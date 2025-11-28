English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Poha Uttapam Recipe: पोह्यांपासून बनवा उत्तपम! नाश्त्यासाठी आहे हटके पर्याय, नोट करा रेसिपी

Poha Uttapam Recipe: पोहे उत्तपम ही एक चविष्ट आणि पौष्टिक नाश्त्याची डिश आहे, जी पोहे आणि तांदळाच्या बॅटरपासून बनवली जाते.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 28, 2025, 03:09 PM IST
Poha Uttapam Recipe: पोह्यांपासून बनवा उत्तपम! नाश्त्यासाठी आहे हटके पर्याय, नोट करा रेसिपी
Kitchen Recipe in Marathi How To Make poha uttapam At Home for breakfast

How to make Pohe Uttapam: पोहे उत्तपम ही एक हलकी, पौष्टिक आणि चविष्ट दक्षिण भारतीय शैलीतील नाश्त्याची डिश आहे, जी पोहे आणि तांदळाच्या बॅटरीपासून बनवली जाते. साध्या घरगुती साहित्याने तयार होणारी ही रेसिपी सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा हलक्या जेवणासाठी परिपूर्ण आहे. वरून भाजलेला कांदा, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची उत्तपमला स्वादिष्ट आणि आकर्षक दिसण्यास मदत करतात. पोहे उत्तपम नारळाची चटणी, टोमॅटो चटणी किंवा आवडीच्या सॉससोबत सर्व्ह केल्यास नाश्त्याचा अनुभव आणखीनच मस्त होतो. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात... 

लागणारे साहित्य

  • पोहे  – 1 कप
  • तांदूळ – ½ कप
  • उडीद डाळ (विना सोललेली) – 2 चमचे
  • हिरवी मिरची – 2–3 (बारीक चिरलेली)
  • आले – 1 इंच तुकडा (बारीक किसलेले)
  • मीठ – चवीनुसार
  • पाणी – आवश्यकता अनुसार (बॅटऱीसाठी)
  • तेल – तव्यावर घालण्यासाठी
  • कांदा – 1 मध्यम (बारीक चिरलेला)
  • टोमॅटो – 1 मध्यम (बारीक चिरलेला, ऐच्छिक)
  • कोथिंबीर – 2 चमचे (सजावटीसाठी)
  • मोहरी – ½ चमचा (ऐच्छिक, तडका साठी)

बॅटर तयार करण्याची पद्धत काय? 

पोहे, तांदूळ आणि उडीद डाळ एकत्र करून थोडे पाणी घालून 4–5 तास (किंवा रात्रभर) भिजवून ठेवा.

भिजवलेले मिश्रण मिक्सरमध्ये घालून गुळगुळीत बॅटर बनवा. बॅटर फार जाड किंवा फार पातळ नसावे. 

बॅटरमध्ये मीठ, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि आले घालून चांगले मिसळा.

कसा बनवायचा उत्तपम?

तवा गरम करा आणि थोडे तेल घाला.

एक चमचा बॅटर तव्यावर टाका आणि हलक्या हाताने पसरवा, जास्त पातळ करायची गरज नाही, थोडी जाडसर उत्तपम दिसायला हवी.

वरून चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि हवे असल्यास कोथिंबीर टाका.

झाकण ठेवून मध्यम आचेवर 4–5 मिनिटे शिजवा.

नंतर उलटून दुसरी बाजू 2–3 मिनिटे शिजवा किंवा सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.

सजावट आणि सर्व्हिंग

गरम गरम उत्तपम सामोर राखून नारळाची चटणी किंवा टोमॅटो चटणी, कोथिंबीर चटणी किंवा आवडीच्या सॉस सोबत सर्व्ह करा.

वर थोडे कोथिंबीर टाकल्यास रंगत वाढते आणि चवही छान लागते.

टिप्स

पोहे नीट भिजवले असल्यास उत्तपम मऊ आणि फुगलेले येते.

बॅटरी खूप पातळ ठेवू नका; थोडी जाडसर ठेवावी.

वरून भाजलेल्या कांद्यामुळे उत्तपममध्ये चव आणखीन वाढते.

अधिक प्रोटीनसाठी बॅटरमध्ये थोडी मूग डाळ किंवा चणा डाळही मिसळू शकता.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

