Crispy Corn Recipe: थंडगार पावसाळी वातावरणात बनवा क्रिस्पी कॉर्न! जाणून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

How To Make crispy corn At Home: क्रिस्पी कॉर्न हा एक झटपट तयार होणारा आणि अतिशय लोकप्रिय स्टार्टर आहे. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून नरम अशा या डिशला मुले असो वा मोठी माणसं सगळ्यांनाच आवडतो. साध्या कॉर्न दाण्यांना मसाले, मैदा आणि कॉर्नफ्लोअरमध्ये मिक्स करून डीप फ्राय केले की तयार होतो एकदम क्रंची व टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न. रेस्टॉरंटमध्ये ही डिश बऱ्याचदा ऑर्डर केली जाते, पण अगदी कमी साहित्य वापरून आपण ती घरीसुद्धा सोप्या पद्धतीने करू शकतो. संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी, पार्टी मेन्यूसाठी किंवा पाहुण्यांना खास काही द्यायचं असेल तर क्रिस्पी कॉर्न हा उत्तम पर्याय आहे. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात..
१ कप स्वीट कॉर्न दाणे (उकडलेले)
३ टेबलस्पून मैदा
२ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर
१ टेबलस्पून तांदळाचे पीठ (ऑप्शनल – अधिक क्रिस्पीपणासाठी)
१ टीस्पून लाल तिखट
१ टीस्पून मिरची फ्लेक्स
१ टीस्पून काळी मिरी पावडर
१ टीस्पून लिंबाचा रस
चवीनुसार मीठ
तळण्यासाठी तेल
सजावटीसाठी लागणारे साहित्य
बारीक चिरलेला कांदा
बारीक चिरलेली हिरवी मिरची
बारीक चिरलेली कोथिंबीर
थोडा चाट मसाला
सर्वप्रथम उकडलेले कॉर्न दाणे एका भांड्यात घ्या. त्यावर मीठ, लाल तिखट, मिरी पूड, मिरची फ्लेक्स आणि लिंबाचा रस टाका.
आता त्यात मैदा, कॉर्नफ्लोअर आणि तांदळाचे पीठ घालून चांगले मिक्स करा. दाण्यावर कोटिंग सारखे पीठ लागले पाहिजे.
कढईत तेल गरम करून तयार मिश्रणातील कॉर्न दाणे थोड्या थोड्या प्रमाणात तळा.
सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
नंतर टिश्यू पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल निथळून घ्या.
शेवटी त्यावर कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि चाट मसाला भुरभुरा.
गरमागरम स्नॅक्स म्हणून लगेच सर्व्ह करा.
चहा किंवा कोल्ड ड्रिंक सोबत खूप छान लागतात.