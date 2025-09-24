Makhana Chaat Recipe: नवरात्रीत उपवासाठी बनवा झटपट चविष्ट मखाना चाट, नोट करा रेसिपी

How To Make Makhana Chaat At Home: नवरात्रीत उपवास करताना रोजच्या नेहमीच्या फराळापेक्षा काहीतरी हलकं-फुलकं आणि चविष्ट खायला मिळालं तर उपवासाचा उत्साह अधिक वाढतो. अशा वेळी मखाना चाट हा उत्तम पर्याय ठरतो. मखाने हे हलके, कुरकुरीत आणि पौष्टिक असल्यामुळे उपवासात ते सहज पचतात. त्यात दही, शेंगदाणे आणि उकडलेले बटाटे मिसळून बनवलेली ही चाट केवळ झटपट तयार होतेच, शिवाय प्रोटीन, फायबर आणि उर्जा यांचा चांगला स्रोत ठरते. नवरात्रीसारख्या विशेष दिवसांत ही रेसिपी उपवासातील खाण्यात नक्कीच रंगत आणते.
मखाने (फॉक्सनट्स) – २ कप
शेंगदाणे – २ टेबलस्पून (भाजून सोललेले)
उकडलेले बटाटे – १ (चिरलेला)
दही – ½ कप (फेटून घेतलेले, उपवासातील दही वापरा)
हिरवी मिरची – १ (बारीक चिरलेली)
कोथिंबीर – २ टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)
लिंबाचा रस – १ टेबलस्पून
सेंदळ मीठ (सेंधा नमक) – चवीनुसार
जिरं पावडर (भाजून घेतलेली) – ½ टीस्पून
डाळिंब दाणे – २ टेबलस्पून (सजावटीसाठी, ऐच्छिक)
सर्वप्रथम कढईत थोडं तूप किंवा तूप न वापरायचं असल्यास कोरडं गरम करून त्यात मखाने छान खमंग भाजून घ्या.
मखाने कुरकुरीत झाले की गॅस बंद करून थंड होऊ द्या.
मोठ्या भांड्यात भाजलेले मखाने, चिरलेला बटाटा, शेंगदाणे, हिरवी मिरची व कोथिंबीर घाला.
यावर दही, जिरं पावडर, सेंदळ मीठ आणि लिंबाचा रस टाका.
सर्व मिश्रण छान हलक्या हाताने मिक्स करून घ्या.
वरून डाळिंब दाण्यांनी सजवा आणि लगेच सर्व्ह करा.
उपवासात कांदा-टोमॅटो वापरायचा नसल्यामुळे ही चाट साधी पण पौष्टिक बनते.
तुम्ही हवे असल्यास थोडं गोड दही वापरून गोडसर चव देऊ शकता.
उपवासासाठी ही झटपट, हलकी आणि एनर्जेटिक रेसिपी उत्तम आहे.