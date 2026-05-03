English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • Lifestyle
  • Poha Nuggets Recipe: सोमवारच्या नाश्त्याचं आजपासून टेन्शन? झटपट बनवा हेल्दी ‘पोहे नगेट्स’, नोट करा रेसिपी

Poha Nuggets Recipe: सोमवारच्या नाश्त्याचं आजपासून टेन्शन? झटपट बनवा हेल्दी ‘पोहे नगेट्स’, नोट करा रेसिपी

Poha Nuggets Recipe in Marathi: मुलांसाठी हेल्दी आणि टेस्टी स्नॅक बनवायचा असेल तर तुम्ही झटपट तयार होनंतर  ‘पोहे नगेट्स’ बनवू शकता. यायची सोपी रेसिपी जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 3, 2026, 02:55 PM IST
Poha Nuggets Recipe: सोमवारच्या नाश्त्याचं आजपासून टेन्शन? झटपट बनवा हेल्दी ‘पोहे नगेट्स’, नोट करा रेसिपी
Photo Credit: Freepik

Poha Nuggets Recipe for Breakfast in Marathi: जर तुमची मुले रोजच्या जेवणात नखरे करत असतील आणि काहीतरी चविष्ट तसेच पौष्टिक खाण्याची डिमांड करत असतील, तर ही रेसिपी तुमच्यासाठी अगदी योग्य आहे. ‘पोहे नगेट्स’ हा असा पर्याय आहे जो चवदारही आहे आणि हेल्दी पर्यायही आहे. तो टिफिनमध्ये देण्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठीही उत्तम आहे. त्यामुळे सोमवारच्या नाश्त्यात काय बवायचं समजत नसेल तर तुम्ही आवर्जून झटपट होणारे पोहे नगेट्स बनवू शकता. चला याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊयात.. 

लागणारे  साहित्य

  • जाड पोहे – 1 कप
  • उकडलेले बटाटे – 2 मध्यम
  • कांदा – 1 बारीक चिरलेला
  • हिरवी मिरची – 1 बारीक (ऐच्छिक)
  • आलं-लसूण पेस्ट – 1 चमचा
  • कोथिंबीर – 2 चमचे बारीक
  • बेसन – 2 चमचे
  • तांदळाचे पीठ – 2 चमचे (कुरकुरीतपणासाठी)
  • मीठ – चवीनुसार
  • लाल तिखट – अर्धा चमचा
  • हळद – ¼ चमचा
  • गरम मसाला – ¼ चमचा
  • तेल – तळण्यासाठी

कसे बनवायचे नगेट्स?

  • पोहे 2 मिनिटे पाण्यात भिजवून घ्या आणि नंतर पाणी पूर्णपणे काढून टाका.
  • पोहे हलक्या हाताने मॅश करून घ्या.
  • एका भांड्यात मॅश केलेले बटाटे आणि पोहे एकत्र करा.
  • त्यात कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, आलं-लसूण पेस्ट आणि सर्व मसाले घाला.
  • त्यात बेसन आणि तांदळाचे पीठ घालून चांगले मिक्स करा, जेणेकरून घट्ट मिश्रण तयार होईल.
  • हाताला थोडे तेल लावून मिश्रणाचे छोटे नगेट्स किंवा टिक्की तयार करा.
  • कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर नगेट्स सोनेरी होईपर्यंत तळा.
  • तयार झाल्यावर किचन पेपरवर ठेवून अतिरिक्त तेल काढून टाका.

सर्व्हिंग कशी करायची? 

गरमागरम पोहे नगेट्स टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत द्या. मुलांनाच नाही तर मोठ्यांनाही  ही रेसिपी नक्कीच आवडेल. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
RecipeLIFESTYLEBreakfast

इतर बातम्या

AC Safety Tips: उन्हाळ्यात एसी का फुटतात? स्फोट टाळण्यासाठी...

Lifestyle