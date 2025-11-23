हिवाळ्यात दही खाताना 'ही' काळजी घ्या, कधीच त्रास होणार नाही!

How To Eat Curd In Winter : दही थंड गुणधर्माचा असल्यामुळे हिवाळ्यात लोक दही खाणे टाळतात. आयुर्वेदानुसार दह्यामध्ये अनेक औषधी गुणधर्म असतात जे शरीराच्या आरोग्यास फायदेशीर ठरतात. म्हणूनच हिवाळा असो वा उन्हाळा रोज दही खायलाच हवे. पण हिवाळ्यात दही खाल्ल्याने सर्दी-खोकला होईल या भितीने लोक दही खात नाहीत. पण दह्याचे सेवन करताना योग्य काळजी घेतली तर हिवाळ्यातही काहीच त्रास होणार नाही. काही सोप्या ट्रिक्सने दह्याचे थंड गुणधर्म बदलता येऊ शकतात.
दह्याला जितके पातळ करून खाल तितकेच ते फायदेशीर ठरते. दह्यामध्ये काही मसाले मिसळल्यास दह्याचा थंड गुणधर्म उष्ण गुणधर्मामध्ये बदलतो. दह्याला पातळ करण्यासाठी त्यात थोडे कोमट पाणी घाला. आता त्यात एक चमचा राईचे तेल, जीरे, हींग आणि चवीनुसार लाल तिखटाची फोडणी द्या. नंतर त्यात तुमच्या आवडीनुसार मीठ, भाजलेले जीरे, चाट मसाला आणि बूंदी घालून रायता बनवा. फोडणी दिल्याने दह्याचा थंड गुमधर्म बदलून तो उष्ण गुणधर्मामध्ये बदलतो. यामुळे हिवाळ्यात दह्याला किंवा ताकाला फोडणी देऊन खाल्ल्याने फायदेशीर ठरते.
हिवाळ्यात तुम्हाला दह्याचा रायता खाण्याची इच्छा झाली असेल तर त्यात चाकवत या हिरव्या भाजीचा पाला टाकल्यास फायदेशीर ठरते. यासाठी देखील दह्यामध्ये कोमट पाणी घालून दही पातळ करून घ्या. चाकवतीच्या भाजीची पाला उकडवून शिजवून घ्या. शिजलेला पाला मिक्सरच्या मदतीने वाटून घ्या आणि दह्यात गालून एकत्र करा. ही भाजी उष्ण गुणधर्माची असल्यामुळे दह्याच्या थंड गुणधर्मामध्ये समतोल राहतो. हिवाळ्यात चाकवतीची भाजी खाल्ल्याने शरीरात ऊर्जा टिकवून ठेवता येते. या रायत्यामध्ये तुम्ही लसूण, जीरे आणि लाल तिखटाची फोडणी देऊन खाऊ शकता.
हिवाळ्यात घरगुती आणि ताजे दही खाणे फायदेशीर ठरते. हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्यापासून वाचण्यासाठी दह्याला फ्रिजमध्ये ठेवणे टाळा. तसेच सकाळी आणि संध्याकाळ नंतर दह्याचे सेवन करणे टाळा. दही खाण्याची योग्य वेळ ही दुपारची आहे. दुपारी जेवताना तुम्ही दह्याचे सेवन करू शकता. या पद्धतीने दही खाल्ल्यास हिवाळ्यातही तुम्ही दह्याचे सेवन करू शकता आणि यामुळे सर्दी-खोकला होण्याची शक्यताही कमी होईल.
हिवाळ्यात दह्यासोबत साखर खाणे प्रकर्षाने टाळायला हवे. दह्याप्रमाणे साखग देखील थंड गुणधर्माची असते. त्यामुळे जर दही आणि साखर एकत्र खाल्ली तर पोटात थंडावा निर्माण होतो आणि सर्दी-खोकला होण्याची शक्यता असते. पण तरी सुद्धा तुम्हाला गोड दही खाण्यास आवडत असेल तर त्यात साखरेऐवजी गुळाचा वापर करा. तुम्ही दह्यामध्ये गुळ पावडर किंवा गुळाचा पाक घालून खाऊ शकता. गुळ उष्ण गुणधर्माचा असल्याने दह्याची चवही चांगली लागते आणि दह्याचा थंड गुणधर्मही संतुलित राहतो.
१. प्रश्न: हिवाळ्यात दही खाल्ल्याने खरंच सर्दी-खोकला होतो का?
उत्तर: नाही, जर दह्याला जीरे-हींग-तिखटाची फोडणी दिली, चाकवत भाजी मिसळली किंवा गूळ घातला तर दह्याचा थंड गुणधर्म उष्ण होतो आणि सर्दी-खोकला होत नाही.
२. प्रश्न: हिवाळ्यात दही कधी आणि कसे खावे?
उत्तर: फ्रिजमधले दही टाळा, ताजे घरचे दही दुपारच्या जेवणात खा. सकाळी किंवा संध्याकाळी बादलीतून थेट दही खाणे टाळा.
३. प्रश्न: दही गोड खायचा असल्यास साखर की गूळ घालावा?
उत्तर: हिवाळ्यात साखर पूर्णपणे टाळा कारण तीही थंड असते. त्याऐवजी गूळ पावडर किंवा गूळाचा पाक घाला – चव छान लागते आणि थंडपणा संतुलित राहतो.