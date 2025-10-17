English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Besan Ladoo Recipe: दिवाळीसाठी बनवा बेसनाचे लाडू, नोट करा परफेक्ट रेसिपी

Besan Ladoo Recipe in Marathi for Diwali 2025: दिवाळीला आवर्जून बेसनाचे लाडू बनवले जातात. पण बघून सोपे वाटणारे हे लाडू अनेकदा फसतात. यंदा असं होऊ नये म्हणून आम्ही घेऊन आलोय बेसनाच्या लाडूची  परफेक्ट रेसिपी...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 17, 2025, 08:21 PM IST
Besan Ladoo Recipe: दिवाळीसाठी बनवा बेसनाचे लाडू, नोट करा परफेक्ट रेसिपी

Besan Ladoo Recipe in Marathi: भारतीय मिठायांमध्ये बेसन लाडूचं एक खास स्थान आहे. सण, उत्सव, पूजा किंवा कुठलाही आनंदाचा प्रसंग असो, बेसन लाडू हमखास बनवले जातात. आता दिवाळीत तर हे लाडू झालेच पाहिजेत.  साजूक तूप, भाजलेलं बेसन आणि वेलदोड्याचा सुगंध, या तिघांच्या संगमाने तयार होणारा हा लाडू चवीला जितका गोड, तितकाच पौष्टिकही असतो. बेसन लाडू बनवायला सोपे, टिकाऊ आणि घरगुती मिठाईसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहेत. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या आवडीचा हा पारंपरिक गोड पदार्थ प्रत्येक स्वयंपाकघरात सणासुदीला खास सुगंध पसरवतो.

लागणारे साहित्य

बेसन – 2 कप

साजूक तूप – ¾ कप

पिठीसाखर – 1 कप

वेलदोड्याची पूड – ½ टीस्पून

काजू, बदाम (बारीक चिरलेले) – 2 टेबलस्पून

मनुका – 1 टेबलस्पून (ऐच्छिक)

कसे बनवायचे बेसनाचे लाडू? 

सर्वप्रथम कढईत तूप गरम करून त्यात बेसन टाका. मंद आचेवर सतत हलवत बेसन छान सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा. यावेळी बेसनचा सुगंध दरवळू लागेल.

बेसन व्यवस्थित भाजल्यानंतर त्यात उरलेले तूप घाला आणि अजून काही मिनिटे परतून घ्या. बेसन गुठळ्या न होता मऊसर आणि गुळगुळीत झाले पाहिजे.

आता गॅस बंद करा आणि बेसन थोडं थंड होऊ द्या (पूर्ण थंड नाही, किंचित कोमट राहील तसं).

बेसन कोमट झाल्यावर त्यात पिठीसाखर आणि वेलदोड्याची पूड घाला. हाताने नीट मिसळा, जेणेकरून साखर समान प्रमाणात वितरित होईल.

आता चिरलेले काजू-बदाम आणि मनुका घाला. सर्व साहित्य नीट एकत्र करा.

हाताला थोडं तूप लावून मिश्रणाचे छोटे-छोटे लाडू वळा.

बेसन लाडू पूर्ण थंड झाल्यावर डब्यात भरून ठेवा. हे लाडू 15-20 दिवस सहज टिकतात.

'या' टिप्स फॉलो करा 

बेसन जळू नये म्हणून नेहमी मंद आचेवरच भाजा.

साखर घालताना बेसन फार गरम असेल तर साखर वितळेल आणि लाडू वळता येणार नाहीत.

स्वादिष्ट आणि सुगंधी बेसन लाडू तयार आहेत!

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

