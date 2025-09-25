English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Laddu Recipe: 'हा' एकच लाडू खा दिवसभर मिळेल भरपूर ऊर्जा! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Jaggery and Peanut Laddoos Recipe in Marathi: हे लाडू पारंपरिक, पौष्टिक आणि चविष्ट गोड पदार्थ आहे. हे शरीराला ऊर्जा व उष्णता देतात आणि हेल्दी फॅट्स, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 25, 2025, 11:53 AM IST
भारतात अशा अनेक रेसिपी आहेत ज्या अनेक फायदे देतात. या रेसिपी बनवणेही फार सोप्पे असते. आम्ही आज अशी एक रेसिपी सांगणार आहोत ज्यामुळे तुम्हाला दिवसभर भरपूर ऊर्जा मिळेल.  भारतीय पारंपरिक गोड पदार्थांमध्ये गूळ आणि शेंगदाण्याचे लाडू यांना खास स्थान आहे. थंड हंगामात किंवा मकर संक्रांतीच्या सणाला घराघरात बनवले जाणारे हे लाडू केवळ चविष्टच नाहीत तर आरोग्यासाठीही अतिशय गुणकारी आहेत. गुळाचा गोडवा आणि शेंगदाण्याचा कुरकुरीतपणा यामुळे हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. ऊर्जा देणारा, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारा आणि शरीराला उष्णता देणारा हा पारंपरिक लाडू खरोखरच ‘टेस्ट आणि हेल्थ’चा उत्तम संगम मानला जातो. चला गूळ आणि शेंगदाण्याच्या लाडूची रेसिपी... 
  

लागणारे साहित्य

शेंगदाणे – १ कप (भाजून सोललेले)

गूळ – ¾ कप (किसलेला किंवा तुकडे)

तूप – १ टीस्पून

वेलची पावडर – ½ टीस्पून (ऐच्छिक)

कसे बनवायचे हे लाडू? 

कढईत शेंगदाणे मंद आचेवर भाजून घ्या. भाजून झाल्यावर त्यांची सालं काढून स्वच्छ करा.

कढईत १ टीस्पून तूप घाला. त्यात गूळ टाका आणि मंद आचेवर हलकेच ढवळून वितळवा. गुळाची एकसंध पाकसारखी पेस्ट झाली पाहिजे.

गूळ वितळल्यावर त्यात भाजलेले शेंगदाणे टाका. चांगले एकजीव होईपर्यंत ढवळा.

मिश्रण अजून गरम असतानाच हाताला थोडंसं तूप लावून छोटे-छोटे लाडू वळून घ्या. (टीप: मिश्रण थंड झालं की लाडू वळता येत नाहीत, त्यामुळे पटकन लाडू वळून घ्यावेत.)

लाडू गार झाल्यावर हवाबंद डब्यात साठवून ठेवा.

गूळ-शेंगदाणा लाडूचे फायदे काय आहेत?

ऊर्जा वाढवतो

गूळ आणि शेंगदाणे हे दोन्ही नैसर्गिक उर्जादायी अन्न आहे. हे खाल्ल्यावर थकवा कमी होतो.

हाडांसाठी फायदेशीर

शेंगदाण्यात कॅल्शियम आणि प्रोटीन भरपूर असतात, ज्यामुळे हाडे व स्नायू मजबूत होतात.

पचन सुधारतो

गुळामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि शरीरातील घाण बाहेर टाकण्यास मदत होते.

रक्त शुद्धीकरण

गूळ रक्त शुद्ध करतो आणि हेमोग्लोबिनची पातळी वाढवतो.

हिवाळ्यात उपयुक्त

गूळ शरीराला उष्णता देतो आणि शेंगदाणे शरीराला ताकद देतात. त्यामुळे हिवाळ्यात हा लाडू विशेषतः खाल्ला जातो.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतो

गूळ आणि शेंगदाणे दोन्ही शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

