काही मिनिटांत बनवा हेल्दी लाडू! जाणून घ्या मखाना, चणा आणि खरबुजाच्या बियांसोबत बनवली जाणारी चविष्ट Recipe

How To Make healthy laddus: आजच्या धावपळीच्या जीवनात आरोग्यदायी आणि झटपट तयार होणारे स्नॅक्स शोधणे कठीण असते. पण जर तुम्हाला तासन्तास स्वयंपाकघरात वेळ घालवायचा नसेल, तरीही पौष्टिक आणि चवदार पदार्थ खायचा असेल, तर ही खास रेसिपी तुमच्यासाठीच आहे. मखाना, भाजलेला चणा आणि खरबुजाच्या बिया वापरून काही मिनिटांत बनणारे हे हेल्दी लाडू केवळ चविष्ट नाहीत तर शरीरासाठी उर्जेचा उत्तम स्रोत आहेत. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात...
१ कप मखाना
अर्धा कप भाजलेला चणा
अर्धा कप खरबुजाच्या बिया
१ कप खजूर (बी काढून)
२ चमचे तूप
आवडीनुसार सुकामेवा (बदाम, काजू, अक्रोड)
सर्वप्रथम मखाना हलक्या आचेवर तुपात परतून घ्या, ज्यामुळे ते कुरकुरीत होतील.
त्यानंतर भाजलेला चणा आणि खरबुजाच्या बिया पण थोडं परतून घ्या.
सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये घालून जाडसर पूड तयार करा.
खजूर मिक्सरमध्ये बारीक करून गुळासारखी पेस्ट बनवा.
एका पॅनमध्ये थोडं तूप गरम करून त्यात तयार पूड आणि खजूराची पेस्ट मिक्स करा.
सगळं मिश्रण छान मळून छोटे-छोटे लाडू वळा.
मखाना : कॅल्शियम आणि प्रथिनांचा उत्तम स्रोत, हाडं मजबूत करतो.
भाजलेला चणा : पचन सुधारतो, शरीराला तृप्त ठेवतो.
खरबुजाच्या बिया : हृदयासाठी फायदेशीर, त्वचेचा तेज वाढवतात.
खजूर : नैसर्गिक गोडवा देतो आणि तत्काळ ऊर्जा पुरवतो.
हे लाडू तासन्तास नव्हे तर फक्त काही मिनिटांत तयार होतात. मुलांसाठी डब्यात, ऑफिससाठी हेल्दी स्नॅक किंवा जेवणानंतर गोड खायची इच्छा झाल्यासाठी ही उत्तम रेसिपी आहे.