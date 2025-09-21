English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'ही' दक्षिण भारतीय बटाटा-चिंचेची चटणी तुमच्या तोंडाला देईल चव, जाणून घ्या काही मिनिटांत तयार होणारी Recipe

South Indian chutney Pachapuli  Recipe: बटाटा-चिंचेची ही साऊथ इंडियन चटणी तुमच्या चवीलाच नाही तर मनालाही भुरळ घालेल, काही मिनिटांत तयार होणारी झटपट रेसिपी जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 21, 2025, 12:36 PM IST
'ही' दक्षिण भारतीय बटाटा-चिंचेची चटणी तुमच्या तोंडाला देईल चव, जाणून घ्या काही मिनिटांत तयार होणारी Recipe

दक्षिण भारतीय जेवण म्हटलं की डोसा, इडली, वडा यांच्यासोबत मिळणाऱ्या विविध चटण्या तोंडाला पाणी सुटायला लावतात. तुम्ही नारळाची, शेंगदाण्याची किंवा लाल मिरचीची चटणी खाल्ली असेलच; पण एक भन्नाट वेगळी चव अनुभवायची असेल तर बटाटा-चिंचेची साऊथ इंडियन चटणी करून बघा. हिचा आंबट-गोड-तिखट संगम तुमच्या टेस्ट बड्सना जागवून टाकेल. या चटणीची रेसिपी फार वेळखाऊ नाही. फक्त काही सोप्या स्टेप्समध्ये तुम्ही ही झटपट तयार करू शकता आणि नाश्त्याला, जेवणाला किंवा अगदी स्नॅक्ससोबतही सर्व्ह करू शकता. चला याचा सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य (Ingredients)

२ उकडलेले बटाटे

२ टेबलस्पून चिंचेचा कोळ

२-३ हिरव्या मिरच्या

१ टेबलस्पून तेल

१ टीस्पून मोहरी

५-६ कढीपत्त्याची पानं

१/२ टीस्पून हिंग

चवीनुसार मीठ

थोडं गूळ (ऐच्छिक – गोडसर चव हवी असल्यास)

हे ही वाचा: Mix veg Sabji Recipe: घरीच बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल मिक्स व्हेज भाजी! जाणून घ्या बनवण्याची सोप्पी पद्धत

 

कशी बनवायची ही चटणी? (Method)

सर्वप्रथम बटाटे सोलून मॅश करून घ्या.

कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाकून तडतडू द्या.

त्यात कढीपत्ता, हिंग आणि बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या टाका.

आता त्यात चिंचेचा कोळ घालून एक उकळी द्या.

मीठ आणि थोडासा गूळ टाकून चांगलं हलवा.

शेवटी मॅश केलेले बटाटे घालून मिश्रण एकजीव करून घ्या.

हे ही वाचा: हृदयापासून पचनापर्यंत, जवस-तिळाची ही चटणी देईल अनेक आरोग्य फायदे, जाणून घ्या Recipe

 

 

हे ही वाचा: Shahi Gravy Recipe: झटपट हॉटेल स्टाईल भाजी बनवण्यासाठी घरी आधीच बनवून ठेवा शाही ग्रेव्ही! काम होईल सोप्पे

 

सर्व्हिंग टिप

ही चटणी गरमागरम इडली, डोसा, वडा किंवा अगदी भातासोबतही अप्रतिम लागते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
किचन टिप्सकिचन हॅक्सरेसिपीSouth Indian chutney reciperecipe in marathi

इतर बातम्या

IND vs PAK Pitch Report: दुबईत गोलंदाजांची जादू की फलंदाजां...

स्पोर्ट्स