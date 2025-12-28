English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Ragi Chilla Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा नाचणीचा चीला, नोट करा हेल्दी रेसिपी

Ragi Chilla Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा नाचणीचा चीला, नोट करा हेल्दी रेसिपी

Ragi Chilla Recipe in Marathi: नाचणीमध्ये भरपूर पोषक तत्वे असतात आणि ती ग्लूटेन-मुक्त असते. नाचणी चीला केवळ आरोग्यासाठी फायदेशीर नाही तर तो  बनवायलाही खूप सोपा आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 28, 2025, 02:36 PM IST
Ragi Chilla Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा नाचणीचा चीला, नोट करा हेल्दी रेसिपी
Kitchen Recipes How to make Ragi Chilla Recipe in Marathi Healthy Breakfast Recipe

नाचणी किती आरोग्यादायी असते हे तुम्हाला माहीतच आहे. आपल्या शरीरासाठी नाचणीचे पदार्थ फायदेशीर ठरतात. नाचणीमध्ये अनेक पोषक पदार्थ असतात. नाचणीमध्ये भरपूर पोषक तत्वे असतात आणि ती ग्लूटेन-मुक्त असते यापासून अनेक पदार्थ आपण सहज बनवू शकतो. तुम्ही नाश्त्यासाठी नाचणीचा चीला सहज बनवू शकतात. तुम्ही कधी हा चीला बनवला नसेल तर आज आम्ही त्याची रेसिपी देणार आहोत ज्यामुळे तुम्ही नाश्त्यासाठी हेल्दी नाचणीचा चीला बनवू शकता. चला याची रेसीपी जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

लागणारे साहित्य

नाचणी पीठ – 1 कप

बेसन किंवा रवा – 1/4 कप (बाइंडिंगसाठी)

दही – 1/2 कप (हलकी आंबट चव येण्यासाठी)

बारीक चिरलेला कांदा – 1 मध्यम

बारीक चिरलेली हिरवी मिरची – 1 ते 2

किसलेले गाजर – 1/4 कप

कोथिंबीर – बारीक चिरलेली

मसाले – चवीनुसार मीठ, 1/2 चमचा जिरे, चिमूटभर हिंग

पाणी – आवश्यकतेनुसार

तेल किंवा तूप –  भाजण्यासाठी

कसा बनवायचा चीला? 

एका मोठ्या भांड्यात नाचणी पीठ, बेसन/रवा आणि दही घ्या. त्यात हळूहळू पाणी घालत जाडसर पीठ तयार करा. गुठळ्या होणार नाहीत याची काळजी घ्या.

आता या मिश्रणात कांदा, हिरवी मिरची, गाजर, कोथिंबीर, जिरे, हिंग आणि चवीनुसार मीठ घाला. सर्व साहित्य नीट मिसळून 10–15 मिनिटे झाकून ठेवा, जेणेकरून रवा नीट फुलेल.

नॉन-स्टिक तवा मध्यम आचेवर गरम करा आणि थोडेसे तेल किंवा तूप लावून तवा चोपडा.

तव्याच्या मध्यभागी पीठ टाका आणि गोलाकार फिरवत पातळसर पसरवा.

चिल्ल्याच्या कडांवर थोडे तेल घाला. वरचा भाग सुकू लागला आणि कडा तव्यापासून सुटू लागल्यावर चीला उलटा करा.

दुसऱ्या बाजूनेही चिल्ला सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा. तयार झालेला रागी चीला आवडीच्या चटणीसोबत गरमागरम सर्व्ह करा.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
RecipeLIFESTYLEhealth care

इतर बातम्या

मुंबई लोकलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी ब्लू प्रिंट तयार! जाणून...

मुंबई बातम्या