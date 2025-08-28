Pudina Rice: नेहमीचाच वरण-भात खाऊन कंटाळा आलाय? बनवा पुदिना राईस, नोट करा रेसिपी

How To Make Pudina Rice At Home: रोजचा तेच तेच वरणभात किंवा आमटी भात खाऊन कंटाळा येतो. अशावेळी नवीन काहीतरी हवं असता. तुम्ही नेहमीच्या वरण भातापेक्षा पुदिन्याचा भात बनवू शकता. पुदिन्याच्या पानांचा सुगंध आणि मसाल्यांची चव यांचा सुंदर संगम म्हणजेच पुदिन्याचा भात. हा भात केवळ झटपट आणि सोपा नसून पोटाला थंडावा देण्यासाठी अतिशय परफेक्ट पर्याय आहे. दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणात रायता, पापड आणि कोशिंबिरीसोबत हा भात सर्व्ह केला तर जेवणाची मजाच वेगळी येते.
बासमती तांदूळ – १ कप
पाणी – २ कप
पुदिन्याची पाने – १ कप
कोथिंबीर – ½ कप
हिरव्या मिरच्या – ३-४
आले – १ इंच तुकडा
लसूण – ५-६ पाकळ्या
कांदा – १ (बारीक चिरलेला)
टोमॅटो – १ (बारीक चिरलेला)
तेल / तूप – २ टेबलस्पून
तमालपत्र – १
लवंग – २
दालचिनी – १ इंच तुकडा
वेलची – २
मीठ – चवीनुसार
प्रथम तांदूळ स्वच्छ धुवून १५ मिनिटे पाण्यात भिजवून ठेवा.
मिक्सरमध्ये पुदिन्याची पाने, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आले आणि लसूण घालून थोडंसं पाणी टाकून बारीक वाटून घ्या. (पेस्ट तयार करून घ्या).
कढईत तेल/तूप गरम करून त्यात तमालपत्र, लवंग, दालचिनी, वेलची घालून फोडणी द्या.
त्यात बारीक चिरलेला कांदा टाकून सोनेरी होईपर्यंत परता. नंतर टोमॅटो घालून मऊ होऊ द्या.
आता त्यात पुदिन्याची पेस्ट घालून २-३ मिनिटे परतून घ्या.
भिजवलेला तांदूळ गाळून टाकून त्यात मिसळा आणि २ मिनिटे परता.
नंतर २ कप पाणी आणि मीठ घालून भात शिजू द्या.
झाकण ठेवून मध्यम आचेवर १०-१२ मिनिटांत भात छान शिजेल.
भात शिजल्यावर गॅस बंद करून ५ मिनिटे झाकण ठेवून द्या.
गरमागरम पुदिन्याचा भात रायता, पापड किंवा कोशिंबिरीसोबत सर्व्ह करा.