Marathi News
Moong Dal Toast: मुलांना डब्यात द्या मूग डाळ टोस्ट! जाणून घ्या एक स्वादिष्ट आणि पौष्टिक नाश्त्याची Recipe

How To Make Moong Dal Toast: मूग डाळ टोस्ट तयार करणे खूपच सोपे आहे आणि ते कुरकुरीत आणि चवदार होतात. ही डिश तुम्ही डब्यातही देऊ शकता.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 13, 2025, 03:11 PM IST
मूग डाळ टोस्ट हा एक हलका, चवदार आणि पौष्टिक नाश्ता आहे. हा नाश्ता तुमच्या दैनंदिन आहारात सहज समाविष्ट करू शकता. भारतीय स्वयंपाकघरात मूग डाळ हे एक अत्यंत पौष्टिक पदार्थ मानले जाते, कारण त्यात प्रोटिन, फायबर्स, आणि खनिजे भरपूर असतात. ह्या डाळीला आपण विविध प्रकारांनी खाऊ शकतो, त्यापैकी मूग डाळ टोस्ट एक लोकप्रिय आणि सोपा पर्याय आहे. हा टोस्ट पिठाच्या चटणीसह किंवा थोड्या दहीसोबत सर्व्ह केल्यास त्याचा स्वाद आणखी वाढतो. मूग डाळ टोस्ट तयार करणे खूपच सोपे आहे आणि ते कुरकुरीत आणि चवदार होतात. ही डिश तुम्ही डब्यातही देऊ शकता.  चला तर मग, पाहूया कशी तयार करायची मूग डाळ टोस्ट.

साहित्य (Ingredients)

  • १ कप मूग डाळ
  • १/२ कप बारीक चिरलेली कांदालसूण मिरचं
  • १/२ चमचा जिरे
  • १/४ चमचा हळद
  • १/२ चमचा लाल तिखट
  • १/२ चमचा धणे पूड
  • १/२ चमचा जीरे पूड
  • १/२ चमचा ओव्याचे तुकडे (ऐच्छिक)
  • १ टे.स्पून तेल
  • १/२ टे.स्पून गुळ
  • २-३ चमचे कोथिंबीर (चिरलेली)
  • २ स्लायस ब्रेड (साधा किंवा मल्टीग्रेन)
  • मीठ चवीनुसार
  • तेल (टोस्ट फ्राय करण्यासाठी)

कृती (Method)

मूंग डाळ स्वच्छ करून, 4-5 तास भिजवून ठेवा. भिजलेली मूंग डाळ लवकर शिजते आणि त्यात सारा पोषणतत्त्व सुद्धा राहतो.

भिजवलेली मूंग डाळ चांगली गुळगुळीत होईपर्यंत मिक्सरमध्ये मळून घ्या. डाळ मळताना २-३ चमचे पाणी लावता येईल. मिक्सरमध्ये चांगली मिक्स करून, डाळ एकसारखी मऊ करून घ्या.

एका कढईत १ टे.स्पून तेल गरम करा. त्यात जिरे टाका आणि ते तडतडल्यावर कांदालसूण मिरचं आणि ओवा घालून २-३ मिनिटे भाजा. त्यात हळद, लाल तिखट, धणे पूड, आणि जीरे पूड घालून चांगले मिक्स करा. हा मसाला हलक्या गॅसवर २-३ मिनिटे भाजा.

ज्या कढईत मसाले भाजले आहेत, त्यात मूंग डाळ मळून घेतलेली मिश्रण घाला. त्यात गुळ, मीठ, आणि चिरलेली कोथिंबीर घालून चांगले मिक्स करा. मिश्रण चांगले शिजवून ५-७ मिनिटे गॅसवर ठेवा. मसाला नीट एकजीव झाल्यावर, गॅस बंद करा.

ब्रेडच्या स्लायसवर हे मिश्रण एकसारखे पसरून घ्या. ह्या मिश्रणास वरून चांगले प्रेस करा.

आता एका तव्यावर थोडे तेल घालून, ब्रेडच्या स्लायसला दोन्ही बाजूंनी खरपूस तळा. टोस्ट क्रिस्पी होईपर्यंत फ्राय करा. हे टोस्ट तव्यावरच तळताना, थोडे तेल घालता येईल.

चवदार मूंग डाळ टोस्ट गरमागरम सॅलड किंवा चटणीसोबत सर्व्ह करा. दह्याबरोबर सुद्धा ह्या टोस्टचा स्वाद छान लागतो.

टीप (Tips):

मूंग डाळ टोस्ट अधिक कुरकुरीत बनवण्यासाठी, तव्यावर तेल जास्त वापरू शकता.

विविध प्रकारच्या चटणी (कोथिंबीर, लसूण, तिखट इ.) सोबत हा टोस्ट अधिक चवदार लागतो.

भाजलेल्या मूंग डाळला लहान मुलांसाठी थोडे गुळ किंवा शहाळ्याचा रस घालून गोड बनवता येतो.

काय फायदे मिळतील? 

मूंग डाळ टोस्ट हा प्रोटीन, फायबर्स, आणि आवश्यक खनिजांचा उत्तम स्रोत आहे. ते पचायला हलके आणि शरीरासाठी फायदेशीर असतात. प्रोटीन आणि फायबर्समुळे हे नाश्ता तुमचं पचन व्यवस्थित ठेवतो आणि आपल्याला ऊर्जा देतो.

तुम्ही हा मूंग डाळ टोस्ट हलका नाश्ता म्हणून, किंवा मुख्य जेवणाच्या आधी साइड डिश म्हणून सर्व्ह करू शकता. हा टोस्ट बनवायला सोपा आणि चवदार आहे, आणि तुमच्या दैनंदिन आहारात एक पौष्टिक पर्याय म्हणून निश्चितच सामील होईल!

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

