रात्रीच्या जेवणाला बनवा रेस्टॉरंट-स्टाईल डाळ मखनी, जाणून घ्या Recipe

Recipe in Marathi: अनेकदा आपण रेस्टॉरंटमध्ये गेलो की आवर्जून डाळ मखनी ऑर्डर करतो. डाळ मखनी आणि राईस किंवा पराठा हा अनेकांच्या फार आवडीचं कॉम्बिनेशन आहे. डाळ मखनी ही पंजाबी खाद्यसंस्कृतीतील एक अतिशय लोकप्रिय आणि रिच डिश आहे. उडीद डाळ आणि राजमा यांचा मखनी मसाल्यात मंद आचेवर शिजवलेला हा पदार्थ खास त्याच्या गडद रंग, मऊसर टेक्स्चर आणि बटर-क्रीमच्या टेस्टसाठी ओळखला जातो. रेस्टॉरंटमध्ये मिळणारा हा स्वादिष्ट पदार्थ आता घरच्या घरी सहज बनवता येतो, आणि तोही तितकाच लज्जतदार बनतो. चला आज याची रेस्टॉरंट-स्टाईल डाल मखनी अगदी
उडीद डाळ – १ कप
राजमा – ¼ कप
बटर – ३-४ टेबलस्पून
तेल – १ टेबलस्पून
कांदा – १ मध्यम (बारीक चिरलेला)
टोमॅटो प्युरी – १ कप
आले-लसूण पेस्ट – १ टेबलस्पून
हिरवी मिरची – १ (बारीक चिरलेली)
लाल तिखट – १ टीस्पून
हळद – ¼ टीस्पून
धणे पावडर – १ टीस्पून
गरम मसाला – ½ टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
क्रीम – ¼ कप
पाणी – आवश्यकतेनुसार
कोथिंबीर – सजावटीसाठी
उडीद डाळ आणि राजमा चांगले धुऊन रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवा.
दुसऱ्या दिवशी प्रेशर कुकरमध्ये डाळ-राजमा मीठ आणि पाणी टाकून ५-६ शिट्ट्या होईपर्यंत शिजवा.
कढईत बटर आणि थोडं तेल गरम करा. त्यात कांदा घालून सोनेरी होईपर्यंत परतवा.
आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून सुगंध येईपर्यंत परता.
त्यात टोमॅटो प्युरी टाका आणि ५-७ मिनिटे शिजवा, जोपर्यंत तेल सुटत नाही.
लाल तिखट, हळद, धणे पावडर, गरम मसाला टाकून मिक्स करा.
उकडलेली डाळ-राजमा या मसाल्यात टाका. आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मंद आचेवर २०-२५ मिनिटे उकळू द्या.
मध्ये मध्ये हलवत रहा, जेणेकरून डाळ चिकटणार नाही.
शेवटी क्रीम आणि उरलेलं बटर घालून ५ मिनिटे शिजवा.
वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा.
ही डाळ मखनी नान, पराठा किंवा जिरा राईससोबत अप्रतिम लागते.