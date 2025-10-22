English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Banana Sheera Recipe: दिवाळीत पाहुण्यासाठी बनवा केळीचा शिरा! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Banana Sheera Recipe in Marathi: दिवाळीत (Diwali 2025) पाहुणे घरी येणार असतील तर त्यांना सर्व्ह करण्यासाठी हा केळीचा झटपट होणार शिरा बनवू शकता. जाणून घ्या रेसिपी   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 22, 2025, 02:11 PM IST
How to make Banana Sheera Recipe: केळीचा शिरा ही महाराष्ट्रातली एक पारंपरिक आणि स्वादिष्ट गोड रेसिपी आहे. उपवास, प्रसाद किंवा खास पाहुण्यांसाठी हा शिरा अतिशय झटपट आणि पौष्टिक असा गोड पदार्थ आहे. केळीचा नैसर्गिक गोडवा, रव्याचा सुगंध आणि वेलदोड्याचा स्वाद यामुळे हा शिरा प्रत्येकाला आवडतो. दिवाळीत पाहुणे येणार असतील तर त्यांच्यासाठी तुम्ही हा केळीचा शिरा बनवू शकता. चला सोपी रेसिपी जाणून घ्या. 

लागणारे साहित्य:

रवा  – 1 कप

तूप – 4 टेबलस्पून

साखर – ¾ कप (चवीनुसार कमी-जास्त करा)

दूध – 1 कप

पाणी – 1 कप

केळी (पिकलेली) – 2 (कुस्करून घ्या)

काजू – 8-10

मनुका – 8-10

वेलदोड्याची पूड – ½ टीस्पून

कसा बनवायचा हा शिरा?

एका पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून तूप गरम करा.

त्यात रवा घालून मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा. रवा सुगंधीत झाला की गॅस बंद करा आणि बाजूला ठेवा.

दुसऱ्या पॅनमध्ये उरलेले तूप गरम करा.

त्यात कापलेले किंवा कुस्करलेले केळी घालून 2-3 मिनिटं परता, जोपर्यंत ते हलके सोनेरी होतात.

एका भांड्यात पाणी आणि दूध उकळवा.

ते मिश्रण भाजलेल्या रव्यात हळूहळू घाला आणि सतत हालवत राहा, गुठळ्या होऊ देऊ नका.

मिश्रण घट्ट होऊ लागल्यावर त्यात परतलेली केळी घाला आणि चांगलं मिसळा.

त्यानंतर साखर घाला आणि पुन्हा हालवत राहा.

शिरा घट्ट झाला की त्यात वेलदोड्याची पूड, तूपात परतलेले काजू आणि मनुका घाला.

सर्व एकत्र करून गॅस बंद करा.

सर्व्हिंग टिप्स 

बनाना शिरा गरम किंवा कोमट दोन्ही प्रकारे सर्व्ह करता येतो. प्रसाद, उपवास किंवा नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

