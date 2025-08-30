English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Paneer Schezwan Bread Roll Recipe: संध्याकाळी छोट्या भूकेसाठी बनवा पनीर शेझवान ब्रेड रोल, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Paneer Schezwan Bread Roll  Recipe in Marathi: ही एक झटपट आणि टेस्टी डिश आहे जी संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा पार्टी स्टार्टर म्हणून अगदी उत्तम लागते. शेजवान सॉसचा तिखट  फ्लेवर आणि पनीरची चव ब्रेड रोलला खास बनवते.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 30, 2025, 01:01 PM IST
How To Make Paneer Schezwan Bread Roll At Home: पनीर शेजवान ब्रेड रोल ही एक झणझणीत आणि झटपट बनवता येणारी डिश आहे. ब्रेडच्या स्लाईसमध्ये पनीर, शिमला मिरची, गाजर यांसारख्या भाज्यांसोबत शेजवान सॉसचा तिखटपणा मिसळला की चवीला अगदी हटके आणि मसालेदार रोल तयार होतात. संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी, मुलांच्या डब्यासाठी किंवा पार्टी स्टार्टर म्हणून हे ब्रेड रोल नेहमीच सर्वांना आवडतात. कुरकुरीतपणा आणि शेजवानची तिखट चव यामुळे हे रोल एकदा खाल्ले की परत परत खावसं वाटतं. चला याची छोटी रेसिपी जाणून घेऊयात... 

लागणारे  साहित्य

ब्रेड स्लाईस – ८ ते १०

पनीर – १ कप (किसलेले किंवा छोटे तुकडे)

कांदा – १ (बारीक चिरलेला)

शिमला मिरची – ½ (बारीक चिरलेली)

गाजर – ½ कप (किसलेले)

हिरवी मिरची – १ (बारीक चिरलेली)

आले-लसूण पेस्ट – १ टीस्पून

शेजवान सॉस – २ टेबलस्पून

टोमॅटो सॉस – १ टेबलस्पून

मीठ – चवीनुसार

कोथिंबीर – थोडीशी (चिरलेली)

तेल – तळण्यासाठी

कसा बनवायचा रोल?

कढईत १ टेबलस्पून तेल गरम करून आले-लसूण पेस्ट व हिरवी मिरची परतून घ्या.

त्यात कांदा, शिमला मिरची व गाजर घालून २-३ मिनिटे परता.

नंतर त्यात पनीर, शेजवान सॉस, टोमॅटो सॉस आणि मीठ घालून छान मिक्स करा.

गॅस बंद करून कोथिंबीर घाला आणि स्टफिंग थंड होऊ द्या.

ब्रेड स्लाईसचा कडा कापून टाका.

स्लाईसला हलके पाणी शिंपडून बेलनाने पातळ लाटून घ्या.

त्यावर तयार स्टफिंग ठेवून रोलसारखा गुंडाळा.

सर्व ब्रेड स्लाईस असेच तयार करून घ्या.

कढईत तेल गरम करून हे ब्रेड रोल मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.

जास्त तेलकट नको असेल तर पॅनवर कमी तेलात शॅलो फ्रायसुद्धा करू शकता.

सर्व्हिंग

हे गरमागरम पनीर शेजवान ब्रेड रोल चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

