Dink Ladoo Recipe: रोज खा एक डिंक लाडू! हिवाळ्यात थकवा आणि अशक्तपणा दूर होईल; नोट करा रेसिपी

How To Make Dink Ladoo At Home: थंडीमध्ये शरीराला उष्णता देणारे पदार्थ हवे असतात. बाहेरून आणि आतूनही ऊर्जा हवी असते. अशावेळी काय खातोय हे महत्त्वाचं असतं. तुम्ही या हिवाळ्यात आवर्जून आपली आज्जी सांगायची बनवायची ते डींकेचे लाडू बनवू शकता. चला आज आम्ही तुम्हाला सहज सोपी होणारे डींकेच्या लाडूची रेसिपी सांगणार आहोत.
डिंक: १०० ग्रॅम
गव्हाचे पीठ: ५०० ग्रॅम
तूप: ३००-४०० ग्रॅम
गूळ किंवा बूरा (साखर): ३०० ग्रॅम (चवीनुसार)
मिक्स ड्राय फ्रूट्स: बदाम, काजू, अक्रोड (बारीक चिरलेले)
वेलची पावडर: १ चमच
१. सर्वप्रथम एका जड तव्यावर तूप गरम करा. नंतर थोड्या-थोड्या प्रमाणात डिंक टाका आणि मंद आचेवर तळा. गोंद पॉपकॉर्नसारखा फुलतो. नंतर त्याला काढून एक ताटात ठेवा आणि थोडं थंड होऊ द्या, त्यानंतर हलक्या हाताने कुटून किंवा कटोरीने दाबून चुरा करा.
२. आता, उरलेल्या तुपात गव्हाचे पीठ टाका. मंद आचेवर ते तब्बल ५-७ मिनिटं तळा, जोपर्यंत त्याचा रंग हलका तपकिरी होत नाही आणि चांगली गोड सुगंध येत नाही. लक्षात ठेवा, आच जास्त तेज करु नका, अन्यथा पीठ जळू शकते.
३. जेव्हा पीठ भाजले जाईल, तेव्हा त्यात बारीक चिरलेले ड्रायफ्रूट्स टाका, त्यामुळे तेही हलक्या आचेवर भाजले जातील. नंतर गॅस बंद करा आणि त्यात तयार केलेला गोंद आणि वेलची पावडर घाला.
४. मिश्रण थोडं थंड होऊ द्या. त्यात गूळ किंवा बूरा टाका. गार झालेल्या मिश्रणात गूळ घालणे महत्त्वाचे आहे, कारण तिखट मिश्रणात गूळ टाकल्यास गूळ वितळू शकतो.
५. आता हे मिश्रण चांगले मिसळून, त्यापासून छोटे-छोटे गोल लड्डू तयार करा. तुमचे पौष्टिक डिंकाचे लाडू तयार झाले आहेत.