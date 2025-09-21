'ही' दक्षिण भारतीय बटाटा-चिंचेची चटणी तुमच्या तोंडाला देईल चव, जाणून घ्या काही मिनिटांत तयार होणारी Recipe

दक्षिण भारतीय जेवण म्हटलं की डोसा, इडली, वडा यांच्यासोबत मिळणाऱ्या विविध चटण्या तोंडाला पाणी सुटायला लावतात. तुम्ही नारळाची, शेंगदाण्याची किंवा लाल मिरचीची चटणी खाल्ली असेलच; पण एक भन्नाट वेगळी चव अनुभवायची असेल तर बटाटा-चिंचेची साऊथ इंडियन चटणी करून बघा. हिचा आंबट-गोड-तिखट संगम तुमच्या टेस्ट बड्सना जागवून टाकेल. या चटणीची रेसिपी फार वेळखाऊ नाही. फक्त काही सोप्या स्टेप्समध्ये तुम्ही ही झटपट तयार करू शकता आणि नाश्त्याला, जेवणाला किंवा अगदी स्नॅक्ससोबतही सर्व्ह करू शकता. चला याचा सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात...
२ उकडलेले बटाटे
२ टेबलस्पून चिंचेचा कोळ
२-३ हिरव्या मिरच्या
१ टेबलस्पून तेल
१ टीस्पून मोहरी
५-६ कढीपत्त्याची पानं
१/२ टीस्पून हिंग
चवीनुसार मीठ
थोडं गूळ (ऐच्छिक – गोडसर चव हवी असल्यास)
सर्वप्रथम बटाटे सोलून मॅश करून घ्या.
कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाकून तडतडू द्या.
त्यात कढीपत्ता, हिंग आणि बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या टाका.
आता त्यात चिंचेचा कोळ घालून एक उकळी द्या.
मीठ आणि थोडासा गूळ टाकून चांगलं हलवा.
शेवटी मॅश केलेले बटाटे घालून मिश्रण एकजीव करून घ्या.
ही चटणी गरमागरम इडली, डोसा, वडा किंवा अगदी भातासोबतही अप्रतिम लागते.