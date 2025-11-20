English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Poha Roll Recipe: सकाळी नाश्त्यात बनवा पोहे रोल, नोट करा कुरकुरीत आणि चविष्ट रेसिपी

Poha Roll Recipe for Breakfast: पोह्यांची नेहमीची रेसिपी बनवण्यापेक्षा त्यापासून तुम्ही विविध प्रकारचे स्वादिष्ट स्नॅक्स बनवण्यासाठी देखील वापरले जाऊ शकता. यासाठीच आम्ही घेऊन आलोय  पोहे रोलची रेसिपी जी झटपट तयार होते.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 20, 2025, 03:01 PM IST
Poha Roll Recipe: सकाळी नाश्त्यात बनवा पोहे रोल, नोट करा कुरकुरीत आणि चविष्ट रेसिपी
Kitchen Tips How to make Poha Roll for Breakfast know Recipe

How to make Poha Roll: भारतीय नाश्त्यातील सर्वात लोकप्रिय पदार्थ म्हटलं की ‘पोहे’ हे नाव नक्कीच येतं. महाराष्ट्रात तर पोहे म्हणजे घरी आलेल्या पाहुण्यांची खास ट्रीट! पण रोजचे तेच साधे पोहे खाऊन कंटाळा आला असेल तर? मग पोह्याचाच एक मजेदार, क्रिस्पी आणि तोंडाला पाणी सुटेल असा नवा अवतार पोहे रोल्स एकदम धमाल करून टाकतील! ही रेसिपी फक्त चविष्टच नाही तर अतिशय हेल्दीही आहे. तेल कमी, भाज्या भरपूर आणि बनवायला फार वेळही लागत नाही. खास करून मुलांना किंवा ऑफिसला जाणाऱ्यांना डब्यात काहीतरी वेगळं द्यायचं असेल तर हा पर्याय एकदम परफेक्ट. दिसायला आकर्षक, खायला मजेदार आणि बनवायला अगदी सोपेअसे हे पोहे रोल्स आजकाल कॅफे, टिफिन सेंटर आणि पार्टी स्नॅक्समध्येही खूप ट्रेंडमध्ये आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

साध्या पोह्यांना एका डिशमध्ये बदलून रोलच्या स्वरूपात बनवणं ही एक क्रिएटिव्ह कल्पना आहे. कुरकुरीत बाहेरची लेयर आणि आतमध्ये मसालेदार भाज्यांचा स्वाद एकदम भारी! चहा किंवा नाश्त्यासोबत झटपट खाता येणारी, आणि पाहुणे आल्यावर फटाफट बनवता येणारी ही रेसिपी तुमच्या किचनची शान वाढवेल.

पोहे रोलसाठी लागणारे साहित्य

  • जाडे पोहे – 2 कप
  • बटाटा – 2 उकडून मॅश केलेले
  • हिरवी मिरची – 2 बारीक चिरलेली
  • कांदा – 1 बारीक चिरलेला
  • कोथिंबीर – 2 टेबलस्पून
  • आले-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • लिंबाचा रस – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • तांदूळ पीठ किंवा कॉर्नफ्लोअर – 2 टेबलस्पून (बाइंडिंगसाठी)
  • तेल – तळण्यासाठी किंवा शॅलो फ्रायसाठी

 कृती (Step-by-Step Method)

1. पोहे तयार करून घ्या

पोहे चाळणीत टाकून हलकं पाणी शिंपडा. खूप पाण्यात भिजवू नका, नाहीतर पोहे मऊ होऊन गिच्च होतील. 2-3 मिनिटे तसेच ठेवून द्या.

2. मिश्रण तयार करा

मोठ्या भांड्यात भिजलेले पोहे, मॅश केलेले बटाटे, कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, आले-लसूण पेस्ट, तिखट, हळद, गरम मसाला, लिंबाचा रस आणि मीठ घाला.
सगळे साहित्य नीट मिसळा.

मिश्रण जास्त सैल वाटत असेल तर 2 टेबलस्पून तांदूळ पीठ किंवा कॉर्नफ्लोअर घाला.

3. रोल बनवा

हाताला थोडंसं तेल लावून रोल किंवा सिलिंडरच्या आकाराचे लांबट पोहे रोल तयार करा.

4. शॅलो फ्राय / तळणे

तव्यावर थोडंसं तेल टाकून रोल्स शॅलो फ्राय करा. दोन्ही बाजूंनी छान गोल्डन ब्राऊन आणि कुरकुरीत होईपर्यंत परता. किंवा हवं असल्यास डीप फ्रायही करू शकता.

 सर्व्हिंग टिप्स:

  • गरमागरम रोल्स टोमॅटो सॉस किंवा मिंट चटणीसोबत सर्व्ह करा.
  • मुलांच्या डब्यात देण्यासाठी रोल्स छोटे-छोटे काप करून बाईट-साइज बनवू शकता.
  • पार्टी स्टार्टर म्हणूनही हा एकदम हिट पर्याय आहे.
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
RecipeLIFESTYLEKitchen Tipsbreakfast recipe in marathi

इतर बातम्या

सोनम कपूरच्या घरी दुसऱ्यांदा पाळणा हलणार, इन्स्टाग्रामवर पो...

मनोरंजन