Paneer Schezwan Bread Roll Recipe: संध्याकाळी छोट्या भूकेसाठी बनवा पनीर शेझवान ब्रेड रोल, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How To Make Paneer Schezwan Bread Roll At Home: पनीर शेजवान ब्रेड रोल ही एक झणझणीत आणि झटपट बनवता येणारी डिश आहे. ब्रेडच्या स्लाईसमध्ये पनीर, शिमला मिरची, गाजर यांसारख्या भाज्यांसोबत शेजवान सॉसचा तिखटपणा मिसळला की चवीला अगदी हटके आणि मसालेदार रोल तयार होतात. संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी, मुलांच्या डब्यासाठी किंवा पार्टी स्टार्टर म्हणून हे ब्रेड रोल नेहमीच सर्वांना आवडतात. कुरकुरीतपणा आणि शेजवानची तिखट चव यामुळे हे रोल एकदा खाल्ले की परत परत खावसं वाटतं. चला याची छोटी रेसिपी जाणून घेऊयात...
ब्रेड स्लाईस – ८ ते १०
पनीर – १ कप (किसलेले किंवा छोटे तुकडे)
कांदा – १ (बारीक चिरलेला)
शिमला मिरची – ½ (बारीक चिरलेली)
गाजर – ½ कप (किसलेले)
हिरवी मिरची – १ (बारीक चिरलेली)
आले-लसूण पेस्ट – १ टीस्पून
शेजवान सॉस – २ टेबलस्पून
टोमॅटो सॉस – १ टेबलस्पून
मीठ – चवीनुसार
कोथिंबीर – थोडीशी (चिरलेली)
तेल – तळण्यासाठी
कढईत १ टेबलस्पून तेल गरम करून आले-लसूण पेस्ट व हिरवी मिरची परतून घ्या.
त्यात कांदा, शिमला मिरची व गाजर घालून २-३ मिनिटे परता.
नंतर त्यात पनीर, शेजवान सॉस, टोमॅटो सॉस आणि मीठ घालून छान मिक्स करा.
गॅस बंद करून कोथिंबीर घाला आणि स्टफिंग थंड होऊ द्या.
ब्रेड स्लाईसचा कडा कापून टाका.
स्लाईसला हलके पाणी शिंपडून बेलनाने पातळ लाटून घ्या.
त्यावर तयार स्टफिंग ठेवून रोलसारखा गुंडाळा.
सर्व ब्रेड स्लाईस असेच तयार करून घ्या.
कढईत तेल गरम करून हे ब्रेड रोल मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
जास्त तेलकट नको असेल तर पॅनवर कमी तेलात शॅलो फ्रायसुद्धा करू शकता.
हे गरमागरम पनीर शेजवान ब्रेड रोल चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा.