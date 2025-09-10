Egg Curry recipe: घरीच बनवा झणझणीत ढाबा-स्टाईल अंडा करी, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How To Make Dhaba Style Egg Curry: अंड्याची करी ही एक झटपट, चविष्ट आणि पौष्टिक डिश आहे. अंडी उकडून केलेली ही करी मसाल्यांच्या चवदार मिश्रणामुळे खास लागते. भाकरी, पोळी, पराठा किंवा भाताबरोबर ही करी अप्रतिम लागते. दैनंदिन जेवणात सोपी वाटणारी पण झणझणीतपणा आणि चव यामुळे घरगुती जेवणात ही रेसिपी अगदी लोकप्रिय आहे. चला आज झणझणीत ढाबा-स्टाईल अंडा करी कशी बनवायची हे जाणून घेऊयात...
अंडी – 4
कांदा – 2 मध्यम (बारीक चिरलेला)
टोमॅटो – 2 (बारीक चिरलेले)
आले-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून
हिरवी मिरची – 2 (चिरलेली)
हळद – ½ टीस्पून
लाल तिखट – 1 टीस्पून
धणे पावडर – 1 टीस्पून
गरम मसाला – ½ टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
तेल – 3 टेबलस्पून
कोथिंबीर – सजावटीसाठी
प्रथम अंडी उकडून घ्या, सालं काढून बाजूला ठेवा.
कढईत तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला कांदा सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.
त्यात आले-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून छान परता.
नंतर टोमॅटो घालून ते मऊ होईपर्यंत शिजवा.
आता त्यात हळद, लाल तिखट, धणे पावडर आणि मीठ घालून मिक्स करा.
मिश्रणात अर्धा कप पाणी घालून उकळी येऊ द्या.
उकडलेली अंडी मध्येच काप करून किंवा पूर्ण घालून करीमध्ये टाका.
शेवटी गरम मसाला टाका आणि झाकण ठेवून 4-5 मिनिटे शिजू द्या.
वरून कोथिंबीर घालून सजवा.
ही झटपट आणि चविष्ट अंड्याची करी भाकरी, पोळी, पराठा किंवा भाताबरोबर अप्रतिम लागते.