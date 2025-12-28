Ragi Chilla Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा नाचणीचा चीला, नोट करा हेल्दी रेसिपी

नाचणी किती आरोग्यादायी असते हे तुम्हाला माहीतच आहे. आपल्या शरीरासाठी नाचणीचे पदार्थ फायदेशीर ठरतात. नाचणीमध्ये अनेक पोषक पदार्थ असतात. नाचणीमध्ये भरपूर पोषक तत्वे असतात आणि ती ग्लूटेन-मुक्त असते यापासून अनेक पदार्थ आपण सहज बनवू शकतो. तुम्ही नाश्त्यासाठी नाचणीचा चीला सहज बनवू शकतात. तुम्ही कधी हा चीला बनवला नसेल तर आज आम्ही त्याची रेसिपी देणार आहोत ज्यामुळे तुम्ही नाश्त्यासाठी हेल्दी नाचणीचा चीला बनवू शकता. चला याची रेसीपी जाणून घेऊयात.
नाचणी पीठ – 1 कप
बेसन किंवा रवा – 1/4 कप (बाइंडिंगसाठी)
दही – 1/2 कप (हलकी आंबट चव येण्यासाठी)
बारीक चिरलेला कांदा – 1 मध्यम
बारीक चिरलेली हिरवी मिरची – 1 ते 2
किसलेले गाजर – 1/4 कप
कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
मसाले – चवीनुसार मीठ, 1/2 चमचा जिरे, चिमूटभर हिंग
पाणी – आवश्यकतेनुसार
तेल किंवा तूप – भाजण्यासाठी
एका मोठ्या भांड्यात नाचणी पीठ, बेसन/रवा आणि दही घ्या. त्यात हळूहळू पाणी घालत जाडसर पीठ तयार करा. गुठळ्या होणार नाहीत याची काळजी घ्या.
आता या मिश्रणात कांदा, हिरवी मिरची, गाजर, कोथिंबीर, जिरे, हिंग आणि चवीनुसार मीठ घाला. सर्व साहित्य नीट मिसळून 10–15 मिनिटे झाकून ठेवा, जेणेकरून रवा नीट फुलेल.
नॉन-स्टिक तवा मध्यम आचेवर गरम करा आणि थोडेसे तेल किंवा तूप लावून तवा चोपडा.
तव्याच्या मध्यभागी पीठ टाका आणि गोलाकार फिरवत पातळसर पसरवा.
चिल्ल्याच्या कडांवर थोडे तेल घाला. वरचा भाग सुकू लागला आणि कडा तव्यापासून सुटू लागल्यावर चीला उलटा करा.
दुसऱ्या बाजूनेही चिल्ला सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा. तयार झालेला रागी चीला आवडीच्या चटणीसोबत गरमागरम सर्व्ह करा.