Paya Soup Recipe in Marathi: हिवाळ्यात 'पाया सूप' ठरेल सुपरफूड! सर्दी-खोकल्यात आराम मिळेल, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Paya Soup Recipe in Marathi:  पाया सूप केवळ नॉनवेज प्रेमींची पर्वणी नाही, तर थंडी, खोकला, सर्दी किंवा कमजोरी असताना हा पदार्थ अगदी औषधासारखा काम करतो. पाया सूप हे हिवाळ्यातील एक सुपरफूड आहे.चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 3, 2025, 03:02 PM IST
Kitchen Recipe in Marathi How To Make paya soup At Home in Winter

How To Make paya soup At Home in Winter: हिवाळा सुरू झाला की शरीराला ऊब देणारं काहीतरी गरमागरम, पौष्टिक आणि ताकदीचं खाणं लागते आणि अशावेळी एकच नाव डोक्यात येतं मटण पायाचे सूप! पारंपारिक रेसिपींपैकी सर्वात जास्त मागणी असलेला हा पदार्थ केवळ चवीसाठीच नाही, तर शरीराला मिळणाऱ्या शक्ती, कॅल्शियम आणि एनर्जीमुळेही ओळखला जातो. जुन्या काळी घरात कुणाचा आजार झाला की मोठी मंडळी पायाचा रस बनवून द्यायची शरीरात उब वाढवणारा, हाडांना बळकटी देणारा आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारा म्हणून. आजही पाया सूप हा हिवाळ्यातील खास पदार्थ मानला जातो. त्याचा सुगंध, घट्टपणा आणि मसाल्यांचा तडका घरभर पसरला की भूक आपोआप वाढते. हा पदार्थ बनवण्यासाठी पाये चांगले स्वच्छ धुवून, हळद-आले-लसूण घालून तासभर मंद आचेवर शिजवावे लागतात आणि मग तयार होते शरीराला बळ देणारी नैसर्गिक ‘कॅल्शियम टॉनिक’ सारखी चवदार रस्सा-स्टाईल सूप!

पाया सूप केवळ नॉनवेज प्रेमींची पर्वणी नाही, तर थंडी, खोकला, सर्दी किंवा कमजोरी असताना हा पदार्थ अगदी औषधासारखा काम करतो. तूप, मसाले, कोथिंबीर आणि मऊ झालेले पाये एकत्र येतात आणि जिभेवर इतकी मस्त चव निर्माण करतात की एकदा खाल्लं की पुन्हा पुन्हा खावसं वाटतं. जर तुम्ही कधीही पायाचे सूप घरी बनवले नसेल, तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. एकदा करून पाहिलं की तुम्हीही म्हणाल, “हा पदार्थ म्हणजे घरगुती चव, आरोग्य आणि परंपरेचं परफेक्ट कॉम्बिनेशन!”

लागणारे  साहित्य (Ingredients)

  • मटण पाये – 4 ते 6
  • पाणी – 4 कप
  • मीठ – चवीनुसार
  • हळद – ½ टीस्पून
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून
  • तेल/तूप – 2 टेबलस्पून
  • कांदा – 1 मोठा (बारीक चिरलेला)
  • लसूण – 6–7 पाकळ्या (ठेचून)
  • आले – 1 इंच तुकडा (ठेचून)
  • हिरवी मिरची – 2
  • टोमॅटो – 1 (बारीक चिरलेला)
  • धने पावडर – 1 टीस्पून
  • जिरे पावडर – 1 टीस्पून
  • काळी मिरी – ½ टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • हळद – ¼ टीस्पून
  • कोथिंबीर – सजावटीसाठी

 जाणून घ्या रेसिपी  (Method)

पाये स्वच्छ धुवा आणि अतिरिक्त केस काढून टाका.

कुकरमध्ये पाये, हळद, मीठ, आले-लसूण पेस्ट आणि पाणी घाला.

साधारण 8–10 शिट्ट्या होऊ द्या, जेणेकरून पाये पूर्ण मऊ होतील.

कुकर थंड होऊ द्या आणि उकळलेला रस बाजूला ठेवा.

कढईत तेल किंवा तूप तापवा.

त्यात चिरलेला कांदा, ठेचलेले आले-लसूण, हिरव्या मिरच्या घालून सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.

आता टोमॅटो घालून मऊ होऊ द्या.

यानंतर हळद, धने पावडर, जिरे पावडर, काळी मिरी आणि गरम मसाला घालून मिश्रण 1–2 मिनिटे परता.

उकडलेले पाये आणि त्यांचा रस मसाल्यात ओता.

चांगले मिसळून किमान 20–25 मिनिटे झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजवा.

चवीनुसार मीठ वाढवा.

वरून ताज्या कोथिंबिरीची पानं घाला.

सर्व्हिंग टिप्स  (Serving)

गरमागरम सर्व्ह करा.

लिंबाचा रस घातल्यास चव अजून वाढते.

पातळ पोळी, भाकरी किंवा तंदुरी रोटीबरोबर अप्रतिम लागते!

 'या' टिप्स फॉलो करा 

पाये जितके मऊ शिजतील तितके सूप अधिक चविष्ट बनते.

तूप वापरल्यास सुगंध आणि चव वाढते.

हवे असल्यास पाये प्रेशर कुकरऐवजी भांड्यातही 1–1.5 तास मंद आचेवर शिजवू शकता.

