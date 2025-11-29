Poha Vada Recipe: सकाळ-संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पोहे वडे! नोट करा हटके रेसिपी

How To Make Poha Vada At Home: पोहे वडे हा महाराष्ट्रातील पारंपरिक आणि अतिशय आवडता असा नाश्ता आहे. सकाळच्या वेळेला गरमागरम पोहे वडे आणि बाजूला हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो केचप मिळाले, की सगळ्या घरात खुशाली पसरते. पोहा हा हलका आणि पटकन तयार होणारा पदार्थ आहे, पण जेव्हा त्याच पोह्यांना मसाले, हर्ब्स आणि थोडीशी क्रंच देऊन वडे बनवले जातात, तेव्हा त्याची चव एकदम स्पेशल होते. पोहे वडे बनवताना सर्वात मजेदार गोष्ट म्हणजे हे वडे खूप कुरकुरीत होतात आणि त्यासाठी फारसे साहित्यही लागत नाही. घरात पाहुणे आले असतील, संध्याकाळी पटकन काहीतरी चविष्ट हवं असेल किंवा मुलांना टिफिनमध्ये द्यायचं असेल तर पोहे वडे हा परफेक्ट उपाय आहे. आता आपण हा पदार्थ स्टेप बाय स्टेप करून शिकूया.
1) पोहे स्वच्छ धुवा व 2–3 मिनिटे मोकळे होऊ द्या
जाड पोहे वापरले तर वडे तुटत नाहीत.
2) मोठ्या बाऊलमध्ये उकडलेले बटाटे आणि भिजवलेले पोहे मिक्स करा
दोन्ही हातांनी एकसंध मिक्सचर बनवा.
3) त्यात कांदा, हिरवी मिरची, आलं, कोथिंबीर, तिखट, हळद, मीठ आणि लिंबाचा रस घाला
सगळं नीट मिक्स करा.
4) मिक्सचर जरा सैल होत असेल तर थोडं तांदळाचं पीठ किंवा रवा घाला
याने वडे कुरकुरीत होतात आणि आकारही छान राखतात.
5) छोटे–छोटे गोल किंवा चपटी वडे तयार करा.
6) गरम तेलात मध्यम आचेवर सोनेरी, क्रिस्पी होईपर्यंत तळा
एकदम मोठ्या आचेवर तळू नका, बाहेरून जळतात, आतून कच्चे राहतात.
या तिन्ही गोष्टींसोबत हा वाद छान लागतो.