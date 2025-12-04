English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Poha Bhajji recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पोहे भजी, 'या' रेसिपीसोबत ट्राय करा नवीन रेसिपी

Poha Bhajji Recipe in Marathi: कांदा,बटाटा पोहे तुम्ही खाल्ले असतीलच पण कधी तुम्ही पोह्यांची भजी खाल्ली आहे का? नसेल तर आम्ही देत असलेल्या रेसिपीचा वापर करून नक्की ट्राय करा. हा एक युनिक आणि चटकदार पदार्थ आहे जो संध्यकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 4, 2025, 10:35 AM IST
Poha Bhajji recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पोहे भजी, 'या' रेसिपीसोबत ट्राय करा नवीन रेसिपी
How To Make Poha Bhajji At Home

How To Make Poha Bhajji  At Home : पोहे भजी हा एक सोपा, झटपट आणि स्वादिष्ट नाश्ता आहे, जो घरच्या घरी सहज बनवता येतो. पोहे आणि बेसन यांचे मिश्रण तळून बनवलेले हे कुरकुरीत भजी चहा किंवा कॉफी सोबत उत्तम लागते.  संध्यकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम आहे. हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि मसाल्यामुळे याला खास चव मिळते. ही रेसिपी लहान मोठ्या सगळ्यांसाठी आवडती असून, हलका नाश्ता किंवा संध्याकाळच्या चहापाशी परफेक्ट असते. चला ही हटके भजी कशी बनवायची याची रेसिपी जाणून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य:

  • पोहे (पातळ) – 1 कप
  • बेसन – 1/2 कप
  • हिरवी मिरची – 2–3 (बारीक चिरलेली)
  • हळद – 1/4 चमचा
  • लाल तिखट – 1/2 चमचा
  • मीठ – चवीनुसार
  • बेकिंग सोडा – 1 चिमूट
  • कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून (बारीक चिरलेली)
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • तेल – तळण्यासाठी

 हे ही वाचा: Poha Vada Recipe: सकाळ-संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पोहे वडे! नोट करा हटके रेसिपी

 

कशी बनवायची पोह्यांची भजी? 

पोहे एका बाऊलमध्ये घ्या आणि त्यात थोडे पाणी शिंपडा. 5–10 मिनिटे भिजू द्या जेणेकरून पोहे मऊ होतील. नंतर त्याचा पाणी निथळून घ्या.

एका मोठ्या बाऊलमध्ये भिजवलेले पोहे, बेसन, हळद, लाल तिखट, मीठ, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि बेकिंग सोडा घाला.

आवश्यकतेनुसार थोडे पाणी घालून जाडसर घोळ तयार करा.

कढईत तेल गरम करा. गरम तेलात चमच्याने भजीचे छोटे गोळे घेऊन तेलात सोडा. मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

हे ही वाचा: Poha Dhokla Recipe: नेहमीचेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आलाय? विकेंडला बनवा पोह्याचा ढोकळा!

तळलेले भजी किचन पेपरवर काढून अतिरिक्त तेल शोषून घ्या.

गरम गरम चटणी किंवा लोणच्यासोबत सर्व्ह करा.

हे ही वाचा: Poha Nuggets Recipe: हिवाळी संध्याकाळी बनवा पोहा नगेट्स, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

टिप्स:

पोहे जास्त पाणी घेतल्यास भजी सैल होऊ शकतात, त्यामुळे पाणी फक्त आवश्यकतेनुसारच घालावे.

हवे असल्यास भजीत कांदा, मटार किंवा गाजर सुद्धा बारीक चिरून घालता येतात.

कुरकुरीत भजीसाठी तेल मध्यम आचेवर गरम ठेवा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
किचन टिप्सकिचन हॅक्सरेसिपीRecipe

इतर बातम्या

भारताच्या पराभवाने 2 प्लेअर्सचं करिअर संपवलं? आता टीम इंडिय...

स्पोर्ट्स