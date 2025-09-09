English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Goan Fish Curry: जेवणासाठी बनवा हटके गोवन फिश करी, सोपी आहे Recipe

Goan Fish Curry Recipe: गोव्याच प्रसिद्ध सी फूड तुम्ही घरीच चाखू शकता. घरीच तुम्ही गोवन फिश करी बनवू शकता.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 9, 2025, 11:41 AM IST
How To Make Goan Fish Curry At Home: गोव्याची ओळख म्हणजे सुंदर समुद्रकिनारे, संस्कृती आणि चवदार सीफूड! त्यातही गोवन फिश करी ही गोव्याच्या खाद्यसंस्कृतीतील हृदय आहे. नारळ, कोकम आणि मसाल्यांचा सुगंध यामुळे ही करी खास चविष्ट आणि झणझणीत लागते. भातासोबत खाल्ल्यावर तिची चव दुप्पट वाढते. समुद्रकिनाऱ्यावर बसून खाल्ल्यासारखा अनुभव घरबसल्या घ्यायचा असेल, तर गोवन फिश करी नक्की करून पहा. गोव्याची खासियत असलेली फिश करी ही झणझणीत आणि चवदार असते. नारळ, कोकम आणि मसाल्यांचा उत्तम मिश्रण करून ही करी तयार केली जाते. चला तर मग पाहू या गोवन फिश करीची रेसिपी.

लागणारे साहित्य:

½ किलो मासे (सुरमई/पापलेट/रावस – आपल्या आवडीप्रमाणे)

1 कप ओले खोबरे किसलेले

2 कांदे (बारीक चिरलेले)

2 टोमॅटो (बारीक चिरलेले)

2-3 कोकम (किंवा चिंच)

2-3 हिरव्या मिरच्या

1 टीस्पून हळद

2 टीस्पून लाल तिखट

1 टीस्पून धणे पावडर

6-7 लसूण पाकळ्या

1 इंच आल्याचा तुकडा

1 टीस्पून जिरे

6-7 काळी मिरी

2 टेबलस्पून तेल

चवीनुसार मीठ

कशी बनवायची ही फिश करी? 

सगळ्यात आधी माशांचे तुकडे स्वच्छ धुऊन मीठ आणि थोडी हळद लावून 10 मिनिटे बाजूला ठेवा.

मिक्सरमध्ये ओले खोबरे, लसूण, आले, जिरे, मिरी, लाल तिखट, धणे पावडर आणि थोडे पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.

कढईत तेल गरम करून त्यात कांदे परता. कांदे सोनेरी रंगाचे झाले की त्यात टोमॅटो घालून मऊ होईपर्यंत परता.

आता वाटलेला मसाला घालून 5 मिनिटे परतून घ्या.

त्यात 2-3 कप पाणी घालून मीठ आणि हळद घाला. चांगले उकळू द्या.

उकळी आल्यावर कोकम टाका आणि त्यात माशांचे तुकडे सावकाश सोडा.

झाकण ठेवून 7-8 मिनिटे मंद आचेवर शिजू द्या. मासे शिजले की गॅस बंद करा.

वरून थोडा ताजा कोथिंबीर भुरभूरा. 

'असं' करा सर्व्ह 

गोअन फिश करी गरम भाताबरोबर किंवा भाकरीसोबत अजूनच टेस्टी लागते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

किचन टिप्सकिचन हॅक्सरेसिपीrecipe in marathi

