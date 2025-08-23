English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jaggery Rasgulla Recipe: गणपतीला घरी येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी बनवा गुळाचे रसगुल्ले! सोपी रेसिपी नोट करा

Recipe in Marathi: गणपतीला घरी येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी तुम्ही साखरेऐवजी थोडेफार हेल्दी असे गुळाचे रसगुल्ले बनवू शकता. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 23, 2025, 03:13 PM IST
How To Make Jaggery Rasgulla  At Home: रसगुल्ले म्हटले की लगेच साखरेचा सिरा आठवतो, पण तुम्ही गोडपणात आणि चवीत वेगळेपणा आणायचा असेल तर गुळाचे रसगुल्ले नक्की करून बघा. गुळामुळे रसगुल्ल्याला एक छानसा  स्वाद आणि पौष्टिकताही मिळते. ही रेसिपी अगदी सोपी आहे. गणपतीमध्ये घरी येणाऱ्या पाहुण्यांना देण्यासाठी गुळाचे रसगुल्ले हे एक उत्तम पर्याय ठरतील. 

लागणारे साहित्य

१ लिटर दूध

२ चमचे लिंबाचा रस / व्हिनेगर

१ कप गूळ (चिरून किंवा किसून)

२ कप पाणी

२–३ वेलची पूड

काही केशर काड्या (ऐच्छिक)

कसे बनवायचे रसगुल्ले? 

छेना तयार करणे. 

दूध उकळीला आणा.

त्यात लिंबाचा रस टाकून ढवळा. दूध फाटल्यावर छेना वेगळा होईल.

हा छेना स्वच्छ कापडात गाळून घ्या आणि वाहत्या पाण्याखाली धुवा, ज्यामुळे लिंबाचा आंबटपणा निघून जाईल.

छेना चांगला पिळून त्यातील पाणी काढा आणि साधारण ३० मिनिटे लटकवून ठेवा.

गोळे बनवणे

छेना एका थाळीत काढून हाताने ८-१० मिनिटे मळा, तोपर्यंत की तो गुळगुळीत व मऊसर होईल.

त्याचे छोटे-छोटे गोळे करा.

गुळाचा पाक तयार करणे

एका भांड्यात २ कप पाणी आणि १ कप गूळ घालून उकळी आणा.

गूळ पूर्णपणे वितळला की त्यात वेलची पूड आणि केशर घाला.

पाक गाळून घ्या जेणेकरून गुळातील मळकटपणा निघून जाईल.

रसगुल्ले शिजवणे

गुळाचा पाक पुन्हा गॅसवर ठेवा आणि उकळू द्या.

तयार गोळे एक-एक करून पाकात सोडा.

झाकण ठेवून १५-२० मिनिटे मध्यम आचेवर शिजवा.

गोळे दुप्पट आकाराचे होतील आणि छान मऊसर होतील.

सर्व्ह करताना.. 

रसगुल्ले गार होऊ द्या आणि नंतर सर्व्ह करा.

 हा गुळाचा रसगुल्ला नेहमीच्या रसगुल्ल्यापेक्षा थोडा वेगळा आणि आरोग्यदायी लागतो. हिवाळ्यात तर याची चव अजून खुलते.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

