Laddu Recipe: 'हा' एकच लाडू खा दिवसभर मिळेल भरपूर ऊर्जा! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

भारतात अशा अनेक रेसिपी आहेत ज्या अनेक फायदे देतात. या रेसिपी बनवणेही फार सोप्पे असते. आम्ही आज अशी एक रेसिपी सांगणार आहोत ज्यामुळे तुम्हाला दिवसभर भरपूर ऊर्जा मिळेल. भारतीय पारंपरिक गोड पदार्थांमध्ये गूळ आणि शेंगदाण्याचे लाडू यांना खास स्थान आहे. थंड हंगामात किंवा मकर संक्रांतीच्या सणाला घराघरात बनवले जाणारे हे लाडू केवळ चविष्टच नाहीत तर आरोग्यासाठीही अतिशय गुणकारी आहेत. गुळाचा गोडवा आणि शेंगदाण्याचा कुरकुरीतपणा यामुळे हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. ऊर्जा देणारा, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारा आणि शरीराला उष्णता देणारा हा पारंपरिक लाडू खरोखरच ‘टेस्ट आणि हेल्थ’चा उत्तम संगम मानला जातो. चला गूळ आणि शेंगदाण्याच्या लाडूची रेसिपी...
शेंगदाणे – १ कप (भाजून सोललेले)
गूळ – ¾ कप (किसलेला किंवा तुकडे)
तूप – १ टीस्पून
वेलची पावडर – ½ टीस्पून (ऐच्छिक)
कढईत शेंगदाणे मंद आचेवर भाजून घ्या. भाजून झाल्यावर त्यांची सालं काढून स्वच्छ करा.
कढईत १ टीस्पून तूप घाला. त्यात गूळ टाका आणि मंद आचेवर हलकेच ढवळून वितळवा. गुळाची एकसंध पाकसारखी पेस्ट झाली पाहिजे.
गूळ वितळल्यावर त्यात भाजलेले शेंगदाणे टाका. चांगले एकजीव होईपर्यंत ढवळा.
मिश्रण अजून गरम असतानाच हाताला थोडंसं तूप लावून छोटे-छोटे लाडू वळून घ्या. (टीप: मिश्रण थंड झालं की लाडू वळता येत नाहीत, त्यामुळे पटकन लाडू वळून घ्यावेत.)
लाडू गार झाल्यावर हवाबंद डब्यात साठवून ठेवा.
गूळ आणि शेंगदाणे हे दोन्ही नैसर्गिक उर्जादायी अन्न आहे. हे खाल्ल्यावर थकवा कमी होतो.
शेंगदाण्यात कॅल्शियम आणि प्रोटीन भरपूर असतात, ज्यामुळे हाडे व स्नायू मजबूत होतात.
गुळामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि शरीरातील घाण बाहेर टाकण्यास मदत होते.
गूळ रक्त शुद्ध करतो आणि हेमोग्लोबिनची पातळी वाढवतो.
गूळ शरीराला उष्णता देतो आणि शेंगदाणे शरीराला ताकद देतात. त्यामुळे हिवाळ्यात हा लाडू विशेषतः खाल्ला जातो.
गूळ आणि शेंगदाणे दोन्ही शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.