Poha Bhajji recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पोहे भजी, 'या' रेसिपीसोबत ट्राय करा नवीन रेसिपी

How To Make Poha Bhajji At Home : पोहे भजी हा एक सोपा, झटपट आणि स्वादिष्ट नाश्ता आहे, जो घरच्या घरी सहज बनवता येतो. पोहे आणि बेसन यांचे मिश्रण तळून बनवलेले हे कुरकुरीत भजी चहा किंवा कॉफी सोबत उत्तम लागते. संध्यकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम आहे. हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि मसाल्यामुळे याला खास चव मिळते. ही रेसिपी लहान मोठ्या सगळ्यांसाठी आवडती असून, हलका नाश्ता किंवा संध्याकाळच्या चहापाशी परफेक्ट असते. चला ही हटके भजी कशी बनवायची याची रेसिपी जाणून घेऊयात...
पोहे एका बाऊलमध्ये घ्या आणि त्यात थोडे पाणी शिंपडा. 5–10 मिनिटे भिजू द्या जेणेकरून पोहे मऊ होतील. नंतर त्याचा पाणी निथळून घ्या.
एका मोठ्या बाऊलमध्ये भिजवलेले पोहे, बेसन, हळद, लाल तिखट, मीठ, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि बेकिंग सोडा घाला.
आवश्यकतेनुसार थोडे पाणी घालून जाडसर घोळ तयार करा.
कढईत तेल गरम करा. गरम तेलात चमच्याने भजीचे छोटे गोळे घेऊन तेलात सोडा. मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
तळलेले भजी किचन पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल शोषून घ्या.
गरम गरम चटणी किंवा लोणच्यासोबत सर्व्ह करा.
पोहे जास्त पाणी घेतल्यास भजी सैल होऊ शकतात, त्यामुळे पाणी फक्त आवश्यकतेनुसारच घालावे.
हवे असल्यास भजीत कांदा, मटार किंवा गाजर सुद्धा बारीक चिरून घालता येतात.
कुरकुरीत भजीसाठी तेल मध्यम आचेवर गरम ठेवा.