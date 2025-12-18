Oil Free Bread Pakoda Recipe: ब्रेड पकोडा खायचा आहे पण तेलकट नको? मग बनवा तेलाशिवाय! जाणून घ्या रेसिपी

Oil Free Bread Pakoda Recipe in Marathi: सकाळचा असो वा संध्याकाळ अनेकांना या वेळेला ब्रेड पकोडा खायला फार आवडत. पण हा पदार्थ खायचा म्हणजे तेल असणारच. पण तेलकट पदार्थ जास्त नको वाटतात आणि आपल्याला आपला आवडता पदार्थही खायचा असतो. यासाठीच आम्ही एक उपाय घेऊन आलो आहोत. तुम्हाला तुमचा ब्रेड पकोडा खाताही येईल आणि तुम्ही हेल्दी फूड खातोय ही फिलिंग घेऊ शकता. आज आम्ही तुम्हाला ऑइल फ्री ब्रेड पकोडा कसा बनवायचा याबद्दल सांगणार आहोत. या रेसिपीसह तुम्ही टेस्ट सोबत हेल्थही राखू शकता. चला ऑइल फ्री पकोडा कसा बनवायचा याची रेसिपी जाणून घेऊयात..
सर्वप्रथम बटाटे नीट उकडून घ्या. थंड झाल्यावर सोलून मॅश करा. त्यात बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, आले, कोथिंबीर आणि सर्व मसाले घालून नीट मिसळा. स्टफिंग ना फार कोरडी असावी, ना फार ओलसर मध्यमसर ठेवा, म्हणजे पकोडा व्यवस्थित लागतो.
एका भांड्यात बेसन घ्या आणि थोडं-थोडं पाणी घालून गुळगुळीत मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण फार पातळ किंवा फार घट्ट नसावं. त्यात मीठ, हळद आणि लाल तिखट मिसळा. चव वाढवण्यासाठी थोडीशी ओवा घालू शकता.
दोन ब्रेड स्लाइस घ्या आणि त्यामध्ये बटाट्याची स्टफिंग पसरवा. सॅंडविचप्रमाणे बंद करा. आता हा ब्रेड बेसनाच्या मिश्रणात हलकेच बुडवा.
यानंतर—
छान कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा. हवे असल्यास ब्रशने अगदी थोडंसं तेल लावू शकता.
हा ऑयल फ्री ब्रेड पकोडा हिरव्या चटणीसोबत किंवा टोमॅटो चटणीबरोबर अप्रतिम लागतो. संध्याकाळच्या चहासोबत दिला, तर नाश्त्याची मजा आणखी वाढते.
आरोग्याची तडजोड न करता चवदार नाश्ता हवा असेल, तर ही रेसिपी नक्की करून पाहा!