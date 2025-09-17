English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हृदयापासून पचनापर्यंत, जवस-तिळाची ही चटणी देईल अनेक आरोग्य फायदे, जाणून घ्या Recipe

Flaxseed–Sesame Chutney Recipe in Marathi:  तुम्ही कधी विचार केला आहे का की जवस आणि तीळापासून बनवलेली साधी चटणी तुमच्या हृदयापासून ते पचनापर्यंत सर्व काही निरोगी ठेवू शकते? चला या चटणीची रेसिपी जाणून घ्या.      

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 17, 2025, 02:34 PM IST
How To Make Flaxseed Sesame Chutney recipe At Home: जवस (Flaxseeds) आणि तीळ (Sesame seeds) हे दोन्ही घटक आपल्या आरोग्यासाठी अत्यंत पौष्टिक मानले जातात. अलसीमध्ये ओमेगा-3 फॅटी ऍसिड्स, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात, तर तिलमध्ये कॅल्शियम, आयर्न आणि प्रोटीन मुबलक प्रमाणात आढळतात. या दोन्ही घटकांची चटणी केवळ चवीला झणझणीत आणि रुचकर नसून, पचन सुधारते, हाडे मजबूत होतात आणि हृदय निरोगी राहते. ही चटणी भाकरी, पोळी, पराठा, दही-भात किंवा अगदी नाश्त्यासोबतही खाल्ली तर जेवणाची मजा दुप्पट होते. कमी साहित्य, कमी वेळ आणि जास्त पौष्टिकता यामुळे ही चटणी घराघरात पटकन आवडते. चला या रेसिपी जाणून घ्या... 

लागणारे साहित्य  

जवस  (Flaxseeds) – ½ कप

तीळ (Sesame seeds) – ¼ कप

लसूण – 5-6 पाकळ्या

लाल मिरची पावडर / सुकी लाल मिरची – 2 चमचे (चवीनुसार)

मीठ – चवीनुसार

लिंबाचा रस – 1 चमचा

तेल – 1 टीस्पून (परतण्यासाठी)

(ऑप्शनल – थोडं कोथिंबीर किंवा करीपत्ता वेगळा फ्लेवरसाठी घालू शकतोस)

कशी बनवायची चटणी? 

कढईत आधी तिल मंद आचेवर थोडेसे सोनेरी होईपर्यंत भाजा.

नंतर अलसी घालून 2-3 मिनिटं हलवून भाजून घ्या. (सतत ढवळा, नाहीतर जळेल.)

भाजलेलं मिश्रण थंड झाल्यावर मिक्सर जारमध्ये घ्या.

त्यात लसूण, लाल मिरची पावडर, मीठ घाला.

सगळं कोरडं वाटून घ्या.

शेवटी लिंबाचा रस घालून एकदा पुन्हा हलकं वाटा.

अशाप्रकारे ही चटणी तयार आहे. 

काय फायदे मिळतात? 

हृदयासाठी फायदेशीर – अलसीमध्ये असलेले ओमेगा-3 फॅटी ऍसिड्स हृदय निरोगी ठेवतात व कोलेस्टेरॉल कमी करतात.

हाडे व दात मजबूत करतात – तिलमध्ये कॅल्शियम भरपूर असल्याने हाडे व दात मजबूत राहतात.

पचन सुधारते – फायबरयुक्त असल्यामुळे बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.

डायबिटीजसाठी उपयोगी – अलसी व तिल रक्तातील शुगर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.

वजन नियंत्रणात मदत – ही चटणी जास्त वेळ पोट भरल्यासारखं वाटायला मदत करते.

त्वचा व केसांसाठी उत्तम – अलसीतील अँटिऑक्सिडंट्स आणि तिलातील प्रोटीन त्वचा व केसांचे आरोग्य सुधारतात.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

