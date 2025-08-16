घाणेरडे स्वयंपाकघरातील सिंक काही मिनिटांत करा स्वच्छ, घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर

किचन सिंक सर्वात घाणेरडा असणे हे आरोग्याच्या दृष्टीकोनातूनही घातक आहे. दिवसातून अनेक वेळा सिंकमध्ये घाणेरडी भांडी स्वच्छ केली जातात. घाणेरडे सिंक संपूर्ण स्वयंपाकघराचा लूक खराब करतो. कडक पाण्यामुळे सिंकवर पांढरे डाग दिसू लागतात. सिंक स्वच्छ करणे खूप महत्वाचे आहे. घाणेरड्या सिंकमध्ये जंतू वाढू शकतात. सिंक स्वच्छ करण्याचा मार्ग जाणून घेऊया. या टिप्सच्या मदतीने सिंक आरशासारखा चमकदार होईल.
घाणेरडे स्वयंपाकघरातील सिंक स्वच्छ करण्यासाठी हायड्रोजन पेरोक्साइड वापरा. हे रसायन सिंक आरशासारखे स्वच्छ करेल.
एका बाऊलमध्ये २ ते ३ चमचे बेकिंग सोडा घ्या.
आता त्यात हायड्रोजन पेरॉक्साइड घाला.
आता बेकिंग सोड्याची जाड पेस्ट बनवा.
ही पेस्ट सिंकवर ओता.
ब्रशच्या मदतीने संपूर्ण सिंक स्वच्छ करा.
सुमारे ५ ते १० मिनिटांनी ब्रशने सिंक स्वच्छ करा.
आता सिंक पाण्याने धुवा.
स्टेनलेस स्टील सिंकवर डाग सहज दिसत नाहीत. स्टेनलेस स्टील किचन सिंक स्वच्छ करण्यासाठी बोरॅक्स पावडरचा वापर करता येतो. बोरॅक्स पावडर सिंक स्वच्छ करण्यास मदत करते.
आता बोरॅक्स पावडरच्या थरावर व्हिनेगर घाला.
ब्रशच्या मदतीने पेस्ट घासून घ्या.
सुमारे १० मिनिटांनी सिंक पाण्याने स्वच्छ करा.
स्वयंपाकघरातील सिंकवरील डाग कसे काढायचे
स्वयंपाकघरातील सिंकवरील डाग काढण्यासाठी तुम्ही लिंबू वापरू शकता. लिंबू वापरल्याने काळे सिंक देखील स्वच्छ होईल.
लिंबूचे २ तुकडे करा. आता त्यावर मीठ लावा.
स्वयंपाकघरातील सिंकवर बेकिंग सोडा शिंपडा.
लिंबाच्या मदतीने सिंक घासून घ्या.
कोमट पाण्याने सिंक स्वच्छ करा.
स्वयंपाकघरातील सिंक दररोज स्वच्छ करावा. याशिवाय आठवड्यातून एकदा सिंकची खोल साफसफाई करावी.
भाजीपाला आणि फळांची साले सिंकमध्ये ठेवू नका, यामुळे सिंक अडकू शकतो.