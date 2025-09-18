Mix veg Sabji Recipe: घरीच बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल मिक्स व्हेज भाजी! जाणून घ्या बनवण्याची सोप्पी पद्धत

How To Make Restaurant Style Mix veg Sabji: भाज्यांमधला पोषणमूल्यांनी समृद्ध आणि चविष्ट पर्याय म्हणजे मिक्स व्हेज भाजी. विविध भाज्या एकत्र करून बनवलेली ही भाजी रंगतदार, हेल्दी आणि स्वादिष्ट लागते. जेवणासोबत रोटी, फुलका किंवा भातासोबत ही भाजी मस्त लागते. रोजच्या जेवणासाठी सोपी तर खास पाहुणचारासाठी देखील उठावदार अशी ही डिश आहे. जर तुमच्या घरी पाहुणे येणार असतील किंवा वेगळं खावंसं वाटतं असेल तर आवर्जून आम्ही देत असलेली रेसिपी फॉलो करून मिक्स व्हेज बनवा. रेसिपी जाणून घ्या.
१ कप फ्लॉवरचे तुकडे
½ कप गाजराचे तुकडे
½ कप बटाट्याचे तुकडे
½ कप मटार
½ कप शेंगाचे तुकडे
१ कांदा (बारीक चिरलेला)
१ टोमॅटो (बारीक चिरलेला)
२-३ हिरव्या मिरच्या (चिरलेल्या)
१ टीस्पून आलं-लसूण पेस्ट
२ टेबलस्पून तेल
१ टीस्पून मोहरी
¼ टीस्पून हळद
१ टीस्पून लाल तिखट
१ टीस्पून धने-जिरे पावडर
½ टीस्पून गरम मसाला
चवीनुसार मीठ
थोडीशी कोथिंबीर (सजावटीसाठी)
सर्व भाज्या स्वच्छ धुऊन छोटे तुकडे करून घ्या.
एका कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडली की कांदा, हिरव्या मिरच्या घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत परता.
आता त्यात आलं-लसूण पेस्ट घालून छान परता.
टोमॅटो घालून मऊ होईपर्यंत शिजवा.
त्यानंतर हळद, तिखट, धने-जिरे पावडर, मीठ घालून छान मसाला परता.
सर्व चिरलेल्या भाज्या घालून चांगले हलवा.
झाकण ठेवून मंद आचेवर भाज्या शिजू द्या. मध्ये थोडं पाणी शिंपडू शकता.
भाज्या मऊ झाल्या की गरम मसाला घालून नीट मिसळा.
वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा.
तुमच्या आवडीनुसार कोबी, ढोबळी मिरची किंवा बीटसुद्धा यात घालू शकता.
जास्त चविष्ट लागण्यासाठी शेवटी थोडं बटर घातलं तरी छान टेस्ट येते.