Veg Omelette Recipe: दिवसाची सुरुवात टेस्टी आणि हेल्दी व्हेज ऑम्लेटने! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How To Make Veg Omelette or moonglet: आजच्या धावपळीच्या जीवनात, सकाळचा नाश्ता केवळ भरपेट सोबत हेल्दी आणि एनर्जीने भरलेला असणे फार महत्त्वाचे आहे. अशा वेळी अनेक लोक हलकाफुलका, प्रोटीनने समृद्ध आणि पटकन तयार होणारा पर्याय शोधतात. त्यासाठीच व्हेज ऑम्लेट किंवा मूँगलेट हा पदार्थ आजकाल घराघरात लोकप्रिय होत आहे. व्हेज ऑम्लेट हा मूग डाळेपासून बनवलेला एक स्वादिष्ट, प्रोटीनयुक्त आणि हेल्दी पदार्थ आहे. हे दिसायला ऑम्लेटसारखे असते, पण यात अंडी वापरली जात नाहीत. म्हणूनच याला व्हेज ऑम्लेट किंवा मूग डाळ ऑम्लेट असेही म्हटले जाते. हा पदार्थ हलका, पचायला सोपा आणि डायट करणाऱ्यांसाठी किंवा जिम करणाऱ्यांसाठी परफेक्ट आहे. सकाळच्या न्याहारीसाठी मूँगलेट एक उत्तम पर्याय ठरतो.
हा पदार्थ दिसायला जाडसर ऑम्लेटसारखा असतो, पण बनवताना कुठलाही त्रास नाही. शिवाय ते तळले जात नाही, त्यामुळे तेलही कमी लागतं. जिम करणारे, वजन कमी करणारे, डायट पाळणारे आणि अगदी मुलांनाही हा पदार्थ आवडीने खाता येतो. व्हेज ऑम्लेट पचायला हलक असल्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात, संध्याकाळच्या स्नॅक्समध्ये किंवा लंच बॉक्समध्येही तो उत्तम पर्याय ठरतो. विशेष म्हणजे, यात प्रोटीन, फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स नैसर्गिकरित्या मिळतात, त्यामुळे हा पदार्थ शरीराला आवश्यक ऊर्जा पुरवतो.
भिजवलेली मूग डाळ मिक्सरमध्ये घ्या.
त्यात थोडे आले आणि हिरवी मिरची घालून जाडसर पेस्ट तयार करा.
बॅटर ना खूप घट्ट, ना खूप पातळ-ना मध्यम हवे.
बॅटर एका भांड्यात काढा.
त्यात मीठ, हळद, लाल तिखट आणि कोथिंबीर घाला.
वरून कांदा आणि इतर भाज्या हवे असल्यास घाला.
चांगले हलके हाताने ढवळून घ्या.
पॅनवर थोडे तेल लावा.
बॅटर ओता आणि जाडसर पॅनकेकसारखा आकार द्या.
झाकण ठेवून कमी आचेवर शिजवा.
एक बाजू सोनेरी झाली की पलटवा आणि दुसरी बाजू शिजवा.
गरम गरम व्हेज ऑम्लेट हिरव्या चटणीसोबत, टोमॅटो सॉससोबत, दहीसोबत खूपच स्वादिष्ट लागतो.
प्रोटीनने भरलेला (जिम करणाऱ्यांसाठी बेस्ट)
पचायला हलका
वजन कमी करणाऱ्यांसाठी उत्तम
ऑईल कमी लागतं
डायबेटीस आणि हार्ट पेशन्टसाठी योग्य