Custard Apple Rabdi Recipe: गोड खावंसं वाटतं आहे? बनवा सीताफळाची रबडी! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How To Make Custard Apple Rabdi At Home: गोडामध्ये रबडी म्हटली की आपल्याला लगेच आठवते ते दूध, साखर आणि वेलचीचा अप्रतिम सुगंध. पण या सिजनमध्ये मिळणाऱ्या गोडसर सिताफळाचा (सीताफळ) गर जर या रबडीत मिसळला, तर त्याची चव दुप्पट होते. सिताफळाची रबडी ही महाराष्ट्रातील पारंपरिक रबडीची एक खास डिश आहे, जी सण, समारंभ किंवा पाहुणचारासाठी उत्तम पर्याय ठरते. थंडगार सर्व्ह केल्यावर ही रबडी प्रत्येकाच्या जिभेवरची लज्जतदार मेजवानी ठरते. आता नवरात्री निमित्ताने घरी येणाऱ्या पाहुण्यांना ही रबडी देऊन तुम्ही त्यांना खुश करू शकता. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात...
१ लिटर फुल फॅट दूध
½ कप साखर (चवीनुसार कमी-जास्त)
४–५ वेलची पूड
थोडे बदाम-पिस्ते (सजावटीसाठी चिरलेले)
२–३ टेबलस्पून कंडेन्स्ड मिल्क (ऐच्छिक, अधिक चवदारपणासाठी)
२ मोठे पिकलेले सिताफळ (फळाची गर वेगळी करून बिया काढलेल्या)
प्रथम दूध जाड बुडाच्या पातेल्यात उकळायला ठेवा.
दूध उकळले की मंद आचेवर ३०–३५ मिनिटे सतत हालवत घट्ट करून घ्या.
दुधात घट्टसरपणा आल्यावर ते रबडीसारखे होईल.
आता त्यात साखर व कंडेन्स्ड मिल्क घालून नीट मिसळा.
वेलची पूड व थोडे चिरलेले बदाम-पिस्ते टाका.
गॅस बंद करून पूर्णपणे थंड होऊ द्या.
आता सिताफळाचा गर (बिया काढून) थंड झालेल्या रबडीत घालून हलक्या हाताने मिसळा.
तयार रबडी कमीत कमी १ तास फ्रीजमध्ये थंड करा.
थंडगार सिताफळ रबडी वरून बदाम-पिस्त्याचे काप घालून सर्व्ह करा.
पूरनपोळी किंवा साध्या जेवणानंतर गोड म्हणूनही अप्रतिम लागते.
गरम रबडीत कधीही सिताफळाचा गर टाकू नका, नाहीतर रबडी कडू होते.
आवडीप्रमाणे गुलाबपाणी किंवा केशर घालूनही चव वाढवू शकता.