'अशाप्रकारे' घरच्या घरी करा हिरव्या मिरचीची लागवड, जाणून घ्या सोप्या टिप्स

Know How To Grow Green Chilli At Home: भारतीय जेवणात मोठ्या प्रमाणात हिरव्या मिरचीचा वापर केला जातो. हिरव्या मसाल्यात कोथिंबीर, कढीपत्ता, पुदिना यासह हिरव्या मिरचीचाही वापर केला जातो. ज्याप्रमाणे कोथिंबीर घरच्या घरी उगवता येते. त्याप्रमाणे तुम्ही हिरवी मिरचीही घरीच उगवू शकता. येणारा फेब्रुवारी महिना हिरव्या मिरचीची लागवड करण्यासाठी उत्तम ठरेल. घरच्या घरी किचन गार्डनिंग करताना काही विशिष्ट बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. यासाठी काही किचन गार्डनिंग टिप्स जाणून घ्या.
हिवाळ्यात मिरचीची लागवड करताना कमी तापमान सहन करू शकतील अशा बिया निवडा. संकरित बियाणे वापरणे अधिक उपयोगी ठरेल. हे बियाणे थेट कुंडीत न पेरता. सर्वप्रथम लहानशा डिस्पोजेबल कप किंवा सीडलिंग ट्रे मध्ये लावा. हा ट्रे एखाद्या उबदार जागी ठेवा.
हिरव्या मिरचीच्या रोपाला कमीत कमी 6 ते 7 तास सूर्यप्रकाश मिळणे आवश्यक आहे. हिवाळ्यात सूर्यप्रकाश कमी असतो. त्यामुळे रोपट्याला अशा ठिकाणी ठेवा जिथे थेट आणि जास्तप्रमाणात सूर्यप्रकाश येईल, दक्षिण दिशेस ठेवणे फायदेशीर ठरेल. रात्री थंड वातावरणात दवं पडून रोपटे खराब होऊ नये यासाठी घरामध्ये ठेवा.
हिवाळ्यात कमी कमी तापमान आणि कमी सूर्यप्रकाशामुळे बाष्पीभवन होत नाही. किंवा कमी होते. त्यामुळे हिरव्या मिरचीच्या रोपट्याला कमी प्रमाणात पाणी देणे फायदेशीर ठरेल. जास्त प्रमाणात पाणी दिल्यास मुळे कुसण्याची शक्यता असते.
रोपट्याची वाढ व्हावी यासाठी गांडूळखत किंवा जुन्या शेणखताचा वापर करा. तसेच माती ऊबदार राहणे आवश्यक आहे. यासाठी आच्छादनाचा वापर करा. कुंडीच्या मातीवर वाळलेल्या गवताचा किंवा पेंढ्याचा थर पसरवा.
तसेच, हिवाळ्यात मधमाश्या आणि फुलपाखरे कमी प्रमाणात येतात, ज्यामुळे मिरचीच्या फुलांचे परागण होऊ शकते, ज्यामुळे फुले गळून पडू शकतात. अशा परिस्थितीत, तुम्ही रोपाला हलक्या हाताने हलवून किंवा पेंटब्रश वापरून हाताने परागण करू शकता. यामुळे फुले मिरचीमध्ये बदलण्याची प्रक्रिया वेगवान होते.