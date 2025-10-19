English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Murmuryacha Chivda Recipe: दिवाळीत बनवा झटपट मुरमुर्‍याचा चिवडा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Murmuryacha Chivda Recipe in Marathi: दिवाळी किंवा कोणत्याही सणाच्या वेळेस बनवला जाणारा मुरमुर्‍याचा चिवडा हा हलका, कुरकुरीत आणि चविष्ट नाश्ता आहे. कमी तेलात तयार होणारा हा चिवडा पटकन बनतो आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 19, 2025, 02:11 PM IST
How to make Murmuryacha Chivda: दिवाळीचा सण आला की प्रत्येक घरात फराळाचे पदार्थ बनवले जातात.  चकली, करंजी, लाडू, शंकरपाळे आणि त्याचबरोबर एक असा पदार्थ जो सगळ्यांना सारखाच आवडतो मुरमुर्‍याचा चिवडा! हा चिवडा बनवायला जितका सोपा आहे तितकाच तो खायला खमंग आणि हलका वाटतो. तळलेले मुरमुरे, शेंगदाणे, डाळे, आणि कढीपत्त्याचा सुगंध सगळ्या घरात दरवळतो आणि लगेच सगळ्यांच्या हातात एक एक मूठ चिवडा येतोच! मुरमुर्‍याचा चिवडा हा असा नाश्ता आहे की तो कोणत्याही वेळी खाता येतो. सकाळी चहाबरोबर, दुपारी हलका स्नॅक म्हणून किंवा प्रवासातही तो उत्तम साथीदार ठरतो. सर्वात खास गोष्ट म्हणजे हा चिवडा तेलकट नसतो, पचायला हलका आणि कुरकुरीत असतो. त्यामुळे मुले, मोठे आणि ज्येष्ठ सगळ्यांना तो आवडतो. 

लागणारे साहित्य (Ingredients):

  • मुरमुरे – 5 कप
  • शेंगदाणे – ½ कप
  • डाळे (फुटाणे डाळ) – ¼ कप
  • काजू – 8 ते 10 (तुकडे करून)
  • कढीपत्ता – 10-12 पाने
  • हळद – ½ टीस्पून
  • हिरव्या मिरच्या – 2 (कापून)
  • मीठ – चवीनुसार
  • साखर – 1 टीस्पून (ऐच्छिक)
  • लाल तिखट – ½ टीस्पून
  • मोहरी – 1 टीस्पून
  • हिंग – चिमूटभर
  • तेल – 2 टेबलस्पून

कसा बनवायचा चिवडा? (Method)

सर्वप्रथम एका मोठ्या कढईत मुरमुरे टाका आणि मंद आचेवर 4-5 मिनिटे सतत हलवत भाजा. मुरमुरे थोडे कुरकुरीत झाले की गॅस बंद करा आणि बाजूला ठेवा.

एका कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडली की हिंग, कढीपत्ता, आणि हिरव्या मिरच्या टाका. त्यानंतर शेंगदाणे, डाळे आणि काजू घालून सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.

आता त्यात हळद, मीठ, लाल तिखट आणि साखर घालून चांगले मिसळा.

भाजलेले मुरमुरे कढईत टाका आणि हलक्या हाताने सगळं मिश्रण एकत्र करा. गॅस मंद ठेवा आणि सतत हलवत 3-4 मिनिटे सगळं एकजीव होऊ द्या.

चिवडा पूर्ण थंड झाल्यावर तो एअरटाईट डब्यात भरून ठेवा. हा चिवडा 15-20 दिवस सहज टिकतो.

टिप्स (Tips):

चिवडा अधिक चवदार बनवण्यासाठी तुम्ही त्यात कोरडे नारळाचे काप, मनुका किंवा तळलेले पोहेही घालू शकता.

मुरमुरे भाजताना लक्ष द्या ,ते जळू नयेत.

साखर ऐच्छिक आहे, पण ती घातल्याने चवीत सुंदर बॅलन्स येतो.

सर्व्हिंग कसं करायचं? (Serving Suggestion):

मुरमुर्‍याचा चिवडा गरम चहाबरोबर किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक म्हणून सर्व्ह करा. दिवाळी फराळात हा चिवडा आवर्जून ठेवला जातो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

