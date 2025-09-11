English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shahi Gravy Recipe in Marathi:  तुमचं काम सोप्प व्हावं आणि हॉटेल स्टाईल भाजीची टेस्ट घरी येण्यासाठी तुम्ही शाही ग्रेव्ही आधीच बनवून स्टोअर करून ठेवू शकतो.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 11, 2025, 11:27 AM IST
Shahi Gravy Recipe: झटपट हॉटेल स्टाईल भाजी बनवण्यासाठी घरी आधीच बनवून ठेवा शाही ग्रेव्ही! काम होईल सोप्पे

How To Make Shahi Gravy At Home: भारतीय पाककलेतील सर्वात स्वादिष्ट आणि रिच डिश म्हटली तर शाही ग्रेव्ही नक्कीच ठरते. काजू, मलई आणि मसाल्यांच्या उत्तम मिश्रणामुळे ही ग्रेव्ही खासदार चव आणि राजेशाही टेक्स्चर देते. नान, रोटी किंवा पुलावासोबत ही शाही डिश एकदम परफेक्ट लागते. घरगुती मेजवानी असो किंवा खास पाहुणचार शाही ग्रेव्हीचा तडका जेवणाला नक्कीच चार चाँद लावतो. चला तर मग शाही ग्रेव्हीची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात.. 

लागणारे साहित्य:

काजू – ½ कप (पाण्यात 20 मिनिटे भिजवलेले)

कांदा – 2 मध्यम (बारीक चिरलेला)

टोमॅटो – 2 (प्युरी करून)

आलं-लसूण पेस्ट – 1 टेबलस्पून

हिरवी मिरची – 1

दही – ½ कप (फेटलेले)

मलई/फ्रेश क्रीम – 3 टेबलस्पून

दूध – ½ कप

तूप/तेल – 3 टेबलस्पून

गरम मसाला – 1 टीस्पून

लाल तिखट – 1 टीस्पून

हळद – ¼ टीस्पून

धनेपूड – 1 टीस्पून

जिरेपूड – ½ टीस्पून

मीठ – चवीनुसार

कोथिंबीर – सजावटीसाठी

कशी बनवायची शाही ग्रेव्ही?

सर्वप्रथम काजू मिक्सरमध्ये वाटून स्मूथ पेस्ट तयार करून घ्या.

कढईत तूप गरम करून त्यात कांदा सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.

त्यात आलं-लसूण पेस्ट व हिरवी मिरची घालून परता.

आता टोमॅटो प्युरी घालून तेल सुटेपर्यंत परतून घ्या.

त्यात लाल तिखट, हळद, धनेपूड, जिरेपूड घालून नीट मिसळा.

दही घालून सतत हलवत रहा म्हणजे ते फाटणार नाही.

आता काजू पेस्ट आणि दूध घालून मध्यम आचेवर 5-7 मिनिटे उकळू द्या.

नंतर मलई आणि गरम मसाला टाकून नीट ढवळा.

गॅस बंद करून वरून कोथिंबीर घालून सजवा.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

