Marathi News
Poha Dhokla Recipe: नेहमीचेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आलाय? विकेंडला बनवा पोह्याचा ढोकळा!

Poha Dhokla Recipe in Marathi: रोज तेच तेच पदार्थ नाश्त्याला खाऊन कंटाळा येतो. मग अशावेळी विकेंडला काही तरी हटके हवं असतं. तुम्ही या विकेंडला पोह्याचा ढोकळा बनवू शकता.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 23, 2025, 10:02 AM IST
How To Make Poha Dhokla At Home: भारतीय नाश्त्यात ढोकळ्याचं एक वेगळंच स्थान आहे. गुजरातमधील हा हलका-फुलका, स्पॉंजी आणि अगदी चटपटीत पदार्थ आता संपूर्ण देशात लोकप्रिय झाला आहे. पण तुम्हाला माहितेय? ढोकळा फक्त बेसन किंवा रवा वापरूनच नाही तर आपल्या दैनंदिन घरात असलेल्या साध्या पोह्यांपासूनही बनवता येतो! हो, अगदी हलका, पौष्टिक, झटपट आणि चविष्ट पोहे ढोकळा. पोहे हे आपल्या प्रत्येक घरात सहज मिळणारे, पचायला हलके आणि पोषणमूल्यांनी भरलेले धान्य आहे. सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या खाऊसाठी पोह्यांपासून बनणाऱ्या रेसिपी नेहमीच आवडतात. पण पारंपरिक ढोकळ्याला देसी ट्विस्ट देत पोहे ढोकळा बनवला, तर त्याची चव आणि टेक्स्चर दोन्ही अप्रतिम लागतात. शिवाय यात फारशी मेहनत नाही, भिजवण्याचा त्रास नाही, आणि काही मिनिटांत तयार होणारा हा ढोकळा मुलांनाही खूप आवडतो.

चला तर मग आज आपण शिकूया, हलका, स्पॉंजी आणि अतिशय स्वादिष्ट पोहे ढोकळा बनवण्याची सोपी आणि घरगुती रेसिपी!

लागणारे साहित्य (Ingredients)

  • जाड पोहे – 1 कप
  • दही – ½ कप
  • रवा (सूजी) – ½ कप
  • हळद – ¼ टीस्पून
  • हिरवी मिरची-आलं पेस्ट – 1 टीस्पून
  • लिंबाचा रस – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • साखर – 1 टीस्पून
  • पाणी – ½ कप (गरजेप्रमाणे)
  • एनो फ्रूट सॉल्ट – 1 टीस्पून

फोडणीसाठी –

  • तेल – 1 टेबलस्पून
  • मोहरी – 1 टीस्पून
  • जिरे – ½ टीस्पून
  • कढीपत्ता – 8-10 पानं
  • हिरव्या मिरच्या – 2 (चिरलेल्या)
  • तीळ – 1 टीस्पून

गार्निशसाठी –

  • कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
  • नारळ किस – 1 टेबलस्पून (ऐच्छिक)

कसा बनवायचा पोह्यांचा ढोकळा?  (Method)

  • ढोकळ्याचं मिश्रण तयार करणे
  • पोहे पाण्यात एकदा धुवून 5 मिनिटे तसेच ठेवावे, जेणेकरून ते मऊ होतील.
  • मऊ पोह्यांना थोडेसे चुरडून एका भांड्यात घ्या.
  • त्यात दही, रवा, मीठ, हळद, साखर, हिरवी मिरची-आलं पेस्ट आणि थोडंसं पाणी घालून छान मिसळा.
  • मिश्रण ना खूप घट्ट आणि ना खूप पातळ असावे.
  • हे मिश्रण 10–15 मिनिटे झाकून ठेवून द्या, जेणेकरून रवा फुगेल.
  • वाफवण्याची भांडी (ढोकळा प्लेट/थाळी) हलके तेल लावून तयार ठेवा.
  • 10–15 मिनिटांनंतर मिश्रणात एनो फ्रूट सॉल्ट घाला आणि वरून थोडे पाणी टाका.
  • लगेचच मिश्रण छान फेसाळेल. हलक्या हाताने एकदा ढवळा.
  • मिश्रण प्लेटमध्ये ओता आणि तात्काळ वाफवायला ठेवा.
  • मध्यम आचेवर 12–15 मिनिटे वाफवावे.
  • सुरी टाकून तपासा – जर सुरी स्वच्छ बाहेर आली तर ढोकळा तयार आहे.
  • थंड झाल्यावर तुकडे करा.
  • कढईत तेल गरम करा.
  • मोहरी, जिरे, कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या घालून तडतडा.
  • त्यात तीळ घालून हलके परतून ही फोडणी ढोकळ्यावर सारखी ओता.

गार्निश

वरून चिरलेली कोथिंबीर आणि नारळ किस पसरवा.

सर्व्हिंग टिप्स:

  • पोहे ढोकळा हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत खूप छान लागतो.
  • तुम्हाला हवं असल्यास ढोकळ्यावर थोडं गरम पाणी टाकून तो अजून मऊ करू शकता.
  • ब्रेकफास्ट, लंचबॉक्स किंवा संध्याकाळचा स्नॅक – कुठेही परफेक्ट!
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
किचन टिप्सकिचन हॅक्सरेसिपीRecipebreakfast recipe in marathi

