हृदयापासून पचनापर्यंत, जवस-तिळाची ही चटणी देईल अनेक आरोग्य फायदे, जाणून घ्या Recipe

How To Make Flaxseed Sesame Chutney recipe At Home: जवस (Flaxseeds) आणि तीळ (Sesame seeds) हे दोन्ही घटक आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत पौष्टिक मानले जातात. अलसीमध्ये ओमेगा-3 फॅटी ऍसिड्स, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात, तर तिलमध्ये कॅल्शियम, आयर्न आणि प्रोटीन मुबलक प्रमाणात आढळतात. या दोन्ही घटकांची चटणी केवळ चवीला झणझणीत आणि रुचकर नसून, पचन सुधारते, हाडे मजबूत होतात आणि हृदय निरोगी राहते. ही चटणी भाकरी, पोळी, पराठा, दही-भात किंवा अगदी नाश्त्यासोबतही खाल्ली तर जेवणाची मजा दुप्पट होते. कमी साहित्य, कमी वेळ आणि जास्त पौष्टिकता यामुळे ही चटणी घराघरात पटकन आवडते. चला या रेसिपी जाणून घ्या...
जवस (Flaxseeds) – ½ कप
तीळ (Sesame seeds) – ¼ कप
लसूण – 5-6 पाकळ्या
लाल मिरची पावडर / सुकी लाल मिरची – 2 चमचे (चवीनुसार)
मीठ – चवीनुसार
लिंबाचा रस – 1 चमचा
तेल – 1 टीस्पून (परतण्यासाठी)
(ऑप्शनल – थोडं कोथिंबीर किंवा करीपत्ता वेगळा फ्लेवरसाठी घालू शकतोस)
कढईत आधी तिल मंद आचेवर थोडेसे सोनेरी होईपर्यंत भाजा.
नंतर अलसी घालून 2-3 मिनिटं हलवून भाजून घ्या. (सतत ढवळा, नाहीतर जळेल.)
भाजलेलं मिश्रण थंड झाल्यावर मिक्सर जारमध्ये घ्या.
त्यात लसूण, लाल मिरची पावडर, मीठ घाला.
सगळं कोरडं वाटून घ्या.
शेवटी लिंबाचा रस घालून एकदा पुन्हा हलकं वाटा.
अशाप्रकारे ही चटणी तयार आहे.
हृदयासाठी फायदेशीर – अलसीमध्ये असलेले ओमेगा-3 फॅटी ऍसिड्स हृदय निरोगी ठेवतात व कोलेस्टेरॉल कमी करतात.
हाडे व दात मजबूत करतात – तिलमध्ये कॅल्शियम भरपूर असल्याने हाडे व दात मजबूत राहतात.
पचन सुधारते – फायबरयुक्त असल्यामुळे बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.
डायबिटीजसाठी उपयोगी – अलसी व तिल रक्तातील शुगर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.
वजन नियंत्रणात मदत – ही चटणी जास्त वेळ पोट भरल्यासारखं वाटायला मदत करते.
त्वचा व केसांसाठी उत्तम – अलसीतील अँटिऑक्सिडंट्स आणि तिलातील प्रोटीन त्वचा व केसांचे आरोग्य सुधारतात.