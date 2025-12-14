Poha Suji ka nashta recipe: नाश्त्यासाठी बनवा पोहे–रव्याचा कुरकुरीत, हलका आणि पोटभर असा झटपट चविष्ट नाश्ता!

How To Make Poha Suji ka nashta At Home: नाश्ता करणे फार महत्त्वाचे आहे. यामुळे दिवसभर ऊर्जा राहते. दिवसाची सुरुवात जर चविष्ट, हलक्या पचण्याच्या आणि पौष्टिक नाश्त्याने झाली, तर दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते. रोज रोज तेच पोहे, उपमा किंवा भाजी–पोळी खाऊन कंटाळा आला असेल, तर पोहे आणि रव्याचा एकत्रितपणे बनवला जाणारा हा नाश्ता एक उत्तम, वेगळा आणि चवदार पर्याय ठरू शकतो. पोहे हलके आणि पचायला सोपे असतात, तर सूजीमुळे नाश्त्याला थोडी कुरकुरीतपणा आणि घट्टपणा मिळतो. दोन्ही एकत्र केल्यावर तयार होणारा हा नाश्ता झटपट बनतो, कमी साहित्य लागते आणि मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडतो. सकाळी ऑफिस, शाळा किंवा कॉलेजला घाई असताना हा नाश्ता खास उपयोगी पडतो. चला तर मग पाहूया पोहे–रव्याचा चविष्ट नाश्ता कसा बनवायचा.
जाड पोहे – 1 कप
रवा – ½ कप
कांदा – 1 बारीक चिरलेला
हिरवी मिरची – 1 ते 2 (बारीक चिरलेली)
आले – 1 टीस्पून (किसलेले)
मोहरी – ½ टीस्पून
जिरे – ½ टीस्पून
हळद – ¼ टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
साखर – चिमूटभर (ऐच्छिक)
लिंबाचा रस – 1 टीस्पून
तेल – 2 टेबलस्पून
कोथिंबीर – सजावटीसाठी
पाणी – गरजेनुसार
सर्वप्रथम पोहे स्वच्छ धुऊन 5 मिनिटे मऊ होण्यासाठी बाजूला ठेवा. जास्त पाणी घालू नका.
कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडल्यावर जिरे घाला.
त्यानंतर हिरवी मिरची आणि आले घालून थोडे परतवा.
आता चिरलेला कांदा घालून तो गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्या.
कांदा मऊ झाल्यावर त्यात रवा घालून मंद आचेवर 2–3 मिनिटे हलवत भाजा.
त्यात हळद, मीठ आणि साखर घालून मिसळा.
मऊ झालेले पोहे कढईत घालून सर्व साहित्य हलक्या हाताने एकत्र करा.
गरज वाटल्यास 2–3 टेबलस्पून पाणी शिंपडून झाकण ठेवून 2 मिनिटे वाफ येऊ द्या.
शेवटी गॅस बंद करून लिंबाचा रस आणि चिरलेली कोथिंबीर घाला.
गरमागरम पोहे–सूजीचा नाश्ता हिरव्या चटणीसोबत, दह्यासोबत किंवा साध्या चहासोबत छान लागतो. हा नाश्ता हलका, चविष्ट आणि पोटभरीचा असल्यामुळे सकाळसाठी एकदम परफेक्ट आहे.
आवडीनुसार यात शेंगदाणे, भाजलेले काजू किंवा मिक्स भाज्या घालून नाश्ता अधिक पौष्टिक बनवू शकता.