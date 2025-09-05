English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rice Moong Dal Kheer: विसर्जनाआधी बाप्पासाठी बनवा तांदूळ-मूगडाळीची खीर, जाणून घ्या Recipe

Rice Moong Dal Kheer Makuti Recipe in Marathi: विसर्जनाआधी बाप्पासाठी काही तरी नवीन बनवायचा असेल तर तुम्ही फेमस मकुटी बनवा. मकुटी ही तांदूळ-मूगडाळीची खीर असते.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 5, 2025, 01:31 PM IST
How To Make Rice Moong Dal Kheer: तुम्ही कधी मकुटी या पदार्थाचं नाव ऐकलं आहे का? हा एक हा महाराष्ट्रातील पारंपरिक गोड पदार्थ आहे. मकुटी म्हणजे तांदूळ-मूगडाळ खीर असते.  सण-उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम किंवा खास पाहुणचारासाठी ही खीर नेहमी बनवली जाते. भाजलेले तांदूळ आणि मूगडाळ दुधात शिजवून केलेली ही खीर अत्यंत पौष्टिक आणि चविष्ट लागते. वेलचीचा सुगंध, साजूक तुपात परतलेले काजू-बदाम आणि मनुक्यांचा गोडवा यामुळे मकुटीला एक वेगळीच रुचकर चव मिळते. ही खीर गरमागरम तसेच थंड दोन्ही प्रकारे अप्रतिम लागते. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात. 

लागणारे साहित्य :

  • तांदूळ – 1/2 कप
  • मूगडाळ – 1/2 कप
  • दूध – 1 लिटर
  • साखर – 1 कप (चवीनुसार कमी-जास्त)
  • वेलची पूड – 1/2 टीस्पून
  • तूप – 2 टेबलस्पून
  • काजू, बदाम, मनुका – सजावटीसाठी

कशी बनवायची खीर? 

तांदूळ व मूगडाळ वेगवेगळे थोडेसे कोरडे भाजून घ्या. त्यामुळे खीर अधिक स्वादिष्ट होते.

भाजलेले तांदूळ व मूगडाळ एकत्र करून धुवून घ्या. नंतर कुकरमध्ये 4 कप पाणी घालून 3-4 शिट्ट्या होईपर्यंत शिजवून घ्या.

शिजलेला मिश्रण गॅसवर ठेवून त्यात गरम दूध घाला. सतत हालवत मंद आचेवर 10-12 मिनिटं उकळू द्या.

 नंतर त्यात साखर घाला. साखर विरघळल्यावर खीरला छान घट्टसर दाटपणा येईल.

आता त्यात वेलची पूड टाका.

 एका छोट्या पातेल्यात तूप गरम करून त्यात काजू, बदाम व मनुका परतून खिरीत टाका.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

