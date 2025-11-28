Poha Uttapam Recipe: पोह्यांपासून बनवा उत्तपम! नाश्त्यासाठी आहे हटके पर्याय, नोट करा रेसिपी

How to make Pohe Uttapam: पोहे उत्तपम ही एक हलकी, पौष्टिक आणि चविष्ट दक्षिण भारतीय शैलीतील नाश्त्याची डिश आहे, जी पोहे आणि तांदळाच्या बॅटरीपासून बनवली जाते. साध्या घरगुती साहित्याने तयार होणारी ही रेसिपी सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा हलक्या जेवणासाठी परिपूर्ण आहे. वरून भाजलेला कांदा, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची उत्तपमला स्वादिष्ट आणि आकर्षक दिसण्यास मदत करतात. पोहे उत्तपम नारळाची चटणी, टोमॅटो चटणी किंवा आवडीच्या सॉससोबत सर्व्ह केल्यास नाश्त्याचा अनुभव आणखीनच मस्त होतो. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात...
पोहे, तांदूळ आणि उडीद डाळ एकत्र करून थोडे पाणी घालून 4–5 तास (किंवा रात्रभर) भिजवून ठेवा.
भिजवलेले मिश्रण मिक्सरमध्ये घालून गुळगुळीत बॅटर बनवा. बॅटर फार जाड किंवा फार पातळ नसावे.
बॅटरमध्ये मीठ, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि आले घालून चांगले मिसळा.
तवा गरम करा आणि थोडे तेल घाला.
एक चमचा बॅटर तव्यावर टाका आणि हलक्या हाताने पसरवा, जास्त पातळ करायची गरज नाही, थोडी जाडसर उत्तपम दिसायला हवी.
वरून चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि हवे असल्यास कोथिंबीर टाका.
झाकण ठेवून मध्यम आचेवर 4–5 मिनिटे शिजवा.
नंतर उलटून दुसरी बाजू 2–3 मिनिटे शिजवा किंवा सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.
गरम गरम उत्तपम सामोर राखून नारळाची चटणी किंवा टोमॅटो चटणी, कोथिंबीर चटणी किंवा आवडीच्या सॉस सोबत सर्व्ह करा.
वर थोडे कोथिंबीर टाकल्यास रंगत वाढते आणि चवही छान लागते.
पोहे नीट भिजवले असल्यास उत्तपम मऊ आणि फुगलेले येते.
बॅटरी खूप पातळ ठेवू नका; थोडी जाडसर ठेवावी.
वरून भाजलेल्या कांद्यामुळे उत्तपममध्ये चव आणखीन वाढते.
अधिक प्रोटीनसाठी बॅटरमध्ये थोडी मूग डाळ किंवा चणा डाळही मिसळू शकता.