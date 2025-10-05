English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kurkuri Bhindi Recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा कुरकुरी भेंडी, चहाची मज्जा होईल द्विगुणीत

 Kurkuri Bhindi Recipe in Marathi: कुरकुरी भेंडी ही जेवणासोबत साइड डिश म्हणून, किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत क्रिस्पी स्नॅक म्हणून खाल्ली जाते.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 5, 2025, 02:53 PM IST
How To Make kurkuri bhindi At Home: कुरकुरी भेंडी ही भारतीय घराघरातील एक लोकप्रिय आणि चवदार स्नॅक डिश आहे. नावाप्रमाणेच ही भेंडी बाहेरून एकदम कुरकुरीत आणि आतून मऊसर लागते. मसाल्यांनी भरलेली, तळलेली ही भेंडी चवीने तिखट, खमंग आणि थोडीशी आंबट असते. ती जेवणासोबत साइड डिश म्हणून, किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत क्रिस्पी स्नॅक म्हणून खाल्ली जाते. भेंडी हा एक पौष्टिक भाजीआहे ज्यात फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे ही डिश आरोग्यासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे, कारण यात आपण कमी तेल वापरून देखील कुरकुरी टेक्स्चर मिळवू शकतो. सोप्या साहित्याने आणि काही मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी विशेषतः उन्हाळ्याच्या किंवा पावसाळ्याच्या दिवसांत खूप आवडते. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना भावणारी ही कुरकुरी भेंडी खाल्ल्यावर कोणाचंही मन प्रसन्न होतं! कुरकुरी भेंडी ही एक झटपट, चविष्ट आणि कुरकुरीत स्नॅक डिश आहे जी दुपारच्या जेवणात किंवा संध्याकाळच्या टी टाइममध्ये खूप आवडीने खाल्ली जाते. कमी तेलात तयार होणारी ही डिश आरोग्यदायी आणि स्वादिष्ट असते. चला तर मग पाहू या कुरकुरी भेंडीची सोपी रेसिपी.

 साहित्य:

भेंडी – २५० ग्रॅम (स्वच्छ धुऊन बारीक लांब चिरलेली)

बेसन – ३ टेबलस्पून

तांदळाचं पीठ – २ टेबलस्पून

लाल तिखट – १ टीस्पून

हळद – ¼ टीस्पून

धणेपूड – ½ टीस्पून

जिरेपूड – ½ टीस्पून

आमचूर पावडर किंवा लिंबाचा रस – ½ टीस्पून

मीठ – चवीनुसार

तेल – तळण्यासाठी

 कृती:

भेंडी स्वच्छ धुवून पूर्ण कोरडी करा. त्यानंतर तिचे बारीक, लांब चिरे करा. जास्त ओलावा असेल तर टॉवेलने पुसून घ्या.

मोठ्या बाऊलमध्ये बेसन, तांदळाचं पीठ, हळद, लाल तिखट, धणेपूड, जिरेपूड, आमचूर पावडर आणि मीठ एकत्र करून चांगलं मिक्स करा.

चिरलेली भेंडी या मसाल्याच्या मिश्रणात टाका. हलक्या हाताने मिक्स करा, जेणेकरून सर्व भेंडीवर मसाला नीट लागेल. पाणी अजिबात घालू नका. जर भेंडी थोडी ओली असेल, तर ती मसाल्याशी नीट चिकटते.

कढईत तेल गरम करा. तेल चांगलं गरम झाल्यावर मध्यम आचेवर भेंडी तळायला घाला.

भेंडी कुरकुरीत आणि सोनेरी रंगाची होईपर्यंत तळा.

भेंडी तळून झाल्यावर टिश्यू पेपरवर काढा जेणेकरून जास्तीचं तेल निघून जाईल.

सर्व्हिंग टिप्स:

गरमागरम कुरकुरी भेंडी वरून चाट मसाला शिंपडून सर्व्ह करा.

ही डिश दही भात, डाळ-भात किंवा पोळीसोबत अप्रतिम लागते.

उपवासाच्या दिवशी बेसनऐवजी राजगिरा पीठ वापरूनही ही भेंडी बनवता येते.

टिप्स:

भेंडी कोरडी ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, नाहीतर ती चिकट होईल.

तांदळाचं पीठ भेंडीला कुरकुरीत बनवतं.

अधिक चव हवी असल्यास थोडं कसूरी मेथी किंवा चाट मसाला शेवटी घालू शकता.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

