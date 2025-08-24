Chicken Popcorn Recipe: घरी बनवा KFC स्टाईल चिकन पॉपकॉर्न, संडे होईल स्पेशल! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How To Make KFC Style Chicken Popcorn Recipe: केएफसी (KFC) स्टाईल चिकन पॉपकॉर्न ही जगभर लोकप्रिय असलेली एक फास्टफूड डिश आहे. छोटे-छोटे चिकनचे तुकडे खास मसाल्यात मॅरिनेट करून त्यावर कुरकुरीत कोटिंग करून डीप फ्राय केले जातात. यामुळे हे चिकन बाहेरून खुसखुशीत आणि आतून मऊसर लागते. घरच्या घरी ही डिश बनवणे अगदी सोपे आहे आणि पार्टी, किड्स स्नॅक्स किंवा संध्याकाळच्या खास डिशसाठी हा एक परफेक्ट पर्याय आहे. कॅफे-स्टाईल चिकन पॉपकॉर्न घरच्या घरी बनवता येतो आणि त्यासाठी लागणारे साहित्यही सोपे आहे. खाली दिलेली रेसिपी वापरून तुम्ही कुरकुरीत आणि स्वादिष्ट पॉपकॉर्न चिकन बनवू शकता. चला जाणून घेऊयात रेसिपी...
चिकन ब्रेस्ट – 250 ग्रॅम (लहान क्यूब्जमध्ये कापलेले)
बटरमिल्क / ताक – 1 कप
आले-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून
तिखट – 1 टीस्पून
मिरीपूड – 1/2 टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
मैदा – १ कप
कॉर्नफ्लोअर – ½ कप
बेकिंग पावडर – ½ टीस्पून
मीठ – ½ टीस्पून
तिखट – १ टीस्पून
ओरेगानो/मिक्स हर्ब्स – ½ टीस्पून (ऐच्छिक)
तेल – आवश्यकतेनुसार
चिकनचे छोटे तुकडे करून एका बाऊलमध्ये घ्या.
त्यात ताक, आले-लसूण पेस्ट, तिखट, मिरीपूड आणि मीठ घालून नीट मिक्स करा.
झाकून किमान २ तास (किंवा रात्रभर) फ्रिजमध्ये मॅरिनेट करा.
दुसऱ्या भांड्यात मैदा, कॉर्नफ्लोअर, बेकिंग पावडर, मीठ, तिखट आणि हर्ब्स मिक्स करून ठेवा.
मॅरिनेट केलेले चिकन तुकडे बाहेर काढा.
प्रत्येक तुकडा मैद्याच्या मिश्रणात घोळवा.
नंतर पुन्हा ताकात बुडवा आणि परत मैद्याच्या मिश्रणात घोळवा (डबल कोटिंगमुळे जास्त कुरकुरीत होईल).
गरम तेलात मध्यम आचेवर चिकनचे तुकडे सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत तळून घ्या.
तळलेले तुकडे टिश्यू पेपरवर काढा, म्हणजे जास्तीचे तेल निघून जाईल.
गरमागरम पॉपकॉर्न चिकन केचप, मेयो किंवा गार्लिक डिपसोबत सर्व्ह करा.
हवे असल्यास वर थोडं चाट मसाला घाला.