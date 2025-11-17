Tips and Tricks : किचन मॅजिक ट्रिक! बस 'या' एका उपायाने चहाची गाळणी होईल साफ

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्वयंपाकघरात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या चहाच्या गाळणीपैकी एक, काही दिवसांतच घाणेरडा आणि बंद होतो. या सोप्या घरगुती उपायाने, तुम्ही तुमचे जुने गाळणी पुन्हा नवीनसारखे चमकू शकता. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 17, 2025, 11:01 PM IST
स्वयंपाकघरात सर्वात जास्त वापरला जाणारा चहाचा गाळणीचा भाग, काही दिवसांतच घाणेरडा आणि अडकतो. या सोप्या घरगुती उपायाने, तुम्ही तुमच्या जुन्या चहाच्या गाळणीला नवीन चमक देऊ शकता. यामुळे वेळ तर वाचतेच पण नवीन वस्तूंवर होणारा अनावश्यक खर्चही टाळता येतो, ज्यामुळे तुमचे स्वयंपाकघरातील काम सोपे होते.

स्वयंपाकघरातील सर्वात उपयुक्त वस्तू म्हणजे चहाचा गाळणीचा भाग हे नेहमीच प्राधान्य असते हे सामान्य आहे. पाहुण्यांसाठी असो किंवा आराम करण्याचा मार्ग असो, चहा नेहमीच प्राधान्य असतो. चहा तयार झाल्यावर, तो गाळणीतून गाळला जातो. चहाचा गाळणीचा भाग स्वयंपाकघरातील सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या भांड्यांपैकी एक आहे, जो दिवसातून अनेक वेळा वापरला जातो. सतत वापरामुळे, चहाच्या पानांचे आणि ग्रीसचे गाळणीच्या बारीक छिद्रांमध्ये साचते, ज्यामुळे काही दिवसांतच ते काळे दिसते. लोक ते वारंवार स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु हट्टी डाग आणि ग्रीस निघत नाहीत आणि गाळणीचा शेवटचा भाग टाकून द्यावा लागतो. यामुळे अनावश्यक घरगुती खर्च देखील वाढतो.

जर तुमच्या गाळणीवर काळे डाग किंवा ग्रीस असेल तर ते रात्रभर भिजवून ठेवणे खूप प्रभावी मानले जाते. एका भांड्यात कोमट पाण्यात एक चमचा बेकिंग सोडा आणि थोडे डिशवॉशिंग लिक्विड घालून द्रावण तयार करा. गाळणी रात्रभर या द्रावणात भिजवा. सकाळी, स्पंज किंवा ब्रशने गाळणी हळूवारपणे घासून घ्या. हे मिश्रण ग्रीस सैल करते, ज्यामुळे साफसफाई खूप सोपी होते. ही पद्धत केवळ स्वस्त नाही तर त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करावे लागत नाहीत.

गाळणी स्वच्छ करण्यासाठी समान प्रमाणात पाणी आणि पांढरा व्हिनेगर वापरणे हा देखील एक अतिशय लोकप्रिय घरगुती उपाय आहे. एका भांड्यात अर्धे पाणी आणि अर्धे व्हिनेगर मिसळा आणि गाळणी सुमारे दहा मिनिटे भिजवा. व्हिनेगरच्या आम्लतेमुळे जुने डाग सैल होतात आणि चहाची पाने पाण्यात तरंगतील. दहा मिनिटांनंतर, गाळणी हलक्या हाताने हलवल्याने साचलेली घाण सहजपणे निघून जाईल. नंतर, स्वच्छ पाण्याने धुवा. ही पद्धत सुरक्षित आहे आणि स्टील गाळणीला नुकसान न करता नवीनसारखी चमक देते.

गाळणी साफ करण्यासाठी लिंबू आणि मीठ यांचे मिश्रण चमत्कारिक मानले जाते. गाळणीवर थोडे मीठ शिंपडा, अर्धा लिंबू पिळून घ्या आणि पाच मिनिटे तसेच राहू द्या. लिंबाची नैसर्गिक आंबटपणा आणि मिठाचे अपघर्षक गुणधर्म कोणतेही हट्टी डाग आणि ग्रीस सैल करतील. पाच मिनिटांनंतर, गाळणी हलक्या हाताने घासून घ्या आणि नंतर पाण्याने स्वच्छ धुवा. ही पद्धत केवळ किफायतशीर नाही तर रासायनिक क्लीनरची गरज देखील दूर करते. ती गाळणीतून अगदी हट्टी घाण देखील सहजपणे काढून टाकते, ज्यामुळे ते नवीनसारखे दिसते.

जर गाळणीवर खूप हट्टी घाण असेल तर एक सोपा उपाय म्हणजे कोमट पाण्यात डिशवॉशिंग लिक्विड घालून ते स्वच्छ करणे. हे करण्यासाठी, एका भांड्यात कोमट पाणी भरा आणि डिशवॉशिंग लिक्विडचे दोन ते तीन थेंब घाला. गाळणी या मिश्रणात बुडवा आणि दहा मिनिटे ढवळत राहा. गरम पाणी छिद्रांमध्ये अडकलेली चहाची पाने सैल करते, तर डिशवॉशिंग लिक्विड ग्रीस विरघळवून ते काढून टाकते. यामुळे घाण स्वतःच गाळणीतून बाहेर पडते आणि स्क्रबिंगसाठी कमी प्रयत्न करावे लागतात. ही पद्धत दैनंदिन स्वच्छतेसाठी सर्वात सोपी मानली जाते.

काही लोक गाळणी पूर्णपणे स्वच्छ करण्यासाठी गॅसच्या ज्वाळेचा वापर करतात. हे करण्यासाठी, गाळणीला चिमट्याने काळजीपूर्वक धरा आणि एक मिनिटासाठी मंद आचेवर ठेवा. गाळणी गरम होताच, त्यातील ग्रीस आणि चहाच्या पानांचे कण जळू लागतील. यानंतर, गाळणीला आचेवरून काढा, ते थोडे थंड होऊ द्या आणि नंतर डिशवॉशिंग जेल लावा आणि जुन्या टूथब्रशने स्वच्छ करा.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

