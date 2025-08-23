Jaggery Rasgulla Recipe: गणपतीला घरी येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी बनवा गुळाचे रसगुल्ले! सोपी रेसिपी नोट करा

How To Make Jaggery Rasgulla At Home: रसगुल्ले म्हटले की लगेच साखरेचा सिरा आठवतो, पण तुम्ही गोडपणात आणि चवीत वेगळेपणा आणायचा असेल तर गुळाचे रसगुल्ले नक्की करून बघा. गुळामुळे रसगुल्ल्याला एक छानसा स्वाद आणि पौष्टिकताही मिळते. ही रेसिपी अगदी सोपी आहे. गणपतीमध्ये घरी येणाऱ्या पाहुण्यांना देण्यासाठी गुळाचे रसगुल्ले हे एक उत्तम पर्याय ठरतील.
१ लिटर दूध
२ चमचे लिंबाचा रस / व्हिनेगर
१ कप गूळ (चिरून किंवा किसून)
२ कप पाणी
२–३ वेलची पूड
काही केशर काड्या (ऐच्छिक)
छेना तयार करणे.
दूध उकळीला आणा.
त्यात लिंबाचा रस टाकून ढवळा. दूध फाटल्यावर छेना वेगळा होईल.
हा छेना स्वच्छ कापडात गाळून घ्या आणि वाहत्या पाण्याखाली धुवा, ज्यामुळे लिंबाचा आंबटपणा निघून जाईल.
छेना चांगला पिळून त्यातील पाणी काढा आणि साधारण ३० मिनिटे लटकवून ठेवा.
छेना एका थाळीत काढून हाताने ८-१० मिनिटे मळा, तोपर्यंत की तो गुळगुळीत व मऊसर होईल.
त्याचे छोटे-छोटे गोळे करा.
गुळाचा पाक तयार करणे
एका भांड्यात २ कप पाणी आणि १ कप गूळ घालून उकळी आणा.
गूळ पूर्णपणे वितळला की त्यात वेलची पूड आणि केशर घाला.
पाक गाळून घ्या जेणेकरून गुळातील मळकटपणा निघून जाईल.
गुळाचा पाक पुन्हा गॅसवर ठेवा आणि उकळू द्या.
तयार गोळे एक-एक करून पाकात सोडा.
झाकण ठेवून १५-२० मिनिटे मध्यम आचेवर शिजवा.
गोळे दुप्पट आकाराचे होतील आणि छान मऊसर होतील.
रसगुल्ले गार होऊ द्या आणि नंतर सर्व्ह करा.
हा गुळाचा रसगुल्ला नेहमीच्या रसगुल्ल्यापेक्षा थोडा वेगळा आणि आरोग्यदायी लागतो. हिवाळ्यात तर याची चव अजून खुलते.