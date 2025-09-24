English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Makhana Chaat Recipe: नवरात्रीत उपवासाठी बनवा झटपट चविष्ट मखाना चाट, नोट करा रेसिपी

Makhana Chaat  Recipe in Marathi for Navratri Special: भाजलेला मखाना चाट हा एक चविष्ट आणि निरोगी नाश्ता आहे. १० मिनिटांच्या सोप्या मखाना चाट रेसिपीने तुमचा नवरात्रीचा उपवास निरोगी होईल.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 24, 2025, 10:47 AM IST
Makhana Chaat Recipe: नवरात्रीत उपवासाठी बनवा झटपट चविष्ट मखाना चाट, नोट करा रेसिपी

How To Make Makhana Chaat At Home: नवरात्रीत उपवास करताना रोजच्या नेहमीच्या फराळापेक्षा काहीतरी हलकं-फुलकं आणि चविष्ट खायला मिळालं तर उपवासाचा उत्साह अधिक वाढतो. अशा वेळी मखाना चाट हा उत्तम पर्याय ठरतो. मखाने हे हलके, कुरकुरीत आणि पौष्टिक असल्यामुळे उपवासात ते सहज पचतात. त्यात दही, शेंगदाणे आणि उकडलेले बटाटे मिसळून बनवलेली ही चाट केवळ झटपट तयार होतेच, शिवाय प्रोटीन, फायबर आणि उर्जा यांचा चांगला स्रोत ठरते. नवरात्रीसारख्या विशेष दिवसांत ही रेसिपी उपवासातील खाण्यात नक्कीच रंगत आणते.

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य  (2 जणांसाठी)

मखाने (फॉक्सनट्स) – २ कप

शेंगदाणे – २ टेबलस्पून (भाजून सोललेले)

उकडलेले बटाटे – १ (चिरलेला)

दही – ½ कप (फेटून घेतलेले, उपवासातील दही वापरा)

हिरवी मिरची – १ (बारीक चिरलेली)

कोथिंबीर – २ टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)

लिंबाचा रस – १ टेबलस्पून

सेंदळ मीठ (सेंधा नमक) – चवीनुसार

जिरं पावडर (भाजून घेतलेली) – ½ टीस्पून

डाळिंब दाणे – २ टेबलस्पून (सजावटीसाठी, ऐच्छिक)

कसा बनवायचा मखाना चाट? 

सर्वप्रथम कढईत थोडं तूप किंवा तूप न वापरायचं असल्यास कोरडं गरम करून त्यात मखाने छान खमंग भाजून घ्या.

मखाने कुरकुरीत झाले की गॅस बंद करून थंड होऊ द्या.

मोठ्या भांड्यात भाजलेले मखाने, चिरलेला बटाटा, शेंगदाणे, हिरवी मिरची व कोथिंबीर घाला.

यावर दही, जिरं पावडर, सेंदळ मीठ आणि लिंबाचा रस टाका.

सर्व मिश्रण छान हलक्या हाताने मिक्स करून घ्या.

वरून डाळिंब दाण्यांनी सजवा आणि लगेच सर्व्ह करा.

'या' टिप्स फॉलो करा 

उपवासात कांदा-टोमॅटो वापरायचा नसल्यामुळे ही चाट साधी पण पौष्टिक बनते.

तुम्ही हवे असल्यास थोडं गोड दही वापरून गोडसर चव देऊ शकता.

उपवासासाठी ही झटपट, हलकी आणि एनर्जेटिक रेसिपी उत्तम आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
किचन टिप्सकिचन हॅक्सरेसिपीrecipe in marathi

इतर बातम्या

मलायका आणि अर्जुन कपूर पुन्हा एकत्र? मिठी मारताना VIDEO त क...

मनोरंजन