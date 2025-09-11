Shahi Gravy Recipe: झटपट हॉटेल स्टाईल भाजी बनवण्यासाठी घरी आधीच बनवून ठेवा शाही ग्रेव्ही! काम होईल सोप्पे

How To Make Shahi Gravy At Home: भारतीय पाककलेतील सर्वात स्वादिष्ट आणि रिच डिश म्हटली तर शाही ग्रेव्ही नक्कीच ठरते. काजू, मलई आणि मसाल्यांच्या उत्तम मिश्रणामुळे ही ग्रेव्ही खासदार चव आणि राजेशाही टेक्स्चर देते. नान, रोटी किंवा पुलावासोबत ही शाही डिश एकदम परफेक्ट लागते. घरगुती मेजवानी असो किंवा खास पाहुणचार शाही ग्रेव्हीचा तडका जेवणाला नक्कीच चार चाँद लावतो. चला तर मग शाही ग्रेव्हीची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात..
काजू – ½ कप (पाण्यात 20 मिनिटे भिजवलेले)
कांदा – 2 मध्यम (बारीक चिरलेला)
टोमॅटो – 2 (प्युरी करून)
आलं-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून
हिरवी मिरची – 1
दही – ½ कप (फेटलेले)
मलई/फ्रेश क्रीम – 3 टेबलस्पून
दूध – ½ कप
तूप/तेल – 3 टेबलस्पून
गरम मसाला – 1 टीस्पून
लाल तिखट – 1 टीस्पून
हळद – ¼ टीस्पून
धनेपूड – 1 टीस्पून
जिरेपूड – ½ टीस्पून
मीठ – चवीनुसार
कोथिंबीर – सजावटीसाठी
सर्वप्रथम काजू मिक्सरमध्ये वाटून स्मूथ पेस्ट तयार करून घ्या.
कढईत तूप गरम करून त्यात कांदा सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.
त्यात आलं-लसूण पेस्ट व हिरवी मिरची घालून परता.
आता टोमॅटो प्युरी घालून तेल सुटेपर्यंत परतून घ्या.
त्यात लाल तिखट, हळद, धनेपूड, जिरेपूड घालून नीट मिसळा.
दही घालून सतत हलवत रहा म्हणजे ते फाटणार नाही.
आता काजू पेस्ट आणि दूध घालून मध्यम आचेवर 5-7 मिनिटे उकळू द्या.
नंतर मलई आणि गरम मसाला टाकून नीट ढवळा.
गॅस बंद करून वरून कोथिंबीर घालून सजवा.