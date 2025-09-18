English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mix veg Sabji Recipe: घरीच बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल मिक्स व्हेज भाजी! जाणून घ्या बनवण्याची सोप्पी पद्धत

Restaurant Style Mix veg Sabji Recipe: जर तुमच्या घरी पाहुणे येणार असतील किंवा वेगळं खावंसं वाटतं असेल तर आवर्जून आम्ही देत असलेली रेसिपी फॉलो करून मिक्स व्हेज बनवा. रेसिपी जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 18, 2025, 12:06 PM IST
Mix veg Sabji Recipe: घरीच बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल मिक्स व्हेज भाजी! जाणून घ्या बनवण्याची सोप्पी पद्धत

How To Make Restaurant Style Mix veg Sabji: भाज्यांमधला पोषणमूल्यांनी समृद्ध आणि चविष्ट पर्याय म्हणजे मिक्स व्हेज भाजी. विविध भाज्या एकत्र करून बनवलेली ही भाजी रंगतदार, हेल्दी आणि स्वादिष्ट लागते. जेवणासोबत रोटी, फुलका किंवा भातासोबत ही भाजी मस्त लागते. रोजच्या जेवणासाठी सोपी तर खास पाहुणचारासाठी देखील उठावदार अशी ही डिश आहे. जर तुमच्या घरी पाहुणे येणार असतील किंवा वेगळं खावंसं वाटतं असेल तर आवर्जून आम्ही देत असलेली रेसिपी फॉलो करून मिक्स व्हेज बनवा. रेसिपी जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य:

१ कप फ्लॉवरचे तुकडे

½ कप गाजराचे तुकडे

½ कप बटाट्याचे तुकडे

½ कप मटार

½ कप शेंगाचे तुकडे

१ कांदा (बारीक चिरलेला)

१ टोमॅटो (बारीक चिरलेला)

२-३ हिरव्या मिरच्या (चिरलेल्या)

१ टीस्पून आलं-लसूण पेस्ट

२ टेबलस्पून तेल

१ टीस्पून मोहरी

¼ टीस्पून हळद

१ टीस्पून लाल तिखट

१ टीस्पून धने-जिरे पावडर

½ टीस्पून गरम मसाला

चवीनुसार मीठ

थोडीशी कोथिंबीर (सजावटीसाठी)

कशी बनवायची भाजी? 

सर्व भाज्या स्वच्छ धुऊन छोटे तुकडे करून घ्या.

एका कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडली की कांदा, हिरव्या मिरच्या घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत परता.

आता त्यात आलं-लसूण पेस्ट घालून छान परता.

टोमॅटो घालून मऊ होईपर्यंत शिजवा.

त्यानंतर हळद, तिखट, धने-जिरे पावडर, मीठ घालून छान मसाला परता.

सर्व चिरलेल्या भाज्या घालून चांगले हलवा.

झाकण ठेवून मंद आचेवर भाज्या शिजू द्या. मध्ये थोडं पाणी शिंपडू शकता.

भाज्या मऊ झाल्या की गरम मसाला घालून नीट मिसळा.

वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा.

'या' टिप्स फॉलो करा 

तुमच्या आवडीनुसार कोबी, ढोबळी मिरची किंवा बीटसुद्धा यात घालू शकता.

जास्त चविष्ट लागण्यासाठी शेवटी थोडं बटर घातलं तरी छान टेस्ट येते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
किचन टिप्सकिचन हॅक्सरेसिपीrecipe in marathi

इतर बातम्या

'मुंबईकरांना ठाऊक आहे फक्त मोदीजी...', 'अर्ध...

मुंबई बातम्या