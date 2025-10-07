English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लग्न हे आयुष्यातील एक अविस्मरणीय क्षण असतो, पण त्याचा खर्चही प्रचंड असतो.ज्यात डेस्टिनेशन वेडिंग आणि वैयक्तिक सजावटीमुळे वाढ होते. वाढत्या महागाईमुळे अनेकांना आर्थिक मदतीची आवश्यक असते. यासाठी बँका आणि संस्था लग्न कर्ज (वेडिंग लोन) उपलब्ध करतात. आज आपण त्याबद्दल जाणून घेणार आहोत. 

Updated: Oct 7, 2025, 05:00 PM IST
विवाहच्छुकांसाठी महत्वाची बातमी, लग्नासाठी कर्ज मिळवा कमीतकमी व्याजदरात , जाणून घ्या सविस्तर माहिती एका क्लिकवर

Wedding Loan Eligibility: लग्न ही प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अतिशय खास क्षण असतो, पण त्यासाठी लागणारा खर्च मोठा असतो. 2014 च्या काही रिपोर्ट्सनुसार भारतात लग्नासाठी  सरासरी 36.5 रुपये खर्च करण्यात आला. वाढत्या दरांमुळे अनेकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी बँका आणि ठराविक संस्था विवाहच्छुकांच्या मदतीसाठी पुढे आले आहेत. सध्या बाजारात लग्नासाठी खास कर्ज योजना कमी व्याजदरात उपलब्ध असून आज आपण त्याबद्दल जाणून घेणार आहोत. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, काही प्रमुख बँका कमीतकमी व्याजदरावर लग्नाचे कर्ज देत आहेत. सर्वात महत्वाचं म्हणजे या योजनेत अर्जदारांना 1 लाख ते कोटींपर्यंतचे कर्ज  सहजच मिळू शकते. कर्जाची मुदत 2 ते 5 वर्षांपर्यंत ठरवता येते. अर्जासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि पगाराची स्लिप एवढी कागदपत्रे पुरेशी आहेत.तसेच काही बँका नवविवाहित जोडप्यांना पहिल्या काही महिन्यांसाठी EMI मध्ये सूट देत आहेत. या योजनेमुळे अनेक तरुण दांपत्यांना त्यांच्या स्वप्नातील लग्नाची तयारी करणे सोप्पे झाले आहे. 

अर्ज कसा करावा?

  1. मुलभूत माहिती भरा.
  2. KYC पूर्ण करा.
  3. EMI प्लॅन निवडा.
  4. आवश्यक कागदपत्रे जोडा. 
  5. काही मिनिटांतच पैसे तुमच्या बँक खात्यात मिळवा.

नियम आणि अटी 

  • अर्जदार 21 ते 60  वयोगटातील असावा. 
  • वर - वधू भारताचे नागरिक असावेत. 
  • उत्पन्नाचा एक स्थिर स्रोत असणे गरजेचे आहे . 
  • वेगवेगळ्या बँकेच्या अटीनुसार व्याजदर  10 टक्के ते 20 टक्के असू शकतो. 

ही माहिती आर्थिक स्रोतांवर आधारित असून अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित बँकेच्या अटी आणि नियम वाचावेत.

FAQ

1. लग्न कर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि पगाराची स्लिप पुरेशी आहेत. KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

2. लग्न कर्जाचे व्याजदर किती?
बँकेच्या अटींनुसार १०% ते २०% पर्यंत. काही बँका नवविवाहित जोडप्यांना पहिल्या काही महिन्यांसाठी EMI मध्ये सूट देतात.

3. लग्न कर्ज घेण्यापूर्वी काय सावधगिरी बाळगावी?
अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित बँकेच्या नियम आणि अटी वाचा. 

