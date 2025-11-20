Poha Roll Recipe: सकाळी नाश्त्यात बनवा पोहे रोल, नोट करा कुरकुरीत आणि चविष्ट रेसिपी

How to make Poha Roll: भारतीय नाश्त्यातील सर्वात लोकप्रिय पदार्थ म्हटलं की ‘पोहे’ हे नाव नक्कीच येतं. महाराष्ट्रात तर पोहे म्हणजे घरी आलेल्या पाहुण्यांची खास ट्रीट! पण रोजचे तेच साधे पोहे खाऊन कंटाळा आला असेल तर? मग पोह्याचाच एक मजेदार, क्रिस्पी आणि तोंडाला पाणी सुटेल असा नवा अवतार पोहे रोल्स एकदम धमाल करून टाकतील! ही रेसिपी फक्त चविष्टच नाही तर अतिशय हेल्दीही आहे. तेल कमी, भाज्या भरपूर आणि बनवायला फार वेळही लागत नाही. खास करून मुलांना किंवा ऑफिसला जाणाऱ्यांना डब्यात काहीतरी वेगळं द्यायचं असेल तर हा पर्याय एकदम परफेक्ट. दिसायला आकर्षक, खायला मजेदार आणि बनवायला अगदी सोपेअसे हे पोहे रोल्स आजकाल कॅफे, टिफिन सेंटर आणि पार्टी स्नॅक्समध्येही खूप ट्रेंडमध्ये आहेत.
साध्या पोह्यांना एका डिशमध्ये बदलून रोलच्या स्वरूपात बनवणं ही एक क्रिएटिव्ह कल्पना आहे. कुरकुरीत बाहेरची लेयर आणि आतमध्ये मसालेदार भाज्यांचा स्वाद एकदम भारी! चहा किंवा नाश्त्यासोबत झटपट खाता येणारी, आणि पाहुणे आल्यावर फटाफट बनवता येणारी ही रेसिपी तुमच्या किचनची शान वाढवेल.
पोहे चाळणीत टाकून हलकं पाणी शिंपडा. खूप पाण्यात भिजवू नका, नाहीतर पोहे मऊ होऊन गिच्च होतील. 2-3 मिनिटे तसेच ठेवून द्या.
मोठ्या भांड्यात भिजलेले पोहे, मॅश केलेले बटाटे, कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, आले-लसूण पेस्ट, तिखट, हळद, गरम मसाला, लिंबाचा रस आणि मीठ घाला.
सगळे साहित्य नीट मिसळा.
मिश्रण जास्त सैल वाटत असेल तर 2 टेबलस्पून तांदूळ पीठ किंवा कॉर्नफ्लोअर घाला.
हाताला थोडंसं तेल लावून रोल किंवा सिलिंडरच्या आकाराचे लांबट पोहे रोल तयार करा.
तव्यावर थोडंसं तेल टाकून रोल्स शॅलो फ्राय करा. दोन्ही बाजूंनी छान गोल्डन ब्राऊन आणि कुरकुरीत होईपर्यंत परता. किंवा हवं असल्यास डीप फ्रायही करू शकता.