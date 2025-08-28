English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pudina Rice: नेहमीचाच वरण-भात खाऊन कंटाळा आलाय? बनवा पुदिना राईस, नोट करा रेसिपी

Pudina Rice Recipe in Marathi: आरोग्यदायी आणि चवदार अशी खास पुदिन्याच्या भाताची रेसिपी बनवायलाही जास्त वेळ जाणार नाही. चला रेसिपी जाणून घेऊयात.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 28, 2025, 12:02 PM IST
Pudina Rice: नेहमीचाच वरण-भात खाऊन कंटाळा आलाय? बनवा पुदिना राईस, नोट करा रेसिपी

How To Make Pudina Rice At Home: रोजचा तेच तेच वरणभात किंवा आमटी भात खाऊन कंटाळा येतो. अशावेळी नवीन काहीतरी हवं असता. तुम्ही नेहमीच्या वरण भातापेक्षा पुदिन्याचा भात बनवू शकता. पुदिन्याच्या पानांचा सुगंध आणि मसाल्यांची चव यांचा सुंदर संगम म्हणजेच पुदिन्याचा भात. हा भात केवळ झटपट आणि सोपा नसून पोटाला थंडावा देण्यासाठी अतिशय परफेक्ट पर्याय आहे. दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणात रायता, पापड आणि कोशिंबिरीसोबत हा भात सर्व्ह केला तर जेवणाची मजाच वेगळी येते.

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य

बासमती तांदूळ – १ कप

पाणी – २ कप

पुदिन्याची पाने – १ कप

कोथिंबीर – ½ कप

हिरव्या मिरच्या – ३-४

आले – १ इंच तुकडा

लसूण – ५-६ पाकळ्या

कांदा – १ (बारीक चिरलेला)

टोमॅटो – १ (बारीक चिरलेला)

तेल / तूप – २ टेबलस्पून

तमालपत्र – १

लवंग – २

दालचिनी – १ इंच तुकडा

वेलची – २

मीठ – चवीनुसार

कसा बनवायचा पुदिन्याचा भात? 

प्रथम तांदूळ स्वच्छ धुवून १५ मिनिटे पाण्यात भिजवून ठेवा.

मिक्सरमध्ये पुदिन्याची पाने, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आले आणि लसूण घालून थोडंसं पाणी टाकून बारीक वाटून घ्या. (पेस्ट तयार करून घ्या).

कढईत तेल/तूप गरम करून त्यात तमालपत्र, लवंग, दालचिनी, वेलची घालून फोडणी द्या.

त्यात बारीक चिरलेला कांदा टाकून सोनेरी होईपर्यंत परता. नंतर टोमॅटो घालून मऊ होऊ द्या.

आता त्यात पुदिन्याची पेस्ट घालून २-३ मिनिटे परतून घ्या.

भिजवलेला तांदूळ गाळून टाकून त्यात मिसळा आणि २ मिनिटे परता.

नंतर २ कप पाणी आणि मीठ घालून भात शिजू द्या.

झाकण ठेवून मध्यम आचेवर १०-१२ मिनिटांत भात छान शिजेल.

सजावट आणि सर्व्हिंग

भात शिजल्यावर गॅस बंद करून ५ मिनिटे झाकण ठेवून द्या.

गरमागरम पुदिन्याचा भात रायता, पापड किंवा कोशिंबिरीसोबत सर्व्ह करा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
किचन टिप्सकिचन हॅक्सरेसिपीrecipe in marathiLIFESTYLE

इतर बातम्या

पार्थ पवार अन् जॅकलिनचा 'लालबागचा राजा'च्या मंडपा...

मुंबई बातम्या