Marathi News
Crispy Corn Recipe: थंडगार पावसाळी वातावरणात बनवा क्रिस्पी कॉर्न! जाणून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

 Crispy Corn Recipe in Marathi:  बाहेरच्या कोसळणाऱ्या पावसात गरमागरम आणि क्रिस्पी कॉर्न तुमचं मन तृप्त करतील. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 28, 2025, 02:29 PM IST
 How To Make crispy corn At Home: क्रिस्पी कॉर्न हा एक झटपट तयार होणारा आणि अतिशय लोकप्रिय स्टार्टर आहे. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून नरम अशा या डिशला मुले असो वा मोठी माणसं सगळ्यांनाच आवडतो. साध्या कॉर्न दाण्यांना मसाले, मैदा आणि कॉर्नफ्लोअरमध्ये मिक्स करून डीप फ्राय केले की तयार होतो एकदम क्रंची व टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न. रेस्टॉरंटमध्ये ही डिश बऱ्याचदा ऑर्डर केली जाते, पण अगदी कमी साहित्य वापरून आपण ती घरीसुद्धा सोप्या पद्धतीने करू शकतो. संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी, पार्टी मेन्यूसाठी किंवा पाहुण्यांना खास काही द्यायचं असेल तर क्रिस्पी कॉर्न हा उत्तम पर्याय आहे. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात.. 

लागणारे साहित्य :

१ कप स्वीट कॉर्न दाणे (उकडलेले)

३ टेबलस्पून मैदा

२ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर

१ टेबलस्पून तांदळाचे पीठ (ऑप्शनल – अधिक क्रिस्पीपणासाठी)

१ टीस्पून लाल तिखट

१ टीस्पून मिरची फ्लेक्स

१ टीस्पून काळी मिरी पावडर

१ टीस्पून लिंबाचा रस

चवीनुसार मीठ

तळण्यासाठी तेल

सजावटीसाठी लागणारे साहित्य 

बारीक चिरलेला कांदा

बारीक चिरलेली हिरवी मिरची

बारीक चिरलेली कोथिंबीर

थोडा चाट मसाला

कसे बनवायचे क्रिस्पी कॉर्न? 

सर्वप्रथम उकडलेले कॉर्न दाणे एका भांड्यात घ्या. त्यावर मीठ, लाल तिखट, मिरी पूड, मिरची फ्लेक्स आणि लिंबाचा रस टाका.

आता त्यात मैदा, कॉर्नफ्लोअर आणि तांदळाचे पीठ घालून चांगले मिक्स करा. दाण्यावर कोटिंग सारखे पीठ लागले पाहिजे.

कढईत तेल गरम करून तयार मिश्रणातील कॉर्न दाणे थोड्या थोड्या प्रमाणात तळा.

सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

नंतर टिश्यू पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल निथळून घ्या.

शेवटी त्यावर कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि चाट मसाला भुरभुरा.

सर्व्हिंग टिप्स :

गरमागरम स्नॅक्स म्हणून लगेच सर्व्ह करा.

चहा किंवा कोल्ड ड्रिंक सोबत खूप छान लागतात.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

