केस रखरखीत झालेयत, गळतायत? अर्धी वाटी तांदळाचा असा करा वापर

Home Remede For Damaged Hair Using Rice: आजकाल वातावरणातील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. याचा परिणाम फक्त शारीरिक आरोग्यावरच नाही तर, केसांच्या आणि त्वचेच्या आरोग्यावर देखील होतो. हवेतील धूळीचे कण केसांच्या मुळाशी चिकटतात. अशावेळी योग्य काळजी न घेतल्यास टाळूवर खाज येणे, केसांची मुळे कमकुवत होणे, केस गळणे यांसारख्या समस्यांना समोरे जावे लागते. यापासून वाचण्यासाठी अनेकजण महागड्या शॅम्पूचा तसेच इतर उत्पादनांचा वापर करतात. पण अनेकदा याच दुष्परिणामही होतो. तुम्हालाही या समस्या जाणवत असतील तर, काळजी करू नका कारण घरामध्ये उपलब्ध असलेले तांदूळ तुमच्या केसांसाठी संजीवनी ठरणार आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया त्यांचा वापर कसा करायचा? याचे काय फायदे आहेत?
1. केसांची वाढ होते: तांदळाच्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन बी, इ, अमिनो अॅसिड्स आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे केसांच्या मूळांना मजबूत करण्यास मदत करतात. ज्यामुळे केस गळणे थांबून केसांची वाढ होते.
2. केसांची चमक आणि मऊपणा वाढतो: तांदळाच्या पाण्यात इनोसिटोल नावाचा घटक असतो. जो केसांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतो. तसेच केसांची नैसर्गिक चमकही वाढवतो.
3. केसातील कोंडा कमी होतो: या पाण्यामध्ये असलेले पोषक घटक टाळूला पोषण देतात. ज्यामुळे कोंडा कमी होण्यास मदत होते. यामुळे तुम्हाला कोणतेही अँटीडँड्रफ शॅम्पू वापरण्याची आवश्यकता नाही.
केस शॅम्पूने धुवून झाल्यानंतर तांदळाचे पाणी केसांच्या मुळांवर लावा किंवा स्प्रे करा. त्यानंतर 5 ते 10 मिनिटे हलक्या हाताने मसाज करा. 15 ते 20 मिनिटे तसेच राहू द्या. नंतर साध्या-स्वच्छ पाण्याने केस धुवा. केसांच्या आरोग्यासाठी हे पाणी आठवड्यातून फक्त 1 ते 2 वेळाच वापरावे. अतिवापरामुळे केस कोरडे पडण्याची शक्यता असते.
तुमच्या केसांवर किंवा त्वचेवर कोणतेही नवीन उत्पादन वापरण्यापूर्वी चाचणी करणे आवश्यक आहे. यामुळे तुम्हाला त्या उत्पादनाता काही त्रास तर होत नाही ना, हे समजते. कोणतेही शॅम्पू वापरून किंवा घरगुती उपाय करूनही तुम्हाला केसात सतत कोंडा होणे, टाळूवर खास येणे यांसारख्या समस्या जाणवत असतील तर, त्वरीत आरोग्यतज्ज्ञांना भेट द्या आणि योग्य सल्ला घ्या.