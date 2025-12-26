Vegetables Uttapam Recipe: टेस्टी आणि हेल्दी नाश्ता हवा आहे? बनवा व्हेजिटेबल उत्तपम! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How To Make Vegetables Uttapam At Home: नाश्त्याला साऊथ इंडियन पदार्थ खायला कोणाला आवडत नाहीत. पण इडली, वडा आणि डोसा सोडता सहसा पदार्थ बनवले जात नाही. पंरतु उत्तपम हा एक उत्तम पर्याय आहे. या उत्तपमची खासियत म्हणजे तो कमी तेलात तयार होतो आणि त्यात भरपूर भाज्यांचा वापर केला जातो. यामुळे तो हेल्दी होतो. यासोबतच तो टेस्टीही लागतो. अनेकदा घरी उत्तपम रेस्टॉरंटसारखा मऊ आणि स्पंजी होत नाही. यावरचा उपाय आम्ही घेऊन आलोय. आज आम्ही तुम्हाला एकदम मऊ आणि स्पंजी अशा व्हेजिटेबल उत्तपमची रेसिपी सांगणार आहोत. चला रेसीपी जाणून घेऊयात...
एका भांड्यात रवा घ्या आणि त्यात दही मिसळा. दहीच उत्तपमला आतून जाळीदार आणि मऊ बनवतं. आता थोडं थोडं पाणी घालून मध्यम घट्ट असा घोळ तयार करा आणि तो झाकून 15 ते 20 मिनिटं बाजूला ठेवा. हा वेळ खूप महत्त्वाचा आहे, कारण या दरम्यान रवा पाणी शोषून फुलतो.
रवा नीट फुलल्यानंतर त्यात मीठ आणि एक चिमूट बेकिंग सोडा किंवा फ्रूट सॉल्ट घाला. हाच तो टप्पा आहे ज्यामुळे उत्तपम स्पंजी होतो. आता तवा गरम करा आणि त्यावर घोळ ओता. लक्षात ठेवा, डोश्यासारखा पातळ पसरवू नका; उत्तपम थोडा जाडच ठेवा.
यानंतर वरून कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची, गाजर आणि हिरवी मिरची अशा बारीक चिरलेल्या भाज्या घाला. भाज्या हलक्या हाताने घोळात दाबून घ्या. मध्यम आचेवर उत्तपम शिजू द्या आणि कडांना थोडंसं तेल किंवा तूप सोडा. खालची बाजू छान सोनेरी झाली की उत्तपम उलटा.
गरमागरम उत्तपम नारळाच्या चटणीसोबत किंवा सांबाराबरोबर सर्व्ह करा. हा पदार्थ पोटभर तर होतो.