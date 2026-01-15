फक्त जंक फूडमुळेच नाही तर, रात्री उशीरापर्यंत जागल्याने वाढतोय कमरेचा घेरा! काय आहे यामागचे नेमके कारण?

Sleeping Late Can Lead To Weight Gain: आजकालच्या बदलत्या आणि धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे खाण्या-पिण्याच्या वेळांकडे पद्धतीकडे दुर्लक्ष होते. तसेच कामाच्या व्यस्ततेमुळे व्यायामही करता येत नाही. यामुळे लठ्ठपणा वाढण्याची शक्यता असते. पण तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की, फक्त जंक फूड आणि व्यायामाच्या अभावामुळे लठ्ठपणा येत नाही तर उशीरा झोपल्यानेही कमरेचा घेरा वाढतो. नेहमी वजन कमी करायचे असल्यास अनेकजण डाएटिंग करतात आणि जीमची वाट धरतात. पण एवढं सगळं करूनही तुम्ही झोपेची वेळ पाळत नसाल तर तुमचे वजन कमी होणारच नाही. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, 'उशीरा झोपण्याचा आणि वजन वाढण्याचा काय संबंध?' चला तर मग तुमच्या या प्रश्नाचे उत्तर सविस्तर जाणून घेऊया.
अनेकांना रात्री मोबाईल स्क्रोल करत राहतात. यामुळे झोप येत नाही आणि झोपेची वेळ चुकते. तसेच अनेकजणांना रात्री उशीरापर्यंत काम असल्यामुळे वेळेत झोपणे शक्य होत नाही. रात्री उशीरा पर्यंत जागल्याने शरीरातील घ्रेलिन आणि लेप्टिन या हार्मोनचे प्रमाण वाढते. हे हार्मोन भूक वाढवण्याचे कार्य करतात. रात्री जेव्हा आपण जागे असतो. तेव्हा घ्रेलिन हे हार्मोन मेंदूला सतत भूक लागली आहे असे संकेत देतात. आणि झोपेच्या अभावामुळे त्याचे प्रमाण वाढते. तर लेप्टिन हे हार्मोन तुमचे पोट भरलेले आहे असा संकेत देतात. रात्री उशीरापर्यंत जागे राहिल्याने या हार्मोनचे प्रमाण कमी होते. ज्यामुळे सकाळी उठल्यावर तुम्हाला अधिक जास्त भूक लागते.
रात्री 11 वाजल्यानंतर जागे राहिल्याने घ्रेलिन हार्मोनमुळे मिडनाइट क्रेविंग्स होतात. यावेळी काहीतरी हलके-फुलके खावे या हेतूने तुम्ही चिप्स, चॉकलेट, आईस्क्रीम, बिस्किट किंवा नूडल्स असे भरपूर कॅलरी असलेले पदार्थ खाता. तसेच हे सर्व खाऊन रात्री लगेच झोपल्यामुळे शरीराची कोणतीही हालचाल होत नाही. त्यामुळे हे पदार्थ पचत नाहीत. आणि शरीरातील अतिरिक्त चरबी वाढते.
एवढेच नाहीतर, अपुऱ्या झोपेमुळे पचनसंस्था मंदावते. यामुळे शरीरातील ग्लूकोजची प्रक्रियाही मंदावते. यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण आणि अतिरिक्त चरबी वाढते. यावरून मधुमेहाच्या रूग्णांसाठी देखील झोपेची वेळ पाळणे किती महत्त्वाचे आहे हे समजते. कारण रक्तातील साखर वाढणे मधुमेह असणाऱ्यांसाठी हानिकारक ठरू शकते.
तसेच, रात्री उशीरापर्यंत जागल्यामुळे शरीरात ताण निर्माण होतो. ज्यामुळे कोर्टिसोल या हार्मोनचे प्रमाण वाढते. जो भूक वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो. म्हणूनच जर वजन कमी करायचे असेल तर, केवळ डाएटिंग आणि व्यायाम करून काहीही उपयोग नाही. झोपेची वेळ पाळणे आणि पुरेशी झोप घेणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.