  • स्वयंपाकघरातील भांड्यांमुळं कर्करोगाचा धोका? राज्यसभेत खासदारांनी मांडला गंभीर मुद्दा

स्वयंपाकघरातील भांड्यांमुळं कर्करोगाचा धोका? राज्यसभेत खासदारांनी मांडला गंभीर मुद्दा

Dr. Ajit Gopchhade: नॉन-स्टिक भांडी, प्लास्टिकमध्ये पॅक केलेले अन्न आणि रोजच्या वापरातील काही वस्तू आपल्या आरोग्यासाठी किती घातक आहेत, यावर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. या वेळीस ही चर्चा थेट राज्यसभेत झाली असून केंद्र शासनाने यावर महत्त्वपुर्ण भाष्य केले. सविस्तर जाणू घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Jan 30, 2026, 12:58 PM IST
Rajya Sabha: नॉन-स्टिक भांडी, प्लास्टिकमध्ये पॅक केलेले अन्न आणि रोजच्या वापरातील काही वस्तू आपल्या आरोग्यासाठी किती सुरक्षित आहेत, यावर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. स्वयंपाकघरात सोयीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या नॉन-स्टिक कुकवेअरमुळे आणि प्लास्टिकशी संबंधित उत्पादनांमुळे दीर्घकाळात गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यसभेत नागरिकांच्या आरोग्याचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. वाढत्या कर्करोगासह इतर आजारांच्या घटनांमागे जीवनशैलीसोबतच अशा वस्तूंचाही वाटा असू शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत असून, या विषयावर केंद्र शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नॉन-स्टिक आणि प्लास्टिकचा वाढता वापर

आज बहुतेक घरांमध्ये नॉन-स्टिक तव्यापासून कुकरपर्यंत अनेक भांडी वापरली जातात. ही भांडी वापरण्यास सोपी असली तरी, त्यावरील कोटिंग खराब झाल्यास घातक रसायने अन्नात मिसळण्याची शक्यता असते. विशेषतः जास्त तापमानावर स्वयंपाक केल्यास हा धोका वाढतो.
त्याचप्रमाणे, प्लास्टिक पॅकेजिंगमध्ये साठवलेले अन्न, काळ्या रंगाची प्लास्टिकची भांडी आणि गरम पदार्थांसाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक कंटेनर आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात. या वस्तूंमधून सूक्ष्म रसायने शरीरात जाऊन हळूहळू दुष्परिणाम घडवू शकतात.

राज्यसभेत उपस्थित झाला आरोग्याचा मुद्दा

राज्यसभेतील शून्य प्रहरात डॉ. अजित गोपछडे यांनी हा विषय मांडत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. नागरिकांच्या दैनंदिन वापरातील या वस्तूंमुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ कर्करोगच नव्हे तर हार्मोन्सचे असंतुलन, प्रतिकारशक्ती कमी होणे आणि इतर दीर्घकालीन आजार यांचा धोका वाढत असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
यासोबतच, अशा उत्पादनांवर योग्य नियम, तपासणी आणि स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. नागरिकांना सुरक्षित पर्यायांची माहिती देणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सांगण्यात आले.

पुढील दिशा आणि नागरिकांसाठी सूचना

या चर्चेनंतर केंद्र शासनाने या विषयावर अभ्यास करून आवश्यक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सुरक्षित साहित्यापासून बनवलेल्या भांड्यांचा वापर, प्लास्टिकऐवजी काच किंवा स्टीलचा पर्याय आणि अन्न साठवणुकीबाबत जागरूकता वाढवणे, हे उपाय महत्त्वाचे ठरू शकतात.
दरम्यान, नागरिकांनीही स्वतःच्या आरोग्यासाठी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. नॉन-स्टिक भांडी खराब झाल्यास ती बदलणे, गरम अन्न प्लास्टिकमध्ये न ठेवणे आणि शक्य तिथे सुरक्षित पर्याय स्वीकारणे, या छोट्या सवयी भविष्यात मोठ्या आजारांपासून संरक्षण करू शकतात.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

