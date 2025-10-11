Idli Recipe: घरी कशी बनवायची परफेक्ट सॉफ्ट आणि स्पंजी इडली? जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How To Make Idli At Home: इडली ही दक्षिण भारतीय पाककृती असली तरी आज ती संपूर्ण भारतात अत्यंत लोकप्रिय झाली आहे. नाश्ता असो, टिफिन असो किंवा हलका संध्याकाळचा आहार इडली नेहमीच आरोग्यदायी पर्याय ठरते. तांदूळ आणि उडीद डाळीपासून बनवलेली इडली तेलकट नसते, पचायला हलकी असते आणि शरीराला उर्जा देणारीही असते. विशेष म्हणजे, ती मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांसाठी योग्य आहे. इडलीसोबत नारळाची चटणी, सांबार किंवा तुपाचा एक चमचा दिला, तर तिचा स्वाद दुप्पट वाढतो. अनेकजण आज इडलीला वजन नियंत्रण आणि फिटनेस डाएटसाठीही पसंती देतात. पारंपरिक पद्धतीने भिजवून, आंबवून बनवलेली इडली जितकी सॉफ्ट आणि स्पंजी असते, तितकीच रुचकरही असते. चला तर पाहूया घरच्या घरी इडली कशी बनवायची.
तांदूळ – 2 कप
उडीद डाळ – 1 कप
मेथीदाणे – ½ टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
पाणी – आवश्यकतेनुसार
तांदूळ, उडीद डाळ आणि मेथीदाणे वेगवेगळे धुऊन 6-8 तास भिजवून ठेवा.
भिजल्यानंतर दोन्ही एकत्र बारीक वाटून घ्या.
मिश्रण थोडं घट्ट ठेवून रात्रभर आंबवण्यासाठी झाकून ठेवा.
सकाळी त्यात मीठ घाला आणि नीट ढवळा.
इडलीच्या साच्यात तेल लावून मिश्रण ओता.
स्टीमरमध्ये 10-12 मिनिटं वाफवून घ्या.
गरमागरम इडली सांबार आणि नारळाच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.