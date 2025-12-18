English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Oil Free Bread Pakoda Recipe: ब्रेड पकोडा खायचा आहे पण तेलकट नको? मग बनवा तेलाशिवाय! जाणून घ्या रेसिपी

Oil Free Bread Pakoda Recipe: तुम्हाला अनेकदा चटपटीत ब्रेड पकोडा खावासा वाटतो पण नेमका तो तेलकट पदार्थ असल्यामुळे नको वाटतं. पंरतु आज आम्ही तुमच्यासाठी ऑइल-फ्री ब्रेड पकोड्याची रेसिपी सांगणार आहोत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 18, 2025, 03:59 PM IST
Oil Free Bread Pakoda Recipe: ब्रेड पकोडा खायचा आहे पण तेलकट नको? मग बनवा तेलाशिवाय! जाणून घ्या रेसिपी
Recipe in Marathi

Oil Free Bread Pakoda Recipe in Marathi: सकाळचा असो वा संध्याकाळ अनेकांना या वेळेला ब्रेड पकोडा खायला फार आवडत. पण हा पदार्थ खायचा म्हणजे तेल असणारच. पण तेलकट पदार्थ जास्त नको वाटतात आणि आपल्याला आपला आवडता पदार्थही खायचा असतो. यासाठीच आम्ही एक उपाय घेऊन आलो आहोत. तुम्हाला तुमचा ब्रेड पकोडा खाताही येईल आणि तुम्ही हेल्दी फूड खातोय ही फिलिंग घेऊ शकता. आज आम्ही तुम्हाला ऑइल फ्री ब्रेड पकोडा कसा बनवायचा याबद्दल सांगणार आहोत. या रेसिपीसह तुम्ही टेस्ट सोबत हेल्थही राखू शकता. चला ऑइल फ्री पकोडा कसा बनवायचा याची रेसिपी जाणून घेऊयात.. 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे सामाग्री

  • ब्रेड स्लाइस
  • उकडलेले बटाटे
  • हिरवी मिरची
  • आले
  • कोथिंबीर
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • हळद
  • गरम मसाला
  • बेसन
  • (ऐच्छिक) आंबचूर पावडर – चवीसाठी

बटाट्याची स्टफिंग कशी तयार करावी?

सर्वप्रथम बटाटे नीट उकडून घ्या. थंड झाल्यावर सोलून मॅश करा. त्यात बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, आले, कोथिंबीर आणि सर्व मसाले घालून नीट मिसळा. स्टफिंग ना फार कोरडी असावी, ना फार ओलसर मध्यमसर ठेवा, म्हणजे पकोडा व्यवस्थित लागतो.

बेसनाचं पातळसर मिश्रण

एका भांड्यात बेसन घ्या आणि थोडं-थोडं पाणी घालून गुळगुळीत मिश्रण तयार करा. हे मिश्रण फार पातळ किंवा फार घट्ट नसावं. त्यात मीठ, हळद आणि लाल तिखट मिसळा. चव वाढवण्यासाठी थोडीशी ओवा घालू शकता.

तेल न वापरता ब्रेड पकोडा कसा कराल?

दोन ब्रेड स्लाइस घ्या आणि त्यामध्ये बटाट्याची स्टफिंग पसरवा. सॅंडविचप्रमाणे बंद करा. आता हा ब्रेड बेसनाच्या मिश्रणात हलकेच बुडवा.
यानंतर—

  • एअर फ्रायरमध्ये,
  • नॉन-स्टिक तव्यावर, किंवा
  • ओव्हनमध्ये

छान कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा. हवे असल्यास ब्रशने अगदी थोडंसं तेल लावू शकता.

सर्व्ह करण्याची पद्धत

हा ऑयल फ्री ब्रेड पकोडा हिरव्या चटणीसोबत किंवा टोमॅटो चटणीबरोबर अप्रतिम लागतो. संध्याकाळच्या चहासोबत दिला, तर नाश्त्याची मजा आणखी वाढते.

आरोग्याची तडजोड न करता चवदार नाश्ता हवा असेल, तर ही रेसिपी नक्की करून पाहा!

 

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
किचन टिप्सकिचन हॅक्सरेसिपीRecipe

इतर बातम्या

BMC Election: भाजपा-शिंदेसेनेत वादळी चर्चा! BJP चे 4 मुद्दे...

मुंबई बातम्या