Veg Frankie Roll Recipe: घरच्या घरी बनवा बॉम्बे व्हेज फ्रँकी रोल! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Mumbai style Veg Frankie Roll  Recipe: बॉम्बे स्टाईल व्हेज फ्रँकी रोल तुम्ही घरी सहज बनवू शकता. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात..   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 2, 2025, 02:52 PM IST
How To Make Mumbai style Veg Frankie Roll At Home: फास्ट फूड म्हटलं की सर्वात आधी आठवण येते ती मुंबईची खासियत  व्हेज फ्रँकी रोल. गरमागरम पराठ्यात भरलेली चटकदार मसालेदार भाजी, त्यावर हिरवी चटणी, सॉस आणि कांद्याची लेअर... असा हा रोल झटपट खायला सोपा आणि पोटभर जेवणासारखा लागतो. मुलांच्या डब्यासाठी असो, संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा प्रवासात झटपट खाण्यासाठी बॉम्बे व्हेज फ्रँकी रोल ही नेहमीच हिट रेसिपी आहे. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात. 

लागणारे साहित्य 

पराठ्यासाठी

मैदा – 1 कप

गव्हाचे पीठ – ½ कप

मीठ – चवीनुसार

तेल – 1 टेबलस्पून

पाणी – मळण्यासाठी

भरण्यासाठी

उकडलेले बटाटे – 2-3 मध्यम आकाराचे

गाजर किसलेले – ½ कप

कोबी किसलेला – ½ कप

ढोबळी मिरची (कापलेली) – ½ कप

कांदा – 1 (पातळ कापलेला)

आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून

लाल तिखट – 1 टीस्पून

हळद – ¼ टीस्पून

गरम मसाला – ½ टीस्पून

मीठ – चवीनुसार

तेल – 2 टेबलस्पून

सॉस आणि टॉपिंगसाठी

हिरवी चटणी – 2 टेबलस्पून

टोमॅटो सॉस – 2 टेबलस्पून

मेयोनीज (ऐच्छिक) – 2 टेबलस्पून

कांदा पातळ कापलेला – 1

चाट मसाला – थोडा

कशी बनवायची फ्रँकी? 

मैदा, गव्हाचे पीठ, मीठ आणि तेल एकत्र करून पाणी घालून मऊसर पीठ मळून घ्या.

15 मिनिटं झाकून ठेवून द्या.

छोट्या गोळ्या करून पातळ पराठे लाटून तव्यावर तेल लावून दोन्ही बाजूंनी शेकून घ्या.

कढईत तेल गरम करून त्यात आले-लसूण पेस्ट, कांदा परता.

गाजर, कोबी, ढोबळी मिरची घालून थोडं परतून घ्या.

उकडलेले बटाटे मॅश करून त्यात घाला.

लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, मीठ घालून चांगलं मिसळा.

भाजी तयार झाल्यावर थंड होऊ द्या.

शेकलेला पराठा घ्या. त्यावर हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा मेयोनीज पसरवा.

मधोमध भाजीचे भरण ठेवा.

त्यावर कांदा काप आणि चाट मसाला शिंपडा.

रोल करून गरमागरम सर्व्ह करा.

टिप्स :

हवे असल्यास रोल शेकताना अंड्याचा कोट लावून शेकू शकता (एग फ्रँकीसारखा).

भरण्यात पनीरचे तुकडे, कॉर्न किंवा मशरूम घालून अधिक टेस्टी बनवता येईल.

चटणी थोडी तिखटसर ठेवली तर फ्रँकीचा खरा बॉम्बे-स्टाईल स्वाद येतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

