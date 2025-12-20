English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Oats-Moong Dal Tikki Recipe: नाश्त्यासाठी काही तरी हेल्दी खायचं आहे? बनवा ओट्स आणि मूगडाळीची टिक्की!

Oats-Moong Dal Tikki Recipe: ओट्स–मूगदाळ टिक्की ही अशी एक पौष्टिक, हलकी आणि चविष्ट अशी ही रेसिपी आहे.  ओट्स–मूगदाळ टिक्की बनवणे फारच सोप्पे आणि कमी वेळेत होणारी आहे. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 20, 2025, 12:17 PM IST
How To Make Oats Moong Dal Tikki

How To Make Oats Moong Dal Tikki At Home: आजकाल हेल्दी खाण्याच्या जमाना आहे. सगळेच लोक फिटनेसकडे वळले आहेत. याशिवाय धावपळीच्या जीवनात टेस्ट आणि हेल्थ या दोघांचा मेळ घालणं फार महत्त्वाचं आहे. नाश्ता करणे हे सुद्धा फार महत्त्वाचे आहे. कारण नाश्त्याने आपल्या दिवसाची सुरुवात होते. त्यामुळे हा नाश्ता हेल्दी असणे गरजेचे आहे. याचसाठी आम्ही आज एक खास रेसिपी घेऊन आलो आहोत. ओट्स–मूगदाळ टिक्की ही अशीच एक पौष्टिक, हलकी आणि चविष्ट अशी ही रेसिपी आहे.  ओट्स–मूगदाळ टिक्की बनवणे फारच सोप्पे आणि कमी वेळेत होणारी आहे. प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटकांनी भरलेली ही टिक्की वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, मुलांच्या डब्यासाठी किंवा सकाळ- संध्याकाळच्या हेल्दी स्नॅकसाठी उत्तम पर्याय ठरते. कमी तेलात बनणारी आणि सहज तयार होणारी ही रेसिपी नक्कीच सर्वांना आवडेल. 

चला ओट्स आणि मूगडाळीच्या टिक्कीची रेसिपी जाणून घेऊयात... 

ओट्स–मूगदाळ टिक्कीसाठी लागणारे  साहित्य

  • ½ कप मूगदाळ (2–3 तास भिजवलेली)
  • ½ कप ओट्स (जाड किंवा क्विक ओट्स)
  • 1 लहान कांदा (बारीक चिरलेला)
  • 1 हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली)
  • 1 टीस्पून आले–लसूण पेस्ट
  • 2 टेबलस्पून कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)
  • ½ टीस्पून जिरे
  • ½ टीस्पून धणेपूड
  • ¼ टीस्पून हळद
  • ½ टीस्पून लाल तिखट (चवीनुसार)
  • मीठ चवीनुसार
  • 1–2 टीस्पून तेल (तळण्यासाठी)
  • ऐच्छिक: 1 टीस्पून चाट मसाला / गरम मसाला

कशी बनवायची टिक्की?

भिजवलेली मूगदाळ पाणी न घालता जाडसर वाटून घ्या.

ओट्स कोरड्या कढईत हलके भाजून मिक्सरमध्ये जाडसर पूड करून घ्या.

एका भांड्यात वाटलेली मूगदाळ, ओट्सची पूड, कांदा, हिरवी मिरची, आले–लसूण पेस्ट आणि सर्व मसाले घाला.

कोथिंबीर घालून सगळं मिश्रण नीट एकजीव करा. गरज वाटल्यास थोडं पाणी घाला.

मिश्रणाचे मध्यम आकाराचे गोळे करून टिक्कीप्रमाणे चपटे करा.

नॉनस्टिक तव्यावर थोडं तेल घालून टिक्क्या दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत शॅलो फ्राय करा.

 सर्व्ह करण्याची पद्धत:

हिरव्या चटणीसोबत

दही किंवा पुदिन्याच्या चटणीसोबत

संध्याकाळच्या हेल्दी स्नॅकसाठी उत्तम

'ही' टीप फॉलो करा 

वजन कमी करण्यासाठी टिक्की कमी तेलात किंवा एअर फ्रायरमध्येही करता येतात. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

