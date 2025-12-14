English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Poha Suji ka nashta recipe: नाश्त्यासाठी बनवा पोहे–रव्याचा कुरकुरीत, हलका आणि पोटभर असा झटपट चविष्ट नाश्ता!

Poha Suji ka Nashta Recipe in Marathi: नेहमीचेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल तर तुम्ही विकेंडला हा क्रिस्पी नाश्ता बनवू शकता.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 14, 2025, 10:36 AM IST
Poha Suji ka nashta recipe: नाश्त्यासाठी बनवा पोहे–रव्याचा कुरकुरीत, हलका आणि पोटभर असा झटपट चविष्ट नाश्ता!
How To Make Poha Suji ka nashta At Home: नाश्ता करणे फार महत्त्वाचे आहे. यामुळे दिवसभर ऊर्जा राहते.  दिवसाची सुरुवात जर चविष्ट, हलक्या पचण्याच्या आणि पौष्टिक नाश्त्याने झाली, तर दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते. रोज रोज तेच पोहे, उपमा किंवा भाजी–पोळी खाऊन कंटाळा आला असेल, तर पोहे आणि रव्याचा एकत्रितपणे बनवला जाणारा हा नाश्ता  एक उत्तम, वेगळा आणि चवदार पर्याय ठरू शकतो. पोहे हलके आणि पचायला सोपे असतात, तर सूजीमुळे नाश्त्याला थोडी कुरकुरीतपणा आणि घट्टपणा मिळतो. दोन्ही एकत्र केल्यावर तयार होणारा हा नाश्ता झटपट बनतो, कमी साहित्य लागते आणि मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडतो. सकाळी ऑफिस, शाळा किंवा कॉलेजला घाई असताना हा नाश्ता खास उपयोगी पडतो. चला तर मग पाहूया पोहे–रव्याचा चविष्ट नाश्ता कसा बनवायचा.

लागणारे साहित्य

जाड पोहे – 1 कप

रवा – ½ कप

कांदा – 1 बारीक चिरलेला

हिरवी मिरची – 1 ते 2 (बारीक चिरलेली)

आले – 1 टीस्पून (किसलेले)

मोहरी – ½ टीस्पून

जिरे – ½ टीस्पून

हळद – ¼ टीस्पून

मीठ – चवीनुसार

साखर – चिमूटभर (ऐच्छिक)

लिंबाचा रस – 1 टीस्पून

तेल – 2 टेबलस्पून

कोथिंबीर – सजावटीसाठी

पाणी – गरजेनुसार

कसा बनवायचा नाश्ता?

सर्वप्रथम पोहे स्वच्छ धुऊन 5 मिनिटे मऊ होण्यासाठी बाजूला ठेवा. जास्त पाणी घालू नका.

कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडल्यावर जिरे घाला.

त्यानंतर हिरवी मिरची आणि आले घालून थोडे परतवा.

आता चिरलेला कांदा घालून तो गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्या.

कांदा मऊ झाल्यावर त्यात रवा घालून मंद आचेवर 2–3 मिनिटे हलवत भाजा.

त्यात हळद, मीठ आणि साखर घालून मिसळा.

मऊ झालेले पोहे कढईत घालून सर्व साहित्य हलक्या हाताने एकत्र करा.

गरज वाटल्यास 2–3 टेबलस्पून पाणी शिंपडून झाकण ठेवून 2 मिनिटे वाफ येऊ द्या.

शेवटी गॅस बंद करून लिंबाचा रस आणि चिरलेली कोथिंबीर घाला.

कसा करायचा सर्व्ह? 

गरमागरम पोहे–सूजीचा नाश्ता हिरव्या चटणीसोबत, दह्यासोबत किंवा साध्या चहासोबत छान लागतो. हा नाश्ता हलका, चविष्ट आणि पोटभरीचा असल्यामुळे सकाळसाठी एकदम परफेक्ट आहे.

 'ही' टीप फॉलो करा 

आवडीनुसार यात शेंगदाणे, भाजलेले काजू किंवा मिक्स भाज्या घालून नाश्ता अधिक पौष्टिक बनवू शकता.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

