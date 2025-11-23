Poha Dhokla Recipe: नेहमीचेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आलाय? विकेंडला बनवा पोह्याचा ढोकळा!

How To Make Poha Dhokla At Home: भारतीय नाश्त्यात ढोकळ्याचं एक वेगळंच स्थान आहे. गुजरातमधील हा हलका-फुलका, स्पॉंजी आणि अगदी चटपटीत पदार्थ आता संपूर्ण देशात लोकप्रिय झाला आहे. पण तुम्हाला माहितेय? ढोकळा फक्त बेसन किंवा रवा वापरूनच नाही तर आपल्या दैनंदिन घरात असलेल्या साध्या पोह्यांपासूनही बनवता येतो! हो, अगदी हलका, पौष्टिक, झटपट आणि चविष्ट पोहे ढोकळा. पोहे हे आपल्या प्रत्येक घरात सहज मिळणारे, पचायला हलके आणि पोषणमूल्यांनी भरलेले धान्य आहे. सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या खाऊसाठी पोह्यांपासून बनणाऱ्या रेसिपी नेहमीच आवडतात. पण पारंपरिक ढोकळ्याला देसी ट्विस्ट देत पोहे ढोकळा बनवला, तर त्याची चव आणि टेक्स्चर दोन्ही अप्रतिम लागतात. शिवाय यात फारशी मेहनत नाही, भिजवण्याचा त्रास नाही, आणि काही मिनिटांत तयार होणारा हा ढोकळा मुलांनाही खूप आवडतो.
चला तर मग आज आपण शिकूया, हलका, स्पॉंजी आणि अतिशय स्वादिष्ट पोहे ढोकळा बनवण्याची सोपी आणि घरगुती रेसिपी!
वरून चिरलेली कोथिंबीर आणि नारळ किस पसरवा.