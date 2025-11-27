English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Poha Nuggets Recipe: हिवाळी संध्याकाळी बनवा पोहा नगेट्स, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Poha Nuggets Recipe: संध्याकाळच्या छोट्या भुकेसाठी तुम्ही पोहा नगेट्स बनवू शकता. शिवाय तुम्ही उरलेल्या पोह्यांपासूनही हे नगेट्स बनवू शकता.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 27, 2025, 03:35 PM IST
क्रिस्पी, चवदार, झटपट आणि पोटभरीचा पदार्थ म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर येते ती नेहमीची भजी, नाश्ता किंवा चटपटीत स्नॅक्स. पण आज आपण पोह्याचा अगदी वेगळा, मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडणारा, पार्टी-योग्य आणि चहासोबत परफेक्ट लागणारा पदार्थ बनवणार आहोत पोहा नगेट्स!बटाट्याची मऊसर चव, पोह्याचा हलकापणा आणि मसाल्यांचा तिखट-आंबट ठसका… हे नगेट्स एकदा खाल्ले, की ते तुमच्या घरातला नवा फेव्हरेट स्नॅक बनणार हे नक्की. सगळ्यात भारी गोष्ट म्हणजे हा पदार्थ आपण leftover (उरलेल्या) पोह्यापासून सुद्धा बनवू शकतो. म्हणजेच टेस्टी तर आहेच, शिवाय नो वेस्ट, फुल टेस्ट! हा स्नॅक डीप फ्राय, पॅन फ्राय आणि एअर-फ्रायर या तीनही पद्धतींनी तितक्याच मस्त तयार होतो. त्यामुळे तुम्हाला जेव्हा हवं तेव्हा, जसे हवं तसे, हेल्दी किंवा क्रंची, बनवू शकता. बाहेरून खमंग, आतून मऊ, आणि चटणीत बुडवून तोंडात टाकला की येणारी ‘क्रंच–मंच’ फिलिंग शब्दात सांगणं कठीण!

चला तर मग, महाराष्ट्राच्या आवडीच्या पोह्याचा ग्लोबल टच घेऊन बनवूया हे मस्त पोहा नगेट्स!

लागणारे साहित्य

  • जाड पोहा – 2 कप
  • बटाटे (उकडलेले आणि किसलेले/मॅश केलेले) – 2 मध्यम
  • कॉर्नफ्लोअर किंवा तांदळाचं पीठ – 4 टेबलस्पून
  • हिरवी मिरची – 2 बारीक चिरून
  • आलं – 1 टीस्पून किसून
  • कांदा – 1 लहान बारीक चिरलेला
  • कोथिंबीर – 3-4 टेबलस्पून
  • लिंबाचा रस – 1-2 टीस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून (चवीनुसार)
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • चाट मसाला – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • ड्राय ब्रेडक्रम्स – कोटिंगसाठी
  • तेल – तळण्यासाठी

कसे बनवायचे नगेट्स?

पोहा पाण्याने धुवून 5-7 मिनिटं बाजूला ठेवा. पाणी पूर्ण निथळू द्या. (पोहा जास्त ओला ठेवू नका)
एका मोठ्या बाऊलमध्ये भिजलेला पोहा, मॅश बटाटा, कांदा, हिरवी मिरची, आलं, कोथिंबीर घाला.
त्यात हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला, लिंबाचा रस आणि मीठ घालून नीट मिक्स करा.
कॉर्नफ्लोअर (किंवा तांदळाचं पीठ) घालून मिश्रण घट्ट पिठाप्रमाणे तयार करा.
जर मिश्रण मऊ वाटलं तर अजून 1-2 टेबलस्पून पीठ घालू शकता.
हाताला थोडं तेल लावून small nugget आकाराचे किंवा टिक्की सारखे छोटे तुकडे बनवा.
5-10 मिनिटं सेट होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवलं तर उत्तम.
प्रत्येक नगेट ड्राय ब्रेडक्रम्समध्ये घोळवा आणि हलक्या हाताने दाबून कोटिंग चिकटवा.
कढईत तेल गरम करा. मध्यम–उच्च आचेवर नगेट्स खमंग सोनेरी होईपर्यंत तळा.
बाहेर काढून टिश्यू पेपरवर ठेवा.

'या' टिप्स फॉलो करा 

पोहा बारीक करून mix केले तर नगेट्स अजून जास्त क्रिस्पी होतात. 

बटाट्याऐवजी रताळं वापरून हेल्दी व्हर्जन बनवू शकता. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

