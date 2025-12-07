English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sweet Corn Soup Recipe: थंडीत बनवा गरमागरम स्वीट कॉर्न सूप, हिवाळ्यातील मिळेल फायदा; जाणून घ्या रेसिपी

Sweet Corn Soup Recipe in Marathi: हिवाळ्यात किंवा संध्याकाळी हलकं-फुलकं, गरमागरम काही खायचं असेल तर स्वीट कॉर्न सूप उत्तम पर्याय आहे. हे पौष्टिक, चविष्ट आणि बनवायलाही अगदी सोपे आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 7, 2025, 12:26 PM IST
How To Make Sweet Corn Soup: थंडगार हवामानात शरीराला उबदारपणा देणारी आणि मनाला शांत करणारी एक गोष्ट म्हणजे गरमागरम सूप. त्यातही जेव्हा विषय स्वीट कॉर्न सूपचा येतो, तेव्हा चवीची एक वेगळीच दुनिया उलगडते. नाजूक गोडवा, मखमली टेक्स्चर, हलका सुगंध आणि पौष्टिकतेचा उत्तम समतोल यामुळे स्वीट कॉर्न सूप आज प्रत्येक घराचे आणि हॉटेलचे आवडते कम्फर्ट फूड बनले आहे. स्वीट कॉर्न हा असा पदार्थ आहे जो छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या चवीला पटतो. त्यातील नैसर्गिक गोडवा आणि क्रीमीपणा हे सूपला इतके खास बनवतात की ते बनवणेही सोपे आणि चवीलाही अप्रतिम असते. संध्याकाळच्या स्नॅक्ससोबत, हिवाळ्याच्या रात्री जेवणाआधी किंवा आजारीपणात हलकं-फुलकं काही खायचं असल्यास  स्वीट कॉर्न सूप नेहमीच एक परफेक्ट पर्याय ठरतो.

आजकाल लोक हेल्दी लाईफस्टाइलकडे झुकत आहेत आणि त्यात सूपसारख्या पौष्टिक पदार्थांना खूप महत्त्व दिले जाते. स्वीट कॉर्न सूप केवळ चविष्ट नसून फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्सने भरलेले असते. हे शरीराला ऊर्जा देते, हायड्रेशन टिकवून ठेवते आणि पोटावरही हलके असते. या रेसिपीत आपण पाहणार आहोत की घरात अगदी कमी साहित्य आणि कमी वेळात हे सूप कसे तयार करता येते. मग ते लहान मुलांसाठी असो, ज्येष्ठांसाठी असो किंवा पाहुण्यांसाठी हे सूप सर्वांना आवडेल याची खात्री आहे!

लागणारे साहित्य (Ingredients):

स्वीट कॉर्न – 1 कप

पाणी – 3 कप

बटर – 1 टेबलस्पून

लसूण – 2-3 पाकळ्या (बारीक चिरलेले)

आले – ½ टीस्पून (बारीक केलेले)

कांदा – 1 छोटा (बारीक चिरलेला) – ऐच्छिक

मीठ – चवीनुसार

काळी मिरी पूड – ¼ टीस्पून

साखर – ½ टीस्पून (ऐच्छिक, चव वाढते)

मिक्स भाज्या (गाजर, बीन्स, मटार) – ½ कप (ऐच्छिक)

कॉर्नफ्लोअर – 1 टेबलस्पून

पाणी – 2 टेबलस्पून (कॉर्नफ्लोअर स्लरीसाठी)

स्प्रिंग अनियन्स – सजावटीसाठी

कसं बनवायचं हे सूप? (Instructions)

1 कप स्वीट कॉर्न दाण्यांपैकी अर्धा भाग मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या.

ही पेस्ट सूपला घट्टपणा आणि छान टेक्स्चर देतो.

कढईत बटर गरम करा.

त्यात लसूण, आले आणि कांदा घालून 1–2 मिनिटे परतून घ्या.

गाजर, बीन्स, मटार वापरत असाल तर आता घाला.

थोडेसे परतून घ्या.

संपूर्ण दाणे + वाटलेला पेस्ट दोन्ही घाला.

3 कप पाणी घालून चांगले ढवळा.

मीठ, काळी मिरी आणि साखर घाला.

मध्यम आचेवर 5–7 मिनिटे उकळू द्या.

एका बाऊलमध्ये कॉर्नफ्लोअर + पाणी मिसळून स्लरी तयार करा.

ती सूपमध्ये घाला आणि नीट ढवळा.

सूप हलकं घट्ट होईपर्यंत 2–3 मिनिटे उकळा.

गॅस बंद करा. वरून स्प्रिंग अनियन्स घालून गरमागरम सर्व्ह करा.

'या' टिप्स फॉलो करा 

सूप अधिक क्रिमी हवं असल्यास 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम घालू शकता.

बारीक मिरची किंवा सोया सॉस घालून हे चायनीज स्टाईलमध्येही बनवू शकता.

मुलांसाठी बनवत असाल तर मिरी आणि मिरची कमी ठेवा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

