Marathi News
Poha Vada Recipe: सकाळ-संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा पोहे वडे! नोट करा हटके रेसिपी

Poha Vada Recipe in Marathi: पोहा हा हलका आणि पटकन तयार होणारा पदार्थ आहे, पण जेव्हा त्याच पोह्यांना मसाले, हर्ब्स आणि थोडीशी क्रंच देऊन वडे बनवले जातात, तेव्हा त्याची चव एकदम स्पेशल होते.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 29, 2025, 01:44 PM IST
Kitchen Recipe in Marathi How To Make Poha Vada At Home for breakfast

How To Make Poha Vada At Home: पोहे वडे हा महाराष्ट्रातील पारंपरिक आणि अतिशय आवडता असा नाश्ता आहे. सकाळच्या वेळेला गरमागरम पोहे वडे आणि बाजूला हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो केचप मिळाले, की सगळ्या घरात खुशाली पसरते. पोहा हा हलका आणि पटकन तयार होणारा पदार्थ आहे, पण जेव्हा त्याच पोह्यांना मसाले, हर्ब्स आणि थोडीशी क्रंच देऊन वडे बनवले जातात, तेव्हा त्याची चव एकदम स्पेशल होते. पोहे वडे बनवताना सर्वात मजेदार गोष्ट म्हणजे हे वडे खूप कुरकुरीत होतात आणि त्यासाठी फारसे साहित्यही लागत नाही. घरात पाहुणे आले असतील, संध्याकाळी पटकन काहीतरी चविष्ट हवं असेल किंवा मुलांना टिफिनमध्ये द्यायचं असेल तर पोहे वडे हा परफेक्ट उपाय आहे. आता आपण हा पदार्थ स्टेप बाय स्टेप करून शिकूया.

लागणारे साहित्य (Ingredients)

  • पोहे – 1 कप (जाड पोहे उत्तम)
  • बटाटा – 2 मध्यम (उकडून कुस्करलेले)
  • कांदा – 1 बारीक चिरलेला
  • हिरवी मिर्ची – 2 बारीक चिरलेल्या
  • आलं – 1 टीस्पून किसलेलं
  • कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • किसलेलं नारळ (ऑप्शनल)
  • मीठ – चवीनुसार
  • लिंबाचा रस – 1 टीस्पून
  • तांदळाचं पीठ किंवा रवा – 2 टेबलस्पून (कुरकुरीतपणासाठी)
  • तेल – तळण्यासाठी

कसे बनवायचे वडे? (Step–by–Step Recipe)

1) पोहे स्वच्छ धुवा व 2–3 मिनिटे मोकळे होऊ द्या

जाड पोहे वापरले तर वडे तुटत नाहीत.

2) मोठ्या बाऊलमध्ये उकडलेले बटाटे आणि भिजवलेले पोहे मिक्स करा

दोन्ही हातांनी एकसंध मिक्सचर बनवा.

3) त्यात कांदा, हिरवी मिरची, आलं, कोथिंबीर, तिखट, हळद, मीठ आणि लिंबाचा रस घाला

सगळं नीट मिक्स करा.

4) मिक्सचर जरा सैल होत असेल तर थोडं तांदळाचं पीठ किंवा रवा घाला

याने वडे कुरकुरीत होतात आणि आकारही छान राखतात.

5) छोटे–छोटे गोल किंवा चपटी वडे तयार करा.

6) गरम तेलात मध्यम आचेवर सोनेरी, क्रिस्पी होईपर्यंत तळा

एकदम मोठ्या आचेवर तळू नका, बाहेरून जळतात, आतून कच्चे राहतात.

 सर्व्हिंग टिप्स

  • पुदिना–कोथिंबीर चटणी
  • टोमॅटो केचप
  • गरम गरम चहा 

या तिन्ही गोष्टींसोबत हा वाद छान लागतो. 

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

