How to make Murmuryacha Chivda: दिवाळीचा सण आला की प्रत्येक घरात फराळाचे पदार्थ बनवले जातात. चकली, करंजी, लाडू, शंकरपाळे आणि त्याचबरोबर एक असा पदार्थ जो सगळ्यांना सारखाच आवडतो मुरमुर्याचा चिवडा! हा चिवडा बनवायला जितका सोपा आहे तितकाच तो खायला खमंग आणि हलका वाटतो. तळलेले मुरमुरे, शेंगदाणे, डाळे, आणि कढीपत्त्याचा सुगंध सगळ्या घरात दरवळतो आणि लगेच सगळ्यांच्या हातात एक एक मूठ चिवडा येतोच! मुरमुर्याचा चिवडा हा असा नाश्ता आहे की तो कोणत्याही वेळी खाता येतो. सकाळी चहाबरोबर, दुपारी हलका स्नॅक म्हणून किंवा प्रवासातही तो उत्तम साथीदार ठरतो. सर्वात खास गोष्ट म्हणजे हा चिवडा तेलकट नसतो, पचायला हलका आणि कुरकुरीत असतो. त्यामुळे मुले, मोठे आणि ज्येष्ठ सगळ्यांना तो आवडतो.
सर्वप्रथम एका मोठ्या कढईत मुरमुरे टाका आणि मंद आचेवर 4-5 मिनिटे सतत हलवत भाजा. मुरमुरे थोडे कुरकुरीत झाले की गॅस बंद करा आणि बाजूला ठेवा.
एका कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडली की हिंग, कढीपत्ता, आणि हिरव्या मिरच्या टाका. त्यानंतर शेंगदाणे, डाळे आणि काजू घालून सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.
आता त्यात हळद, मीठ, लाल तिखट आणि साखर घालून चांगले मिसळा.
भाजलेले मुरमुरे कढईत टाका आणि हलक्या हाताने सगळं मिश्रण एकत्र करा. गॅस मंद ठेवा आणि सतत हलवत 3-4 मिनिटे सगळं एकजीव होऊ द्या.
चिवडा पूर्ण थंड झाल्यावर तो एअरटाईट डब्यात भरून ठेवा. हा चिवडा 15-20 दिवस सहज टिकतो.
चिवडा अधिक चवदार बनवण्यासाठी तुम्ही त्यात कोरडे नारळाचे काप, मनुका किंवा तळलेले पोहेही घालू शकता.
मुरमुरे भाजताना लक्ष द्या ,ते जळू नयेत.
साखर ऐच्छिक आहे, पण ती घातल्याने चवीत सुंदर बॅलन्स येतो.
मुरमुर्याचा चिवडा गरम चहाबरोबर किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक म्हणून सर्व्ह करा. दिवाळी फराळात हा चिवडा आवर्जून ठेवला जातो.