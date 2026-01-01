English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Palak Corn Sandwich Recipe: नवीन वर्षाच्या पहिल्या संध्यकाळी बनवा पालक कॉर्न सँडविच; हेल्दी रेसिपी नोट करा

Palak Corn Sandwich Recipe: नवीन वर्षाच्या पहिल्या संध्यकाळी बनवा पालक कॉर्न सँडविच; हेल्दी रेसिपी नोट करा

Palak Corn Sandwich Recipe in Marathi: नवीन वर्षातील संध्याकाळ काहीतरी नवीन आणि आरोग्यदायी पदार्थ खाऊन घालवायची असेल  असेल, तर तुम्ही हे पालक कॉर्न सँडविच करून वापरून पाहू शकता. याची रेसिपी जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 1, 2026, 02:09 PM IST
Palak Corn Sandwich Recipe: नवीन वर्षाच्या पहिल्या संध्यकाळी बनवा पालक कॉर्न सँडविच; हेल्दी रेसिपी नोट करा

How To Make Palak Corn Sandwich: नवीन वर्षाची सुरुवात झाली आहे. आज 2026 वर्षाचा पहिला दिवस आहे. नवीन वर्षाची छान सकाळ झाल्यावर आता त्याची पहिली संध्याकाळी काही तासात होईल. सुंदर संध्याकाळी तुम्ही छानसा नाश्ता करू शकता. नवीन वर्षातील पहिली संध्याकाळ तुम्ही पालक कॉर्न सँडविच खाऊन करू शकता. लहान ते मोठे सगळ्यांना हे पालक कॉर्न सँडविच आवडेल. यामध्ये भाजी असली तरी हे पालक कॉर्न सँडविच फारच टेस्टी लागतं. पालक कॉर्न सँडविच खूप चविष्ट असते. जे लोक डाएटवर आहेत ते देखील हे सँडविच बनवून खाऊ शकतात. या पालक कॉर्न सँडविचची रेसिपी लवकर लिहून घ्या.

Add Zee News as a Preferred Source

साहित्य (Ingredients)

  • ताजे पालक – 1 कप (चिरलेले)
  • स्वीट कॉर्न – ½ कप (उकडलेले)
  • बटर – 1 टेबलस्पून
  • लसूण – 3 ते 4 पाकळ्या (बारीक चिरलेला)
  • मैदा – 1 टीस्पून
  • दूध – ½ कप
  • चीज – ½ कप (किसलेले, आवडीनुसार जास्त घेऊ शकता)
  • मीठ – चवीनुसार
  • ऑरिगेनो मिक्स – ½ टीस्पून
  • चिली फ्लेक्स – ½ टीस्पून
  • ब्रेड स्लाइस – 4 (आटा / मल्टीग्रेन / व्हाइट, आवडीनुसार)
  • सँडविच ग्रिल करण्यासाठी बटर – आवश्यकतेनुसार

स्टेप-बाय-स्टेप कृती

पहिला स्टेप:
सर्वात आधी ताज्या पालकाची पाने घ्या, ती स्वच्छ धुवून बारीक चिरा आणि थोडेसे उकळून घ्या. एका पॅनमध्ये थोडे बटर घाला आणि त्यात बारीक चिरलेला लसूण परतून घ्या. त्यानंतर 1 चमचा मैदा घालून हलकेसे भाजा. गॅस मंद करून त्यात दूध घाला आणि सतत ढवळा. यामुळे हलकंसं क्रीमी टेक्सचर तयार होईल. आता त्यात उकळलेला पालक घालून नीट मिसळा. मिश्रणातील पाणी आटून एकसंध मिश्रण तयार झाल्यावर त्यात उकडलेले कॉर्न घाला. त्यानंतर किसलेलं चीज घालून वरून चवीनुसार मीठ, ऑरिगेनो मिक्स आणि चिली फ्लेक्स घालून सगळं व्यवस्थित मिसळा.

दुसरी स्टेप:
ब्रेड तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या. आटा ब्रेड किंवा मल्टीग्रेन ब्रेड अधिक हेल्दी असते, पण इच्छेनुसार व्हाइट ब्रेडही वापरू शकता. आता तयार केलेलं पालक-कॉर्न मिश्रण एका ब्रेड स्लाइसवर पसरवा आणि वरून दुसरी ब्रेड ठेवून सँडविच तयार करा. तव्यावर किंवा सँडविच मेकरमध्ये हे सँडविच ग्रिल करून घ्या. छान कुरकुरीत झाल्यावर कापून सर्व्ह करा. तयार आहे चविष्ट पालक कॉर्न सँडविच. बाजारासारखा स्वाद हवा असेल तर चीजचे प्रमाण थोडे वाढवा.

पालक कॉर्न सँडविच सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत खायला खूप छान लागते. हा सँडविच एक आरोग्यदायी नाश्ता असून संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठीही उत्तम पर्याय आहे. पालकात आयर्नचे प्रमाण भरपूर असल्याने मुलांना पालक खायला लावण्याचा हा एक चांगला मार्ग ठरू शकतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kitchen Recipe in marathiNew Year 2026LIFESTYLE

इतर बातम्या

नवं वर्षं, नवं घर! MHADA सोडतीची 2026 मधील पहिली बातमी; मुं...

महाराष्ट्र बातम्या