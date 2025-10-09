फक्त 1 रुपयात होईल मळखाऊ पंखा एकदम चकचकीत, 'ही' आहे सोप्पी पद्धत

Simple Steps To Clean Ceiling Fan: दिवाळीच्या स्वच्छतेचा सर्वात आव्हानात्मक भाग म्हणजे छताचे पंखे स्वच्छ करणे. ते खूप उंच असल्याने, हात त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत आणि जास्त काळ पंखे स्वच्छ केले नाही तर ते मळकट दिसू लागतात. मग एका सोप्प्या पद्धतीने पंखे साफ कराल तर शिडी किंवा स्टूलची गरजच पडणार नाही.
धूळ आणि मातीने माखलेला पंखा घराची शोभा तर बिघडवतोच पण त्यासोबत हवेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम करतो. पंखा वारंवार स्वच्छ करणे कठीण असते आणि जर तो बराच काळ स्वच्छ केला नाही तर बरीच घाण साचते.
इतकी सोप्पी आहे पद्धत
ही पद्धत फक्त 1 रुपयामध्ये आणि घरगुती साधनांच्या मदतीने पंखा चमकवते. दिवाळीच्या वेळी साफसफाईची कोणतीही समस्या टाळण्यासाठी, ही पद्धत लक्षात ठेवा जेणेकरून तुम्ही वेळोवेळी पंखा स्वच्छ करू शकाल.पंखा साफ करण्यापूर्वी, सैल धूळ आणि कोळीचे जाळे झाडून टाका. झाडूचा लांब हँडल पंख्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत करतो, ज्यामुळे शिडी चढण्याची गरज राहत नाही. धूळ काढून टाकल्याने पुढील साफसफाईचे काम सोपे होते.
घरातच बनवा फेन क्लिनर
कोमट पाण्यात अँटासिड पावडर (एनो) चे एक पॅकेट आणि एक रुपयाचे शॅम्पू घालून चांगले मिसळा. अँटासिड पावडरमधील सायट्रिक अॅसिड आणि सोडियम बायकार्बोनेट, शॅम्पूच्या डिटर्जंट गुणधर्मांसह एकत्रितपणे, एक शक्तिशाली फोमिंग द्रावण तयार करतात. हे द्रावण स्प्रे बाटलीत ओतुन पंख्यावरील तेलकट आणि चिकट घाण सैल करेल.
घरात बनवा फेन स्क्रबर
हँडल असलेला स्क्रबर घ्या आणि प्लास्टिकच्या बाटलीला वरच्या बाजूने कापा. कापलेल्या टोकाला दोन छिद्रे पाडा आणि वायरच्या तुकड्याने ते स्क्रबर हँडलला चिकटवा. टोपी वरच्या दिशेने असावी, कारण येथे तुम्हाला एक लांब पाईप किंवा रॉड जोडावा लागेल. हे घरगुती साधन पंख्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पोहोचण्यासाठी आणि ते स्क्रब करण्यासाठी परिपूर्ण आहे, ज्यामुळे स्टेप स्टूलची गरज भासणार नाही.
प्रथम, तयार केलेले द्रावण पंख्याच्या ब्लेडवर स्प्रे करा आणि काही मिनिटे ते मातीवर राहू द्या. आता, पाईपला जोडलेल्या स्क्रबर टूलचा वापर करा आणि पंख्याच्या ब्लेड हलक्या हाताने घासून घ्या. लांब हँडलमुळे तुम्ही जमिनीवर उभे राहून पंख्याचा मध्यभाग देखील स्वच्छ करू शकता. त्याशिवाय,घरगुती फें क्लिनरमुळे साफसफाई करणे सोपे होते.
स्क्रबिंग केल्यानंतर, स्क्रबर टूलला स्वच्छ, कोरडा कापड घट्ट बांधा. कापड वापरून, पंख्याचे ब्लेड हळूवारपणे पुसून टाका. यामुळे पंखा चमकेल आणि नव्यासारखा दिसेल.
