Banana Sheera Recipe: दिवाळीत पाहुण्यासाठी बनवा केळीचा शिरा! जाणून घ्या सोपी रेसिपी

How to make Banana Sheera Recipe: केळीचा शिरा ही महाराष्ट्रातली एक पारंपरिक आणि स्वादिष्ट गोड रेसिपी आहे. उपवास, प्रसाद किंवा खास पाहुण्यांसाठी हा शिरा अतिशय झटपट आणि पौष्टिक असा गोड पदार्थ आहे. केळीचा नैसर्गिक गोडवा, रव्याचा सुगंध आणि वेलदोड्याचा स्वाद यामुळे हा शिरा प्रत्येकाला आवडतो. दिवाळीत पाहुणे येणार असतील तर त्यांच्यासाठी तुम्ही हा केळीचा शिरा बनवू शकता. चला सोपी रेसिपी जाणून घ्या.
रवा – 1 कप
तूप – 4 टेबलस्पून
साखर – ¾ कप (चवीनुसार कमी-जास्त करा)
दूध – 1 कप
पाणी – 1 कप
केळी (पिकलेली) – 2 (कुस्करून घ्या)
काजू – 8-10
मनुका – 8-10
वेलदोड्याची पूड – ½ टीस्पून
एका पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून तूप गरम करा.
त्यात रवा घालून मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा. रवा सुगंधीत झाला की गॅस बंद करा आणि बाजूला ठेवा.
दुसऱ्या पॅनमध्ये उरलेले तूप गरम करा.
त्यात कापलेले किंवा कुस्करलेले केळी घालून 2-3 मिनिटं परता, जोपर्यंत ते हलके सोनेरी होतात.
एका भांड्यात पाणी आणि दूध उकळवा.
ते मिश्रण भाजलेल्या रव्यात हळूहळू घाला आणि सतत हालवत राहा, गुठळ्या होऊ देऊ नका.
मिश्रण घट्ट होऊ लागल्यावर त्यात परतलेली केळी घाला आणि चांगलं मिसळा.
त्यानंतर साखर घाला आणि पुन्हा हालवत राहा.
शिरा घट्ट झाला की त्यात वेलदोड्याची पूड, तूपात परतलेले काजू आणि मनुका घाला.
सर्व एकत्र करून गॅस बंद करा.
बनाना शिरा गरम किंवा कोमट दोन्ही प्रकारे सर्व्ह करता येतो. प्रसाद, उपवास किंवा नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.