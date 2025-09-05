Rice Moong Dal Kheer: विसर्जनाआधी बाप्पासाठी बनवा तांदूळ-मूगडाळीची खीर, जाणून घ्या Recipe

How To Make Rice Moong Dal Kheer: तुम्ही कधी मकुटी या पदार्थाचं नाव ऐकलं आहे का? हा एक हा महाराष्ट्रातील पारंपरिक गोड पदार्थ आहे. मकुटी म्हणजे तांदूळ-मूगडाळ खीर असते. सण-उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम किंवा खास पाहुणचारासाठी ही खीर नेहमी बनवली जाते. भाजलेले तांदूळ आणि मूगडाळ दुधात शिजवून केलेली ही खीर अत्यंत पौष्टिक आणि चविष्ट लागते. वेलचीचा सुगंध, साजूक तुपात परतलेले काजू-बदाम आणि मनुक्यांचा गोडवा यामुळे मकुटीला एक वेगळीच रुचकर चव मिळते. ही खीर गरमागरम तसेच थंड दोन्ही प्रकारे अप्रतिम लागते. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात.
तांदूळ व मूगडाळ वेगवेगळे थोडेसे कोरडे भाजून घ्या. त्यामुळे खीर अधिक स्वादिष्ट होते.
भाजलेले तांदूळ व मूगडाळ एकत्र करून धुवून घ्या. नंतर कुकरमध्ये 4 कप पाणी घालून 3-4 शिट्ट्या होईपर्यंत शिजवून घ्या.
शिजलेला मिश्रण गॅसवर ठेवून त्यात गरम दूध घाला. सतत हालवत मंद आचेवर 10-12 मिनिटं उकळू द्या.
नंतर त्यात साखर घाला. साखर विरघळल्यावर खीरला छान घट्टसर दाटपणा येईल.
आता त्यात वेलची पूड टाका.
एका छोट्या पातेल्यात तूप गरम करून त्यात काजू, बदाम व मनुका परतून खिरीत टाका.