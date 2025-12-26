English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Vegetables Uttapam Recipe: टेस्टी आणि हेल्दी नाश्ता हवा आहे? बनवा व्हेजिटेबल उत्तपम! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Vegetables Uttapam Recipe: तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट होणार नाश्त्याचा पदार्थ शोधत असाल तर आवर्जून व्हेजिटेबल उत्तपम हा साऊथ इंडियन पदार्थ बनवा. यासाठी सोपी रेसिपी देत आहोत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 26, 2025, 11:00 AM IST
How To Make Vegetables Uttapam At Home: नाश्त्याला साऊथ इंडियन पदार्थ खायला कोणाला आवडत नाहीत. पण इडली, वडा आणि डोसा सोडता सहसा पदार्थ बनवले जात नाही. पंरतु उत्तपम हा एक उत्तम पर्याय आहे. या उत्तपमची खासियत म्हणजे तो कमी तेलात तयार होतो आणि त्यात भरपूर भाज्यांचा वापर केला जातो.  यामुळे तो हेल्दी होतो. यासोबतच तो टेस्टीही लागतो. अनेकदा घरी उत्तपम रेस्टॉरंटसारखा मऊ आणि स्पंजी होत नाही. यावरचा उपाय आम्ही घेऊन आलोय. आज आम्ही तुम्हाला एकदम मऊ आणि स्पंजी अशा व्हेजिटेबल उत्तपमची रेसिपी सांगणार आहोत. चला रेसीपी जाणून घेऊयात... 

लागणारे साहित्य

  • रवा: 1 कप (बारीक किंवा जाड, दोन्ही चालतील)
  • दही: 1/2 कप (ताजं किंवा किंचित आंबट)
  • पाणी: आवश्यकतेनुसार 
  • मीठ: चवीनुसार
  • बेकिंग सोडा: 1 चिमूट 
  • कांदा: 1 (बारीक चिरलेला)
  • टोमॅटो: 1 (बारीक चिरलेला)
  • शिमला मिरची: 1 लहान (बारीक चिरलेली)
  • गाजर: 2 टेबलस्पून (किसलेले – ऐच्छिक)
  • हिरवी मिरची: 1–2 (बारीक चिरलेली, तिखटपणानुसार)
  • कोथिंबीर: थोडीशी (बारीक चिरलेली)
  • तेल किंवा तूप
  • मोहरी: फोडणीसाठी

कसा बनवायचा व्हेजिटेबल उत्तपम?

 एका भांड्यात रवा घ्या आणि त्यात दही मिसळा. दहीच उत्तपमला आतून जाळीदार आणि मऊ बनवतं. आता थोडं थोडं पाणी घालून मध्यम घट्ट असा घोळ तयार करा आणि तो झाकून 15 ते 20 मिनिटं बाजूला ठेवा. हा वेळ खूप महत्त्वाचा आहे, कारण या दरम्यान रवा पाणी शोषून फुलतो.

रवा नीट फुलल्यानंतर त्यात मीठ आणि एक चिमूट बेकिंग सोडा किंवा फ्रूट सॉल्ट घाला. हाच तो टप्पा आहे ज्यामुळे उत्तपम स्पंजी होतो. आता तवा गरम करा आणि त्यावर घोळ ओता. लक्षात ठेवा, डोश्यासारखा पातळ पसरवू नका; उत्तपम थोडा जाडच ठेवा.

यानंतर वरून कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची, गाजर आणि हिरवी मिरची अशा बारीक चिरलेल्या भाज्या घाला. भाज्या हलक्या हाताने घोळात दाबून घ्या. मध्यम आचेवर उत्तपम शिजू द्या आणि कडांना थोडंसं तेल किंवा तूप सोडा. खालची बाजू छान सोनेरी झाली की उत्तपम उलटा.

गरमागरम उत्तपम नारळाच्या चटणीसोबत किंवा सांबाराबरोबर सर्व्ह करा. हा पदार्थ पोटभर तर होतो. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

