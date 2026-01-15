English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
फक्त जंक फूडमुळेच नाही तर, रात्री उशीरापर्यंत जागल्याने वाढतोय कमरेचा घेरा! काय आहे यामागचे नेमके कारण?

Late Sleep Increases Belly Fat: फक्त जंक फूड आणि व्यायामाच्या अभावामुळे नाही तर झोपेच्या अभावामुळे देखील वजन वाढते. पण ते कसे? वजन वाढण्याचा आणि झोपेचा काय संबंध? हे जाणून घेण्यासाठी सदर लेख एकदा वाचाच.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 15, 2026, 02:55 PM IST
(Photo - Freepik)

Sleeping Late Can Lead To Weight Gain: आजकालच्या बदलत्या आणि धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे खाण्या-पिण्याच्या वेळांकडे पद्धतीकडे दुर्लक्ष होते. तसेच कामाच्या व्यस्ततेमुळे व्यायामही करता येत नाही. यामुळे लठ्ठपणा वाढण्याची शक्यता असते. पण तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की, फक्त जंक फूड आणि व्यायामाच्या अभावामुळे लठ्ठपणा येत नाही तर उशीरा झोपल्यानेही कमरेचा घेरा वाढतो. नेहमी वजन कमी करायचे असल्यास अनेकजण डाएटिंग करतात आणि जीमची वाट धरतात. पण एवढं सगळं करूनही तुम्ही झोपेची वेळ पाळत नसाल तर तुमचे वजन कमी होणारच नाही. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, 'उशीरा झोपण्याचा आणि वजन वाढण्याचा काय संबंध?' चला तर मग तुमच्या या प्रश्नाचे उत्तर सविस्तर जाणून घेऊया. 

रात्री उशीरापर्यंत जागणे वजन वाढण्यास कसे कारणीभूत ठरते? 

अनेकांना रात्री मोबाईल स्क्रोल करत राहतात. यामुळे झोप येत नाही आणि झोपेची वेळ चुकते. तसेच अनेकजणांना रात्री उशीरापर्यंत काम असल्यामुळे वेळेत झोपणे शक्य होत नाही. रात्री उशीरा पर्यंत जागल्याने शरीरातील घ्रेलिन आणि लेप्टिन या हार्मोनचे प्रमाण वाढते. हे हार्मोन भूक वाढवण्याचे कार्य करतात. रात्री जेव्हा आपण जागे असतो. तेव्हा घ्रेलिन हे हार्मोन मेंदूला सतत भूक लागली आहे असे संकेत देतात. आणि झोपेच्या अभावामुळे त्याचे प्रमाण वाढते. तर लेप्टिन हे हार्मोन तुमचे पोट भरलेले आहे असा संकेत देतात. रात्री उशीरापर्यंत जागे राहिल्याने या हार्मोनचे प्रमाण कमी होते. ज्यामुळे सकाळी उठल्यावर तुम्हाला अधिक जास्त भूक लागते. 

 

मिडनाइट क्रेविंग्स वाढतात

रात्री 11 वाजल्यानंतर जागे राहिल्याने घ्रेलिन हार्मोनमुळे मिडनाइट क्रेविंग्स होतात. यावेळी काहीतरी हलके-फुलके खावे या हेतूने तुम्ही चिप्स, चॉकलेट, आईस्क्रीम, बिस्किट किंवा नूडल्स असे भरपूर कॅलरी असलेले पदार्थ खाता. तसेच हे सर्व खाऊन रात्री लगेच झोपल्यामुळे शरीराची कोणतीही हालचाल होत नाही. त्यामुळे हे पदार्थ पचत नाहीत. आणि शरीरातील अतिरिक्त चरबी वाढते. 

 

अपुऱ्या झोपेमुळे पचनसंस्था मंदावते

एवढेच नाहीतर, अपुऱ्या झोपेमुळे पचनसंस्था मंदावते. यामुळे शरीरातील ग्लूकोजची प्रक्रियाही मंदावते. यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण आणि अतिरिक्त चरबी वाढते. यावरून मधुमेहाच्या रूग्णांसाठी देखील झोपेची वेळ पाळणे किती महत्त्वाचे आहे हे समजते. कारण रक्तातील साखर वाढणे मधुमेह असणाऱ्यांसाठी हानिकारक ठरू शकते. 

 
भूक वाढवणाऱ्या कार्टिसोल हार्मोनचे प्रमाण वाढते

तसेच, रात्री उशीरापर्यंत जागल्यामुळे शरीरात ताण निर्माण होतो. ज्यामुळे कोर्टिसोल या हार्मोनचे प्रमाण वाढते. जो भूक वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो. म्हणूनच जर वजन कमी करायचे असेल तर, केवळ डाएटिंग आणि व्यायाम करून काहीही उपयोग नाही. झोपेची वेळ पाळणे आणि पुरेशी झोप घेणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

