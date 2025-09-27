English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Custard Apple Rabdi Recipe: गोड खावंसं वाटतं आहे? बनवा सीताफळाची रबडी! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Custard Apple Rabdi Recipe in Marathi: नेहमीचीच रबडी खाऊन कंटाळा आला असेल तर तुम्ही सध्या बाजारात भरभरून आलेल्या सीताफळांपासून रबडी बनवू शकता. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 27, 2025, 01:28 PM IST
Custard Apple Rabdi Recipe: गोड खावंसं वाटतं आहे? बनवा सीताफळाची रबडी! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How To Make Custard Apple Rabdi At Home: गोडामध्ये रबडी म्हटली की आपल्याला लगेच आठवते ते दूध, साखर आणि वेलचीचा अप्रतिम सुगंध. पण या सिजनमध्ये मिळणाऱ्या गोडसर सिताफळाचा (सीताफळ) गर जर या रबडीत मिसळला, तर त्याची चव दुप्पट होते. सिताफळाची रबडी ही महाराष्ट्रातील पारंपरिक रबडीची एक खास डिश आहे, जी सण, समारंभ किंवा पाहुणचारासाठी उत्तम पर्याय ठरते. थंडगार सर्व्ह केल्यावर ही रबडी प्रत्येकाच्या जिभेवरची लज्जतदार मेजवानी ठरते. आता नवरात्री निमित्ताने घरी येणाऱ्या पाहुण्यांना ही रबडी देऊन तुम्ही त्यांना खुश करू शकता. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात... 

काय साहित्य लागेल?  

१ लिटर फुल फॅट दूध

½ कप साखर (चवीनुसार कमी-जास्त)

४–५ वेलची पूड

थोडे बदाम-पिस्ते (सजावटीसाठी चिरलेले)

२–३ टेबलस्पून कंडेन्स्ड मिल्क (ऐच्छिक, अधिक चवदारपणासाठी)

२ मोठे पिकलेले सिताफळ (फळाची गर वेगळी करून बिया काढलेल्या)

कशी बनवायची सीताफळ रबडी?

प्रथम दूध जाड बुडाच्या पातेल्यात उकळायला ठेवा.

दूध उकळले की मंद आचेवर ३०–३५ मिनिटे सतत हालवत घट्ट करून घ्या.

दुधात घट्टसरपणा आल्यावर ते रबडीसारखे होईल.

आता त्यात साखर व कंडेन्स्ड मिल्क घालून नीट मिसळा.

वेलची पूड व थोडे चिरलेले बदाम-पिस्ते टाका.

गॅस बंद करून पूर्णपणे थंड होऊ द्या.

आता सिताफळाचा गर (बिया काढून) थंड झालेल्या रबडीत घालून हलक्या हाताने मिसळा.

तयार रबडी कमीत कमी १ तास फ्रीजमध्ये थंड करा.

'असं' करा सर्व्हिंग 

थंडगार सिताफळ रबडी वरून बदाम-पिस्त्याचे काप घालून सर्व्ह करा.

पूरनपोळी किंवा साध्या जेवणानंतर गोड म्हणूनही अप्रतिम लागते.

'या' टिप्स फॉलो करा  

गरम रबडीत कधीही सिताफळाचा गर टाकू नका, नाहीतर रबडी कडू होते.

आवडीप्रमाणे गुलाबपाणी किंवा केशर घालूनही चव वाढवू शकता.

तेजश्री गायकवाद

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

