Egg Curry recipe: घरीच बनवा झणझणीत ढाबा-स्टाईल अंडा करी, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Egg Curry Recipe in Marathi: अंडी करी अनेक प्रकारे बनवली जाते, परंतु ढाबा स्टाईल मसाल्यांचा सुगंध आणि ताजेपणा वेगळीच चव  देतो.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 10, 2025, 02:28 PM IST
How To Make Dhaba Style Egg Curry: अंड्याची करी ही एक झटपट, चविष्ट आणि पौष्टिक डिश आहे. अंडी उकडून केलेली ही करी मसाल्यांच्या चवदार मिश्रणामुळे खास लागते. भाकरी, पोळी, पराठा किंवा भाताबरोबर ही करी अप्रतिम लागते. दैनंदिन जेवणात सोपी वाटणारी पण झणझणीतपणा आणि चव यामुळे घरगुती जेवणात ही रेसिपी अगदी लोकप्रिय आहे. चला आज झणझणीत ढाबा-स्टाईल अंडा करी कशी बनवायची हे जाणून घेऊयात... 

लागणारे साहित्य 

अंडी – 4

कांदा – 2 मध्यम (बारीक चिरलेला)

टोमॅटो – 2 (बारीक चिरलेले)

आले-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून

हिरवी मिरची – 2 (चिरलेली)

हळद – ½ टीस्पून

लाल तिखट – 1 टीस्पून

धणे पावडर – 1 टीस्पून

गरम मसाला – ½ टीस्पून

मीठ – चवीनुसार

तेल – 3 टेबलस्पून

कोथिंबीर – सजावटीसाठी

कशी बनवायची अंड्याची करी? 

प्रथम अंडी उकडून घ्या, सालं काढून बाजूला ठेवा.

कढईत तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला कांदा सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.

त्यात आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून छान परता.

नंतर टोमॅटो घालून ते मऊ होईपर्यंत शिजवा.

आता त्यात हळद, लाल तिखट, धणे पावडर आणि मीठ घालून मिक्स करा.

मिश्रणात अर्धा कप पाणी घालून उकळी येऊ द्या.

उकडलेली अंडी मध्येच काप करून किंवा पूर्ण घालून करीमध्ये टाका.

शेवटी गरम मसाला टाका आणि झाकण ठेवून 4-5 मिनिटे शिजू द्या.

वरून कोथिंबीर घालून सजवा.

सर्व्हिंग कसं करायचं? 

ही झटपट आणि चविष्ट अंड्याची करी भाकरी, पोळी, पराठा किंवा भाताबरोबर अप्रतिम लागते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

